Ein Maibaum, reif fürs Museum

Von: Hans Moritz

Die Nummer 32 als Nachzügler: Seit Sonntag steht auch der Maibaum im Bauernhausmuseum in Erding. © Hans Moritz

Eine Woche nach dem Maifeiertag ist am Sonntag auch am Bauernhausmuseum des Landkreises in Erding ein Maibaum aufgestellt worden.

Erding - Gestiftet hatten den 27-Meter-Stamm aus Haslbach Martin und Christine Heigl vom Bauernmarkt im Museum. Unter den Klängen der Altbairischen Blasmusik stellten ihn die Burschen von der KLJB Steinkirchen auf, die ihn gleich in der ersten Nacht aus dem Museum gestohlen hatten. „Ein Segen“, nannte das Landrat Martin Bayerstorfer, denn die Burschen halfen Kreisheimatpflegerin Sandra Angermaier beim Anmalen des Baumes sowie vor allem beim Aufstellen. Hier packten auch die Jungbauern aus Altenerding mit an, die hernach Plattler zeigten. Verköstigt wurden die vielen Besucher vom Team des Bauernmarkts. ham