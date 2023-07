Neuanfang beim Kreisjugendring

Von: Hans Moritz

Kristin Hüwel ist neue Geschäftsführerin des Kreisjungendrings - und hat schon viele Ideen. © Hans Moritz

Der Kreisjugendring Erding (KJR) steht nach jahrelanger Auseinandersetzung mit dem Landratsamt um zweckentfremdete Gelder vor einem Neuanfang.

Erding - Seit Dezember gibt es eine neue Vorsitzende – Sabine Wendt. Und nun hat mit Kristin Hüwel auch eine neue Geschäftsführerin ihren Dienst angetreten. In der Frühjahrsvollversammlung am Donnerstagabend in Fraunberg war der Wunsch nach Normalität greifbar. Ganz abschütteln kann der KJR sein schweres Erbe aber noch nicht.



Hüwel ist 55 Jahre alt und kommt vom KJR Mühldorf, bei dem sie ihren Angaben zufolge ebenfalls Krisenmanagement gefragt war. Geboren und aufgewachsen in Soest/Westfalen, studierte sie Theologie und Soziologie. Zudem ist sie Personal- und Resilienztrainerin, hält seit 2008 Vorlesungen an der Hochschule Landshut und ist für die IHK Prüferin für angehende Wirtschafts- und Handelsfachwirte. Beim KJR Mühldorf war Hüwel acht Jahre lang. Zuhause ist sie in Baierbach, kurz hinter der Landkreisgrenze.



Für ihre neue Aufgabe hat sich Hüwel einiges vorgenommen. „Ich plane ein Jugendprojekt für Medienkompetenz und Demokratiebildung“, kündigt sie an. In Taufkirchen plane sie eine Kinderstadt, und nach Dorfen wolle sie alle Jugendlichen einladen, „damit sie sich ein Bild machen können, wie viele tolle Angebote es für sie gibt“. Ihr ist wichtig, „dass wir nicht nur in Erding präsent sind, sondern auch in der Fläche“. Mit den Mitgliedsverbänden – aktuell 26 – will Hüwel gut kooperieren, ebenso mit der Politik.



Die vernahm es mit Wohlwollen. Michael Oberhofer sagte in Vertretung von Landrat Martin Bayerstorfer: „Die KJR-Familie muss gemeinsam wieder aufbrechen.“ Er freue sich über den Neuanfang. Und Bürgermeistersprecher Stefan Haberl lobte: „Der Kreisjugendring ist jetzt buchstäblich wieder eine runde Sache.“



Beisitzer Nico Schmidt stellte den Jahresbericht vor. Die Anzahl der Zuschussanträge sei 2022 stark gestiegen“, so Schmidt, der das darauf zurückführte, dass die Jugendverbände nach Corona ihre Tätigkeit wieder voll aufgenommen hätten. 2022 seien knapp 23 400 Euro an Zuschüssen ausgegeben worden, 14 000 Euro für Freizeiten, 1900 Euro für Jugendleiter und 7500 Euro als Pauschalzuschüsse. Die meisten Anträge haben laut Jahresbericht die Pfadfinder (41) gestellt, die mit gut 9000 Euro auch die höchste Summe abgerufen haben. Wendt wies in diesem Zusammenhang auf den neuen Grundlagenvertrag mit dem Landkreis hin. Förderanträge müssten nun stets ans Landratsamt gerichtet werden. Demnächst, so die Vorsitzende, sei das auch online möglich.



Dass der KJR seine Turbulenzen noch nicht ganz abstreifen kann, zeigte die von Hüwel vorgetragene Jahresrechnung – mit einem Fehlbetrag von 35 000 Euro. Der stieß einigen Delegierten sauer auf. Wendt und Hüwel erklärten, die Geschäftsstelle sei zuletzt unterbesetzt gewesen. Es müssten noch einige Rechnungen gestellt werden. Zudem kümmere man sich um Spenden. Ziel sei, so schnell wie möglich schuldenfrei zu sein.



Nicht zur Sprache kamen die 90 000 Euro, die der KJR über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren nicht zweckmäßig verwendet hat (wir berichteten mehrfach). Unserer Zeitung sagte die neue Geschäftsführerin, dass man über die Rückzahlung immer noch diskutiere. Man habe gegen die entsprechenden Bescheide Widerspruch eingelegt. „Da gibt es noch nichts Neues.“



Gescheitert ist der Vorstand, wieder vollständig zu werden. Erneut gelang es nicht, die drei vakanten Beisitzer-Posten zu vergeben.



Im September wird die KJR-Geschäftsstelle vom Widnmann-Palais – hier steht ein Teilabriss an – an die Freisinger Straße 44 umziehen. ham