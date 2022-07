Neubeginn bei der Kreis-KLB Erding

Von: Fabian Holzner

Führen die KLB im Landkreis an (v.l.): Erwin Matzinger (Beisitzer), Robert Wagner (Beisitzer), Maria Eschbaumer (ausgescheidenes Vorstandsmitglied), Monika Heilmeier-Schmittner (Beisitzerin), Toni Emehrer (Geistlicher Beirat), Marianne Perzlmeier (ausgeschiedene Vorsitzende), Michaela Heiner-Weber (Vorsitzende), Cäcilia Reichl (ausgeschiedenes Vorstandsmitglied) und Ingrid Greimel (Kassierin). Das Gehabe, dass Mitchristen im Talar etwas Besseres sind, ist runterzubringen. Robert Wagner Beisitzer und Kirchenverwalter in Bockhorn © Holzner

Landkreis - Mit einem neuen Vorstand möchte die Kreis-KLB Erding einen Neuanfang schaffen. Drei Mitglieder im Vorstand stammen aus dem Ortsverband Holzland.

Landkreis – Viel Bewegung kommt nach den Neuwahlen in den Kreisvorstand Erding der Katholischen Landvolkbewegung (KLB). Fast komplett neu besetzt wurde das Gremium der Bildungs- und Aktionsgemeinschaft. Drei von fünf Mitgliedern fanden sich aus dem Ortsverband Holzland, darunter die neue Vorsitzende Michaela Heiner-Weber aus Schröding, die seit vielen Jahren im Vorstand ihrer Ortsgruppe aktiv ist und bislang Beisitzerin auf Kreisebene war.

Sie löst Marianne Perzlmeier, die aus Altersgründen nicht mehr kandidierte, ab. „Wir müssen selbst was machen, können nicht warten, bis von oben was kommt“, sagte die Senioren-Alltagsbegleiterin zu ihrer Kandidatur. Nach ihrer fast einstimmigen Wahl möchte Heiner-Weber nun den einzelnen Ortsgruppen Anregungen und Anstöße geben, Ideengeber zusammenbringen und „Gesicht zeigen“, wie sie sagte.

Zur Kassierin wurde die Inningerin Ingrid Greimel gewählt, neben einer Enthaltung konnte sie alle 23 Stimmen bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung im Steinkirchener Pfarrsaal gewinnen. „Engagement muss sein, und mit der Kasse würde ich mich sicher fühlen“, sagte die gelernte Kauffrau, ehemalige Seniorenbetreuerin und derzeitige Betreuungsfachkraft am Klinikum Erding.

Per Handzeichen stimmten die Vertreter aus den Ortsgruppen über drei Beisitzer ab, die Wahlleitung hatte Luise Braun, Diözesanvorsitzende der KLB übernommen. Hier fanden sich mit Robert Wagner und Erwin Matzinger zwei Männer, die geschlechterparitätische Besetzung des Postens der Vorsitzenden gelang nicht.

Beste Vorraussetzungen bringt Monika Heilmeier-Schmittner als Beisitzerin mit in den Verband, der sich die Erwachsenenbildung zu einer seiner Hauptaufgaben gemacht hat: Sie hat eben diese Erwachsenenbildung studiert, arbeitete beim Zentrum der Familie in Erding und ist an der Domberg-Akademie in Freising tätig. „Ich kandidiere wegen des desolaten Zustands der Kirche, da muss man aktiv etwas machen“, positionierte sich die Schrödingerin vor der Abstimmung. Ähnliche Töne kamen von Wagner, Kirchenverwalter in Bockhorn und langjähriges Mitglied im Diözesanverband: „Das Gehabe, dass Mitchristen im Talar etwas Besseres sind, ist runterzubringen. Und wir müssen mehr Leute ansprechen“, forderte er.

Neuen Aufgaben will sich Matzinger zuwenden, nachdem der selbstständige Automechaniker viele Jahre lang im Pfarrgemeinderat Neuching aktiv war. Als Geistlichen Beirat, ebenfalls für die nächsten vier Jahre, bestätigte man Toni Emehrer, der seit sieben Jahren Pastoralreferent im Holzland ist.

Den Kassenbericht übernahm Robert Wagner, der gemeinsam mit Franz Wegmann die Kasse auch geprüft hatte. Die ausgeschiedene Kassierin Lydia Schulz konnte an der Versammlung nicht teilnehmen. Pandemiebedingt gab es nur sieben Buchungen über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren in Augenschein zu nehmen, dabei ist der Kassenstand vor allem über die Mitgliedsbeiträge um mehr als 2200 Euro auf 8900 Euro angewachsen.

Wagners Anregung, mit dem Geld nun, da wieder Möglichkeiten bestehen, zu arbeiten, stimmte Diözesanvorsitzende Braun zu: „Überlegt euch, was ihr damit unterstützen könnt.“ Schließlich bedankte sich der neu gewählte Vorstand bei den Ausgeschiedenen mit einem getöpferten Ehrenteller.