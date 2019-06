Hilfe und Beratung um die Ecke

Bei der Beratung von Familien, Koordinierung von Veranstaltungen, Vernetzung von Eltern und Hilfe in erzieherischen Problemlagen gehen der Landkreis und die Gemeinden einen neuen, der bisherigen Praxis entgegengesetzten Weg: Im Herbst eröffnen die ersten vier Familienstützpunkte.

Erding – Sie bringen die Beratung aus den Zentren, vor allem aus Erding, wohnortnah in die Fläche. So will das Jugendamt die Menschen erreichen, die von den vielfältigen Angeboten entweder nichts mitbekommen hatten oder dafür nicht zugänglich waren.

Die vier Familienstützpunkte, die zu Beginn des neuen Schuljahres starten, befinden sich am Mehrgenerationenhaus in Taufkirchen, an der Grundschule in Forstern (ein Umzug ins neue Kinderhaus ist geplant), im Kinder- und Jugendhaus in Dorfen, und im Bürgerhaus in Wartenberg. 2020 wird ein fünfter Stützpunkt dazukommen – sobald das neue Kinderhaus St. Florian in Fraunberg fertig ist. Betreiber ist jeweils die Kommune, koordiniert wird die Familienbildung von einer eigenen Stelle im Landratsamt. Beide Seiten erhalten Zuschüsse vom Sozialministerium.

Jeder Stützpunkt wird anfangs zehn Stunden pro Woche geöffnet haben. Arbeiten werden dort Sozialpädagogen. Kathrin Löblein, die die Koordinierungsstelle leitet, erklärt: „Familienstützpunkte sollen eine gut erreichbare, erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um den familiären Alltag sein, insbesondere für Fragen zur Erziehung.“ In ihrer Lotsenfunktion könnten diese auch bei Fragen weiter helfen, welche Hilfemöglichkeiten es zu den jeweiligen Schwierigkeiten gibt oder wo welche Leistungen beantragt werden können. „Darüber hinaus sollen sich die Familienstützpunkte zu einem Ort gelebter Familienkultur entwickeln, an dem Eltern und Großeltern, Kinder und Jugendliche gerne zusammen kommen, sich informieren, austauschen und vernetzen“, meint auch Sabine Wolf, Leiterin der Erziehungsberatungsstelle.

Bei der Erstellung des Konzepts hatte Löblein alle im Landkreis angebotenen Veranstaltungsarten ausgewertet – immerhin mehr als 2000 pro Jahr. Jeweils ein Fünftel entfallen auf Themenabende Vorträge und Informationsveranstaltungen. Offene Treffen, aufsuchende Angebote und Freizeit- beziehungsweise Ferienangebote lagen hingegen im einstelligen Prozentbereich.

Eine zweite Erhebung unter den Familien – 428 hatten mitgemacht – ergab, dass sich mehr als Hälfte genau für offene Treffs, Eltern-Kind-Kurse und Trainings interessierte. Auch wurde der Wunsch nach mehr Freizeiten laut, sowie nach der Möglichkeit, sich online stärker über familienbildende Themen informieren zu können.

Die Stützpunkte sollen diese Lücke schließen. „Es ist ein niederschwelliges, auf die Menschen zugehendes Angebot. Wir wollen erreichen, die die Vielfalt an Angeboten entweder nicht wahrgenommen haben oder als bildungsfernere Familien dafür nicht so zugänglich sind“, sagt Löblein. Deswegen entstünden die Stützpunkte dort, wo die Familien bereits sind – etwa an Schulen, in Kitas oder Mehrgenerationenhäusern. Wolf erklärt: „Es geht nicht um Konkurrenz, sondern um eine breite Streuung und eine auch räumlich unkomplizierte Erreichbarkeit.“

Landrat Martin Bayerstorfer hatte die Stützpunkt-Idee von Landräte-Tagungen mitgebracht. 2015 beantragte die CSU-Fraktion, dieses niederschwellige Angebot aufzubauen. Die Umfrage im Jahr darauf ergab laut Löblein: „Der Bedarf ist klar vorhanden.“ 2017 beschloss der Jugendhilfeausschuss, in das Förderprogramm einzusteigen, im Jahr darauf nahm die neu geschaffene Koordinierungsstelle ihre Arbeit auf.

Jugendamtsleiter Peter Stadick glaubt, dass es nicht bei fünf Stützpunkten bleibt. „Wenn es läuft, ziehen andere nach.“ Einen Bedarf sieht Löblein gerade im Südwesten des Landkreises – im Bereich Oberding/Moosinning.