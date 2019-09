Neue Feuerwehrhäuser für Erding und Altenerding: Das sind die Standorte

Standorte für die neuen Feuerwehrhäuser für Erding und Altenerding sind fast fix. Für Altenerding hat die Stadt Grund gekauft, für Erding wird‘s wohl ein Neubau am Stadion.

Erding– Seit Jahren wird über neue Feuerwehrgerätehäuser in Erding und Altenerding diskutiert. Jetzt stehen die Standorte fest. Für Altenerding hat die Stadt ein rund 13 000 Quadratmeter großes Areal gekauft. Es liegt stadtauswärts Richtung Bergham zwischen der Münchener Straße und den S-Bahngleisen. Das Erdinger FF-Haus soll auf dem städtischen Parkplatz am Stadion errichtet werden – wenn es nach Feuerwehrreferent Willi Vogl geht. Eine Entscheidung des Stadtrats dazu steht allerdings noch aus.

sein“

„Die neuen Standorte werden 50 bis 100 Jahre Bestand haben. Sie müssen also zukunftssicher sein“, betonte Stadtrat und Kreisbrandrat Vogl am Sonntag beim CSU-Frühschoppen im Gasthaus Kreuzeder. Das heißt für ihn: Nicht sparsam mit den Flächen umgehen, schließlich müsse bei Bedarf eine Erweiterung möglich sein.

Beides ist seiner Ansicht nach an den neuen Standorten gegeben, im Bestand – in Altenerding an der Bahnhofstraße direkt am Bahnübergang und in Erding an der Lebzelterstraße – hingegen nicht oder nur eingeschränkt. Beide Gerätehäuser sind in den 1970er Jahren errichtet worden.

Entscheidend für die Standortwahl ist die Infrastruktur,

Entscheidend für die Standortwahl sei die Infrastruktur, betonte Vogl, „dass ich in sämtliche Richtungen gut hinkomme“ und die Hilfsfrist tagsüber komplett abgedeckt werden könne. Dies sei in Altenerding durch die Unterführung Richtung Altenerding-Süd und die nahe Auffahrt zur B 388 gewährleistet – und gelte auch für den von Vogl favorisierten Erdinger Standort am Stadion (10 000 Quadratmeter), also direkt an der Anton-Bruckner-Straße.

+ Standort Erding: Auf dem städtischen Parkplatz am Stadion könnte das neue Erdinger Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Der Platz würde reichen. © Hans Moritz

Die Alternative – an der Lebzelterstraße auf dem jetzt als Parkplatz genutzten Areal des Alten Bauhofs einen Erweiterungsbau hinzustellen – sieht der Kreisbrandrat skeptisch. Zumal dort schon seit Jahren ein mehrstöckiges Parkdeck im Gespräch ist.

Insgesamt 264 Aktive in drei Feuerwehren

264 Aktive haben die drei Feuerwehren in der Stadt: Erding 109, Altenerding 100 und Langengeisling 55. Sie fahren 22 Prozent aller Einsätze im Landkreis, so Vogl. Dass diese ehrenamtlichen Kräfte auch tagsüber leistungsfähig genug sind, darauf wies Altenerdings Kommandant und Stadtbrandmeister Stephan Stanglmaier hin: „Aktuell ist es nicht akut, über eine Hauptamtlichkeit nachzudenken. Wir sind sehr gut aufgestellt.“ Bedarf gebe es dagegen an bezahlbarem Wohnraum, etwa über das städtische Begünstigtenmodell. Dienstwohnungen in Gerätehäusern sieht Stanglmaier ähnlich skeptisch wie Vogl. Beide befürchten viel Unmut durch Belegungskriterien.

CSU-Stadtrat Burkhard Köppen regte an, darüber nachzudenken, auch Rettungswagen an die neuen Gerätehäuser anzugliedern.

Vogel geht von bis zu 40 Millionen Euro für beide Häuser aus

Dass die Stadt für die Feuerwehr viel Geld in die Hand nehmen wird, ist Vogl klar: „Ich gehe von 35 bis 40 Millionen Euro für beide Häuser aus.“ Und zu lange sollte nach seiner Ansicht auch nicht mehr gewartet werden, denn beide Gerätehäuser platzen aus allen Nähten. Viel Material ist bereits ausgelagert. „Es wird das große Thema im nächsten Stadtrat“, sagte Vogl und hofft, dass beide Häuser in vier bis sechs Jahren stehen.

Für Langengeisling kündigte er die Erweiterung des Gerätehauses an, der Standort selbst – im Norden der Stadt – sei optimal.