Neue Pflegefachhelfer in Erding: „Wir brauchen Sie“

Abschlusszeugnisse und Blumen gab es für die 21 Pflegehilfskräfte, die am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe verabschiedet wurden. Ihnen gratulierten auch Erdings Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind und Vize-Landrat Franz Hofstetter (v. r.) sowie Klinik-Direktor Dr. Dirk Last (l.).

Bildungszentrum für Gesundheitsberufe verabschiedet 21 Absolventen

Von Gabi Zierz schließen

21 neue Pflegefachhelfer haben in Erding ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Viele bilden sich weiter. Vize-Landrat Hofstetter dankte allen, dass sie sich für diesen Beruf entschieden haben.

Erding – Strahlende Gesichter am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG) in Erding: 21 Absolventen konnten ihre Abschlusszeugnisse zur Pflegefachhilfskraft aus der Hand von Vize-Landrat Franz Hofstetter in Empfang nehmen.

Die einjährige Ausbildung umfasste 600 Stunden Theorie, unter anderem in Berufs-, Rechts- und Sozialkunde, Deutsch und Kommunikation, Grundlagen der Pflege und Betreuung, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Dazu kamen 1000 Stunden Praxis. „Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Beruf entschieden haben. Ihre Expertise ist gefragt, Ihre Aufgabe kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir brauchen Sie“, betonte Hofstetter. Auch Klinik-Direktor Dr. Dirk Last, die stellvertretende Pflegeleiterin am Klinikum, Nicole Hoffmann und BZG-Leiter Michael Gügel hoben als weitere Laudatoren den herausragenden gesellschaftlichen Nutzen des Pflegeberufs hervor und dankten den Absolventen für ihren Einsatz.

Alle haben die Prüfungen bestanden. Die Besten waren Laura Bauer vom Klinikum Erding und Margareta Tamas vom Fischer’s Seniorenzentrum Erding. Die beiden erhielten aufgrund ihrer hervorragenden Abschlüsse gar Staatspreis-Auszeichnungen.

Bemerkenswert sei auch, dass die Pflegefachhilfskräfte aus neun Nationen von drei Kontinenten stammen und zwischen 17 und 54 Jahre alt seien, so Behördensprecher Markus Hautmann. Sieben Ausgebildete werden jetzt als Pflegefachhilfskräfte tätig, 13 beginnen die weiterführende Ausbildung zur Pflegefachkräften, davon zehn am BZG in Erding. Eine Teilnehmerin bildet sich zur medizinischen Fachangestellten weiter.

+ Kurt Manlik: Der BZG-Vize verabschiedete seinen letzten Ausbildungsjahrgang und sich selbst nach insgesamt 33 Dienstjahren am Klinikum und am BZG. © Landratsamt

Auch die Absolventen bedankten sich für die fundierte Ausbildung, ganz besonders bei Kurt Manlik, stellvertretender Leiter des BZG und Verantwortlicher für den Ausbildungsjahrgang. Es war sein letzter. Manlik war 33 Jahre lang in vielfältigen Positionen am Klinikum Erding und BZG tätig, darunter als Pfleger, Qualitätsmanagement- und Sicherheitsbeauftragter, als Personalratsvorsitzender, pflegerische Leitung der Weiterbildung Intensivpflege und Anästhesie und der innerbetrieblichen Fort- und Weiterbildung, als stellvertretender Schulleiter und „wesentliche Stütze der Klinikumsfußballmannschaft“, wie Dr. Last betonte.

Die Absolventen: Mercy Diamond Atere (Pichlmayr Senioren-Zentrum Taufkirchen), Gloria Ayomanor (Klinikum Erding), Laura Bauer (Klinikum), Jennifer Blob (Aloisium Seniorenpflegeheim Villa Moosen), Jelldeze Bytyqi (Klinikum Erding), Kadija Edris (Marienstift Dorfen), Suennur Erben (Klinikum Erding), David Fedrau (Klinikum Erding), Laurenz Jüttner (Klinikum Erding), Elham Karimi (Klinikum Erding), Leonie Kurz (Marienstift Dorfen), Brhane Lula (Klinikum Erding), Lady-Jane Luna de Araujo Weiß (Fischer´s Seniorenzentrum Erding), Julia Maierl (AWO- eniorenzenrum Bürgerstift Ismaning), Carina Reißenweber (Klinikum Erding), Romal Salehi (Klinikum Erding), Nebahate Shaqiri (Heiliggeist-Stift Erding), Margareta Tamas (Fischer’s Seniorenzentrum Erding), Daniela Teixeira da Costa (Pflegestern Seniorenservice gGmbH, Oberding), Habtom Teklay (Pichlmayr Seniorenhaus am Burgerfeld, Markt Schwaben) und Gongje Ukhagjaj (Pflegestern Seniorenservice gGmbH, Neufinsing).