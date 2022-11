17 Pfleger dürfen jetzt ausbilden - Absolventen büffeln 300 Stunden lang für ihr Zertifikat

neue Praxisanleiter

17 Teilnehmer absolvierten am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Erding erfolgreich die Weiterbildung zur Praxisanleitung. Die Absolventen sind künftig direkte Ansprechpartner in der praktischen Ausbildung und begleiten neue Mitarbeiter bei ihren ersten Schritten im Job, teilt das Landratsamt Erding mit.

Erding – In mehr als 300 Stunden Theorie und Praxis lernten die Teilnehmer aus der Akutpflege, aus Langzeitpflegeeinrichtungen sowie aus der ambulanten Pflege die bedeutende Funktion als Ausbilder. Die Praxisanleitung und damit die praktische Ausbildung in der generalistischen Pflegeausbildung sowie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dürfen nur Personen übernehmen, welche die entsprechende berufspädagogische Weiterbildung bestanden haben und somit zertifizierte Praxisanleiter sind.

„Ich wünsche alle Absolventen viel Freude und Erfüllung bei ihrer neuen Tätigkeit“, wird Landrat Martin Bayerstorfer in der Mitteilung zitiert. „Eine kompetente und wertschätzende Praxisanleitung ist die Basis für die langfristige Zufriedenheit der Auszubildenden und der neuen Mitarbeiter.“

Vier der Teilnehmer sind Mitarbeiter des Klinikums Landkreis Erding, 13 kamen von externen Kliniken und Einrichtungen.

Die neuen Praxisanleiter sind Leon Bader, Guido Bayer, Pia Blasi, Carolin Büttner, Iryna Fadieieva, Louis Frank, Jana Gallé, Bettina Kain, Martin Krampfl, Rebecca Mederer, Gia Linh Nguyen, Carina Rest, Tina Schönherr, Stephanie Täubrich, Ana Vrzdovnik, Kathrin Weidner und Julian Wust. red