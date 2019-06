Ordnung in der Sandgrube

In der Sandgrubensiedlung zwischen der Siglfinger Straße und dem Erdbeerfeld will die Stadt Erding die bauliche Entwicklung steuern – und ändert dafür den Bebauungsplan.

Erding – In Zeiten explodierender Baulandpreise ist die Entwicklung kein Wunder: Ein kleines Haus auf einem großen Grundstück wird abgerissen. Danach entstehen ein großes oder gar Mehrfamilienhaus. Das bedeutet mehr Menschen, das wiederum mehr Autos und weniger Platz. In der Sandgrubensiedlung zwischen der Siglfinger Straße und dem Erdbeerfeld will die Stadt Erding die bauliche Entwicklung steuern – und ändert dafür den Bebauungsplan.

Die Details stellte Thomas Auer von der Verwaltung im Planungs- und Bauausschuss des Stadtrats vor. Ausgangspunkt der Planungen ist pikanterweise das Auto. Auer erklärte, dass in der Sandgrubensiedlung nur begrenzt Parkmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Zudem sollten nicht zu viel Land versiegelt und Grünflächen erhalten bleiben. Für künftige Bauvorhaben heißt das: Pro 220 Quadratmeter Grundfläche ist eine Wohneinheit erlaubt. Wird mindestens die Hälfte der erforderlichen Parkplätze in einer Tiefgarage nachgewiesen, darf je Grundstück eine zusätzliche Wohneinheit errichtet werden.

Auer betonte, dass Bestandsschutz gelte. Der ende bei neuen Bauvorhaben und wesentlichen Veränderungen im Bestand.

Auch die Verkehrswege werden im Bebauungsplan neu geregelt. Laut Auer sollen im Nordwesten der Sandgrubensiedlung ein Anwohnerweg sowie die Hofmüllerstraße im Südosten als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt werden. Das gilt auch für einen bestehenden Fußweg zwischen der Eichendorff- und der Uhlandstraße.

Ferner kündigte Auer an, dass an der Treppenanlage an der Eichendorfstraße zum Übergang auf den Brachvogelweg ein weiterer öffentlicher Fußweg festgelegt werde. Auf diese Weise will das Bauamt „die für Fußgänger wichtigen Wegeverbindungen im Plangebiet langfristig sichern“, so der Referent.

Vor allem der letzte Aspekt ist pikant, hatte es in der Siedlung vor einigen Jahren doch einen Aufschrei einiger Sandgrubensiedler gegeben, nachdem die Stadt besagte Treppe zwischen Erdbeerfeld und Sandgrube angelegt hatte – als Schulweg für die Kinder aus dem Neubaugebiet. Die Anlieger hatten vor allem Lärm nächtlich heimkehrender Disco-Bummler aus Erding West befürchtet.