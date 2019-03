Top-Handballerin in schwarzer Robe

An den Richtertischen des Erdinger Amtsgerichts herrscht ein reges Kommen und Gehen. Gerade hat sich Andreas Tietz in Richtung Staatsanwaltschaft Landshut verabschiedet, da kann Direktorin Ingrid Kaps schon seine Nachfolgerin vorstellen: Antonia Heitmann-Gordon

Erding – Die 27-jährige gebürtige Kielerin steht am Anfang ihrer Laufbahn bei der Justiz. Sie wurde dem zehnköpfigen Zivilrichter-Gremium zugeordnet, das eine explosionsartig ansteigende Zahl an Prozessen zu bearbeiten hat.

Zuletzt absolvierte Heitmann-Gordon ihr Referendariat bei der Ingolstädter Justiz. Studiert hat die junge Frau in München – mit dem Schwerpunkt internationales, Europa- und Völkerrecht.

Erfahrung dafür hat sie bei der Staatsanwaltschaft in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gesammelt, wo sie im Bereich der internationalen und Wirtschaftskriminalität ermittelte. Geboren wurde Heitmann-Gordon in Kiel. Allerdings kam sie bereits im Alter von zwei Jahren nach Bayern. Ihr Abitur machte sie in München, Lebensmittelpunkt ist seit vielen Jahren Pfaffenhofen. „Ich möchte aber jetzt schon in die Region Erding ziehen.“

Wer es mit ihr als Richterin zu tun bekommt, sollte sich auf einen ausdauernden Gegenüber einstellen. Denn Heitmann-Gordon spielt beim MTV Pfaffenhofen Handball – in der Landesliga.

Personalgewinnung wird für das Amtsgericht Erding eine immer größere Herausforderung. Pressesprecher Dr. Stefan Priller kündigt an, dass man sich erstmals auf einer Jobmesse präsentieren werde – am 30. März von 12 bis 16 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Taufkirchen. „Wir suchen vor allem Rechtspfleger und Justizfachwirte“, so der stellvertretende Direktor.

Angehende Rechtspfleger müssen die Fach- oder eine andere Hochschulreife beziehungsweise einen als gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss vorweisen können. Die Anmeldefrist läuft von 19. März bis 7. Juli. Wer Justizfachwirt werden möchte, muss entweder den Quali oder die Mittlere Reife beziehungsweise einen vergleichbaren Abschluss in der Tasche haben. Die Anmeldung ist heuer noch bis 8. Mai möglich.