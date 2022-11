Neue Schulleiter in Erding: Zwei, die Verantwortung übernehmen

Von: Hans Moritz

Blumen als Willkommensgruß: der neue Rektor Karl Simon Berndl (2. v. l.) und die neue Konrektorin Ana-Maria Topa, eingerahmt von OB Max Gotz (l.) sowie Robert Leiter und Stephan Rettig (r.) vom Schulamt. © Moritz

An Erdings Schulen dreht sich das Personalkarussell: Karl Berndl leitet jetzt die Grundschule am Ludwig-Simmet-Anger, Ana Topa ist neue Konrektorin an der Carl-Orff-Grundschule in Altenerding.

Erding – An den Erdinger Grundschulen dreht sich das Personalkarussell: Nach dem Wechsel von Marion Gröbe von der Grundschule am Ludwig-Simmet-Anger zu Jahresbeginn ans staatliche Schulamt ist hier seit Anfang des Schuljahres Karl Simon Berndl neuer Rektor. Der Weg dorthin war für den 45-Jährigen nicht weit: Zuvor war er Konrektor an der Carl-Orff-Grundschule. Die dort freigewordene Stelle konnte ebenfalls zu Schuljahresbeginn neu besetzt werden: mit Ana-Maria Topa.

Beide Personalien sind etwas Besonderes: Berndl ist der einzige männliche Leiter einer der sechs Grundschulen im Stadtgebiet. Und Topa bringt internationales Flair in die Schullandschaft der Stadt: 1980 wurde sie in der Nähe des rumänischen Kronstadt geboren. Sechs Jahre lang unterrichtete sie an der deutschen Grundschule in ihrem Geburtsort. 2011 kam sie nach Haag und ließ sich nur ein Jahr später ihre in Hermannstadt (Sibiu) erworbene Lehramtsausbildung anerkennen.

2013 begann sie ihre Tätigkeit als Grundschullehrerin an der Grund- und Mittelschule Isen, war Klassenleiterin in den Jahrgangsstufen eins und zwei und unterrichtete ausländische Kinder in Deutsch als Zweitsprache. Die vergangenen drei Jahre gehörte Topa in Isen der erweiterten Schulleitung an. Und seit 2015 ist die 42-Jährige Migrationsberaterin auf Schulamtsebene.

Berndl legte sein Abitur am Gymnasium Dorfen ab und studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München Grundschullehramt sowie Diplom-Soziologie.

Nach dem Referendariat war der verheiratete Vater zweier Kinder Lehrer an mehreren Grundschulen im Landkreis Rosenheim, von 2007 bis 2017 an der Grundschule in Wasserburg/Inn. Berndl ist am Ludwig-Simmet-Anger, wo zuletzt Bettina Ber die Schule kommissarisch leitete, für 170 Kinder verantwortlich. „Es gefällt mir hier sehr gut, es ist ein tolles Gebäude, ein eingespieltes Kollegium, und die Schülerschaft ist gesund durchmischt“, berichtet der neue Rektor. 380 Kinder sind es an der Carl-Orff-Grundschule.

An der offiziellen Vorstellung am Dienstag im staatlichen Schulamt nahm auch Erdings Oberbürgermeister Max Gotz teil. Er beglückwünschte Topa und Berndl: Es sei erfreulich, dass sie bereit seien, Verantwortung zu übernehmen – das sei keine Selbstverständlichkeit. „Die Schulen sind unser Augapfel“, so der OB, sieht allerdings große Herausforderungen auf die Stadt zukommen – neben dem allgemeinen Fachkräftemangel die neue Mensa am Simmet-Anger sowie ein neuer Schulstandort auf dem Fliegerhorst-Gelände. Für diesen Zeitpunkt kündigte Gotz eine grundlegende Schulsprengel-Änderung an.

Schulamtsleiter Robert Leiter erklärte, dass die Lehrerversorgung derzeit „zwar weiter angespannt, aber vertretbar ist“. Zum Glück gebe es noch Kapazitäten in der Mobilen Reserve. Größeren Unterrichtsausfall gebe es an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis nicht.