Neue Stellen für die Jugendsozialarbeit

Von: Veronika Macht

Gute Nachrichten für drei Schulen im Landkreis Erding: Die Jugendsozialarbeit wird ausgebaut (Symbolbild). © picture alliance/dpa

Gute Nachrichten für drei Schulen im Landkreis: Die Jugendsozialarbeit wird ausgebaut.

Erding – Die Jugendsozialhilfe an Schulen genießt im Landkreis einen hohen Stellenwert. Schüler, die in besonderem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, erfahren dadurch Hilfe bei der sozialen Integration sowie der schulischen und beruflichen Ausbildung. „Beeinträchtige oder benachteiligte junge Menschen müssen frühzeitig unterstützt werden, um beste Chancen auf soziale Teilhabe und auf ein eigenverantwortliches Leben zu bekommen“, betont Landrat Martin Bayerstorfer in einer Pressemitteilung die Notwendigkeit der Jugendsozialarbeit.

Zur weiteren Gewährleistung der pädagogischen Förderung werden für die Grundschule und die Realschule Taufkirchen sowie die Herzog-Tassilo-Realschule Erding neue Jugendsozialhilfe-Stellen im Umfang von je 19,50 Wochenstunden geschaffen. Die Bedarfe hatte zuvor der Jugendhilfeausschuss festgestellt. „Damit ist ein weiterer Schritt zur Bildungsgerechtigkeit für betroffene Schülerinnen und Schüler erfolgt. Denn die Zukunftsaussichten junger Menschen sollen nicht vom Elternhaus oder anderweitiger Startschwierigkeiten ins Leben abhängen“, so Bayerstorfer.

Der Landkreis werde die Jugendhilfe weiter ausbauen. Für 2023 beschloss der Ausschuss einen Jugendhilfe-Haushalt von knapp 23,5 Millionen Euro, was ein Plus von 13,26 Prozent zum Vorjahr bedeute. Schulbegleitende Maßnahmen würden um 200 000 Euro aufgestockt. vam