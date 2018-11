„Es ist vertrackt“

Die Situation in Herdweg ist weiter verzwickt. Wie berichtet, beurteilt das Landratsamt den Ottenhofener Gemeindeteil nicht mehr als Außen-, sondern als Innenbereich.

Ottenhofen – Die Situation in Herdweg ist weiter verzwickt. Wie berichtet, beurteilt das Landratsamt den Ottenhofener Gemeindeteil nicht mehr als Außen-, sondern als Innenbereich. Deshalb will die Kommune einen Bebauungsplan aufstellen, um Wildwuchs zu vermeiden. Bekanntermaßen hat sie dafür bereits vor Jahren beim Landratsamt beantragt, in diesem Bereich Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet herauszunehmen.

Mit Verweis auf den Hochwasserschutz, unter anderem für die Stadt Erding, war der Antrag vor einem Jahr auf Eis gelegt worden. In der jüngsten Kreistagssitzung war der Punkt erneut abgesetzt worden – diesmal wegen des am gleichen Nachmittag stattfindenden Trauerakts für den verstorbenen Erdinger Altbürgermeister Gerd Vogt (wir berichteten). „Ich hoffe, dass der Kreistag in seiner Sitzung im Dezember den Antrag endlich behandelt und auch beschließt, und dass wir da weiterkommen“, erklärte Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) in der Gemeinderatssitzung.

Sie sprach auch in Richtung von Bauwerbern, die einen Antrag auf Vorbescheid eingereicht hatten. Bauamtsleiter Erhard Huber erklärte, dass die Bewohner eines Hauses am Moosweg eine Grenzgarage und einen Abstellraum neu bauen wollen, geplant ist außerdem ein profilgleicher Anbau mit 47 Quadratmetern Grundfläche als Erweiterung des Wohnhauses. Das Vorhaben sei nach Paragraf 34 Baugesetzbuch zu betrachten, nach dem es sich in die nähere Umgebung einfügen und die Erschließung gegeben sein muss.

Die Planung orientiere sich am Bestand, die Erweiterung füge sich gut ein, sagte Huber. Probleme bereitet jedoch die Erschließung vor allem für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr: „Ohne bauliche Anpassung ist ein Befahren des Mooswegs für die Feuerwehr aus Sicht der Kreisbrandinspektion nicht ausreichend sichergestellt“, erklärte der Bauamtschef und ergänzte: „Dies betrifft leider auch die bereits bestehende Bebauung.“ Hier bestehe deshalb dringender Handlungsbedarf.

Aus Sicht der Verwaltung könne deshalb auch das Einvernehmen nicht erteilt werden. „Wir dürfen hier nicht zustimmen, weil wir bei der Erschließung in der Verantwortung sind“, bedauerte Schley und formulierte als Botschaft an die Bauwerber: „Wir arbeiten dran.“ Im Gemeinderat kenne jeder die Situation in Herdweg. Einstimmig entschied das Gremium, den Antrag auf Vorbescheid abzulehnen.

Diese Entscheidung könne das Landratsamt immer noch ersetzen. Laut Schley hat sich die Gemeinde in der Sache einen Rechtsbeistand geholt. Aussage der Anwältin: Wenn die Kreisbehörde die Entscheidung der Gemeinde ersetze, sei aus ihrer Sicht die Erschließung sichergestellt – „und wir wären da aus dem Schneider“. Verstehe könne die Situation jedoch niemand, immerhin wohnen die Bauwerber schon lange in dem Haus, das sie nun lediglich vergrößern wollen. „Neu ist aber eben, dass Paragraf 34 Anwendung findet und somit eine neue Qualität der Erschließung sichergestellt werden muss – und zwar von uns“, erklärte die Rathauschefin.

Lange könne sich das Landratsamt jedoch nicht mehr querstellen. „Wir werden einen Weg finden. Es dauert nur leider. Wir arbeiten hart daran, aber es ist vertrackt“, sagte Schley, die den Bauwerbern empfahl, selbst bei der Behörde vorzusprechen.