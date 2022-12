Neuer Großspender: 10 000 Euro fürs Leserhilfswerk

Von: Hans Moritz

Große Freude über große Hilfe: Die Geschäftsführer Jürgen Loher (l.) und Dirk Urland (r.) übergeben den symbolischen Scheck an Redaktionsleiter Hans Moritz. © Lipp

Das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ des Erdinger/Dorfener Anzeiger freut sich über einen neuen Großspender. Das in Erding-West ansässige Unternehmen Lipp Markenvertrieb stellt 10 000 Euro bereit, um die Not im Landkreis Erding zu lindern.

Erding - Es ist die höchste Einzelspende seit zwei Jahren, die zudem seit Bestehen des Leserhilfswerks 2007 noch nie übertroffen worden ist. Den symbolischen Scheck überreichten die Geschäftsführer Jürgen Loher und Dirk Urland nun an Redaktionsleiter Hans Moritz.



„Wir engagieren uns vielfältig, unter anderem im Sport“, erklärt Loher. Aber auch soziale Belange unterstütze man seit Jahren. „An ,Licht in die Herzen gefällt uns so gut, dass vor Ort geholfen wird und keinerlei Verwaltungskosten anfallen.“ Loher und Urland wissen: „Auch in unserer Region gibt es Armut, auch wenn man sie nicht auf den ersten Blick sieht.“ Loher, der auch Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes ist, meinte, es habe ihn betroffen gemacht, die Wunschsterne an den Christbäumen zu sehen, mit denen Kindern aus armen Familien Weihnachtsgeschenke ermöglichen sollen. Urland ergänzt: „Da geht es um Kleidung oder mal einen Roller. Da muss man einfach helfen, das ist wirklich nicht die Welt, und man tut etwas Gutes. Gerade Kinder sollten die Not am Fest nicht spüren.



Lipp Markenvertrieb, der sich um die Versorgung hunderter Supermärkte unter anderem mit internationalen Spezialitäten kümmert, hat nach den Worten Lohers „ein erfolgreiches Jahr“ hinter sich – „wir wollen andere daran teilhaben lassen. red



Licht in die Herzen



Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN:



DE54 7005 1995 0000 0171 11.



Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung. red