Neues Schnellrestaurant in Erding: „Danis Pink Zebra“

Von: Raffael Scherer

In der Mittagspause schnell der süßen Versuchung nachgehen: Das lassen sich die Schülerinnen Lillie Bonkomme und Marla Kuschel, bedient von Geschäftsführerin Daniela Riedl und Jessica Gotthardt (v.l.) nicht zweimal sagen. © Raffael Scherer

Daniela Riedl hat den Schnellimbiss „Danis Pink Zebra“ an der Freisinger Straße in Erding eröffnet. Dort verkauft sie nicht nur ihre von Sinnflut bekannten Crêpes, sondern auch Bowls und Getränke.

Erding – Eine Neueröffnung für den kleinen Snack: Das Schnellrestaurant „Danis Pink Zebra“ hat an der Freisinger Straße aufgemacht.

Der eine oder die andere dürfte bereits die süßen oder salzigen Kreationen von Chefin Daniela Riedl gekostet haben. Denn sie ist in der Erdinger Gastronomie keine Unbekannte: Etwa beim Sinnflut-Festival betrieb sie ihren Crêpes-Stand „Danis Crêpes“.

Nun ist die Gastronomin in Erding an der Freisinger Straße 3 mit ihrem Schnellrestaurant „Danis Pink Zebra“ sesshaft geworden. Dort bietet sie neben ihren bekannten und beliebten Crêpes auch eine ganze Reihe süßer und herzhafter Trendspeisen an. Unter anderem gibt es Smoothiebowls, Saladbowls, Pho-Salat, Waffeln und Frozen Yogurt. Frisch gepresste Säfte, Kakao, Kaffee und hausgemachte Limonaden gibt es ebenfalls.

Geöffnet hat das Schnellrestaurant täglich, außer dienstags, von 9 bis 20 Uhr. Alle Speisen und Getränke können auch telefonisch unter unter (0 81 22) 17 71 84 8 vorbestellt werden. In Kürze werden auch Online-Bestellungen auf www.danis-pinkzebra.com möglich sein.