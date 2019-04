Vom Film-Set ins Klassenzimmer

Wechsel in den Direktoraten zweier städtischen Schulen: Stephan Treffler ist neuer Leiter der Mittelschule am Lodererplatz und folgt auf Petra Leubner. Sandrine Friemel-Schmidt wurde als Konrektorin der Grundschule Klettham vorgestellt.

Erding – Wechsel in den Direktoraten zweier städtischen Schulen: Stephan Treffler ist neuer Leiter der Mittelschule am Lodererplatz und folgt auf Petra Leubner. Sandrine Friemel-Schmidt wurde als Konrektorin der Grundschule Klettham vorgestellt. Ihre Vorgängerin Angelika Poth ist zur Seminardirektorin aufgestiegen. Beide sind versierte Pädagogen und kennen ihre Schulen bereits sehr gut, verfügen aber darüber hinaus über sehr bemerkenswerte Lebensläufe.

Friemel-Schmidt ist 45 Jahre alt, hat drei Kinder und lebt in Bergham. Geboren wurde sie 1973 im französischen Bayonne. Nach dem Abitur in Nürnberg 1994 studierte Friemel-Schmidt Lehramt bis 1995 Sekundarstufe I an der Deutschen Sporthochschule in Köln sowie von 1995 bis 2000 Lehramt Gymnasium an der Humboldt-Universität Berlin. Das Lehramtsstudium für Grundschulen absolvierte sie zwischen 2010 und 2014 an der Uni München. Ihr Referendariat trat sie 2014 in Klettham an.

Spannend ist, was die verheiratete Mutter zwischen 1998 und 2005 in Berlin und Frankfurt gemacht hat. Friemel-Schmidt arbeitete als Produzentin für Werbe- und Imagefilme. „Davon kann man einiges in den Unterricht einbauen“, verrät die 45-Jährige. Sie kennt nicht nur die Grundschule Klettham, sondern auch ihre neue Tätigkeit. Denn seit September war sie bereits kommissarische Konrektorin. Nun bekam sie die offizielle Ernennung von Schulamtsleiterin Marion Bauer.

Pädagogisch ein alter Hase ist auch Stephan Treffler, der seit 2013 am Lodererplatz stellvertretender Schulleiter beziehungsweise Konrektor war. Auch die Generalsanierung mit der Etablierung moderner Lernlandschaften hat er von Anfang an begleitet. Er freut sich schon, das runderneuerte Gebäude übernehmen zu dürfen. Über 20 Millionen Euro investiert die Stadt Erding hier.

Treffler wurde 1965 geboren. Der Vater dreier Kinder lebt auch in der Herzogstadt. Sein Abitur absolvierte er 1985, Nach dem Wehrdienst trat er 1986 sein Lehramtsstudium in München an.

Lehrer war er an den Hauptschulen Dorfen, Altenerding, Taufkirchen, Grüntegernbach und Erding.

Treffler ist nicht nur als Pädagoge bekannt, sondern auch als Politiker, der der ÖDP angehört. Von 1996 bis 2006 gehörte er dem Gemeinderat von Taufkirchen an. Seit 2006 sitzt er im Kreistag. Nach dem Umzug zog er 2014 in den Stadtrat von Erding ein. Bei den Ökodemokraten ist Treffler nicht nur Kreisvorsitzender, sondern auch stellvertretender Landeschef. Beim Bund Naturschutz ist er stellvertretender Ortsvorsitzender, beim Verein Carsharing Erding bringt sich Treffler als Kassier ein. Der 53-Jährige war zuletzt einer der Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“.