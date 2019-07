Jugend-Paradies im Grünen

Die Bauarbeiten am neuen AWO-Haus machen Fortschritte - doch leider muss deswegen das Ferienprogramm heuer woanders stattfinden.

VON PAULINE DÜCKER

Erding – Die Bauarbeiten für das neue Kinder- und Jugendhaus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Erding schreiten zügig voran. Nach den Sommerferien will die AWO den Verantwortlichen der Stadt und des Landkreises ein neues Koordinationsangebot unterbreiten. Auch Jugendliche über 16 Jahren sollen auf dem Gelände nach eigener Lust und Laune aktiv werden können.

Am Notzinger Weiher entsteht gerade ein kommunaler Zeltplatz für Freizeitgestaltung, jedoch nur für Jugendliche bis 16 Jahre. Und das Jugendzentrum direkt im Wohngebiet ist nur bedingt geeignet, da dort nicht zu jeder Zeit Aktivitäten stattfinden können. Deswegen will die AWO auf dem Freizeitgelände, das von Schwimmbad, Eissporthalle und Kronthaler Weiher umschlossen wird, für Jugendliche aller Altersgruppen einen Zugang ermöglichen. So soll eine kommunale Freizeitanlage entstehen, auf der es für schlechtes Wetter ein Haus mit einem umfangreichen Angebot für die ganze Bevölkerung gibt. Kein Verein oder Verband wird ausgeschlossen. „Und das ist keine Vision mehr, sondern beschlossene Sache“, betont AWO-Chef Fritz Steinberger.

Noch herrscht auf dem Gelände des Bauspielplatzes in der Kleingartenanlage am Volksfestplatz voller Baubetrieb. Steinberger und AWO-Vorstandsvorsitzende Karen Seibt bitten alle Eltern um Verständnis, dass der Bauspielplatz heuer nicht in Betrieb ist, da es auch um die Sicherheit der Kinder während des Baustellenbetriebs geht.

Stattdessen bietet die AWO in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Ausweichprogramm an. An der Mittelschule am Lodererplatz findet das diesjährige Angebot für die Erdinger Familien statt. In den ersten Ferienwochen – vom 29. Juli bis 2. August sowie vom 5. bis 9. August – organisieren dort Sozialpädagogen und Erzieher das Ferienprogramm (Begrenzung je Woche 25 Kinder). Das AWO-Jugendwerk veranstaltet fünf Ausflugserlebnisfahrten – am 6. August mit 40, am 15. August mit 20, am 16. August mit 40, am 20. August mit 20 und am 23. August mit 40 Teilnehmern.

Das Kinder- und Jugendhaus soll noch heuer eröffnet werden. Dann ist auch der Bauspielplatz wieder offen. „Wir wollen die Kinder hier zur Natur erziehen“, erklärt Seibt. Auf dem weitläufigen Gelände, wo Kinder schon 1985 Kastanien gepflanzt haben, gibt es allerhand zu entdecken – und unendlich viel zu tun. „Die Kinder haben hier gar keine Zeit für Handy oder Walkman“, berichtet Steinberger. „Für acht alte Nägel, die sie mit Werkzeug aus dem Schuppen aus alten Holzbrettern ziehen, erhalten sie fünf neue und können bauen, was sie wollen.“

Es stehen schon ein paar zusammengezimmerte Häuschen im hinteren Teil des Gartens. „Meistens haben sich die Kinder über die Ferien ihre Spielplätze aufgebaut, und wenn sie so richtig loslegen wollen, müssen sie schon wieder gehen. Das ist ziemlich schade“, findet Steinberger. „Deswegen planen wir ab 2020 ganzjährig zu öffnen, sobald genügend Personal zur Verfügung steht.“

Unter Obstbäumen können die Kinder Patenschaften für Hühner und Gänse übernehmen und Küken beim Heranwachsen zuschauen. „Wir haben eine acht Jahre alte Gans namens Hansi“, erzählt Steinberger, „und wir werden uns wieder Kamerun-Schafe anschaffen. Natürliche Rasenmäher, die die gelben Stellen verschwinden lassen.“ Im Sommer Wasser pumpen, die Hänge runterrutschen und im Winter heißt es Schlitten fahren – für die Kinder ist es wahrlich ein Paradies.