Caritas bangt um Schuldnerberatung

Das Landratsamt wird die bisher bei der Caritas angesiedelte Insolvenzberatung zum Jahreswechsel an sich ziehen und damit ihre bereits bestehende Schuldnerberatung ausbauen. Damit droht dem bewährten Angebot der Caritas das Aus.

Erding - Zwar darf der kirchliche Träger weiter Bürger in Geldnot beraten, bekommt aber keine Zuschüsse mehr. „Und damit steht und fällt die Beratung“, sagt Caritas-Geschäftsführerin Barbara Gaab. Sie hofft auf einen Kompromiss

Grundlage dieser Entscheidung ist nach den Worten von Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer eine gesetzliche Neuerung vom Juli dieses Jahres. Zur Schuldnerberatung, die 2010 am Landratsamt installiert wurde, kommt zum 1. Januar die Insolvenzberatung als neue Pflichtaufgabe hinzu. Begründet wird das mit fließenden Übergängen zwischen beiden Angeboten, die man bündeln wolle – inklusive vier Sozialpädagoginnen für die psychosoziale Begleitung. Bisher gibt es im Amt eine Stelle für die Schuldnerberatung. Für die neue Aufgabe wurde bereits eine Mitarbeiterin geschult. „Die zweite Stelle wird bald besetzt.“ Nur die neue Kombination beider Angebote sichere die Arbeitsplätze in der bisherigen Beratung, so die Sprecherin.

Bei der Caritas ist die Enttäuschung groß. Gaab versichert, dass die Landkreise diese Aufgabe weiterhin externen Trägern überlassen könnten. Ihren Informationen zufolge verfahren alle oberbayerischen Landkreise so – nur Erding nicht.

Gaab fürchtet eine Verschlechterung. „Wir machen das seit 30 beziehungsweise zehn Jahren. Wir haben Erfahrung und das Vertrauen der Menschen.“ Jessica Sossau-Thiede ist für Insolvenz-, Ralf Lohrberg für Schuldnerberatung zuständig. Pro Jahr helfe man gut 360 überschuldeten Haushalten. Hinzu kämen 100 Fälle (drohender) Privatinsolvenz. Um diese Menschen sorgt sie sich, „denn die Hürde, sich an eine Behörde zu wenden, ist viel höher als bei einem sozialen oder kirchlichen Träger“.

Doch einfach weitermachen, das stellt die Geschäftsführerin klar, könne man nicht. „Wir sind auf öffentliche Zuschüsse angewiesen.“ In den vergangenen zehn Jahren habe die Caritas eine Million Euro selbst aufgebracht. Der Landkreis übernahm ihren Angaben zufolge in den vergangenen Jahren 20 Prozent der Kosten – 26 000 Euro jährlich, in zehn Jahren 288 000 Euro. Hinzu kamen 10 000 Euro von der Zollner-Leihfonds-Stiftung, die von der Stadt Erding verwaltet wird. Deren Ausschuss beschloss nun, nur noch 5000 Euro zu bewilligen und das nur noch einmal – wegen des Übergangs (Erding-Seite).

Die Insolvenzberatung bekam die Caritas bis jetzt von der Regierung von Oberbayern in Form von Fallpauschalen finanziert. Mit dem neuen Gesetz geht diese Zuständigkeit auf die Kreise über.

Derzeit sieht es so aus, dass die Caritas das Angebot einstellen muss. Damit würden Sossau-Thiede und Lohrberg ihre Jobs verlieren. Fachkräfte mit dieser Erfahrung werden allerdings händeringend gesucht. Auf der anderen Seite müssen sich die neuen Kräfte diese Expertise erst erarbeiten und das Vertrauen der Klienten gewinnen.

In der Politik regt sich Widerstand. Helga Stieglmeier (Grüne) und Ulla Dieckmann (SPD) kritisieren, dass Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) seine Politik fortsetze, möglichst viele Aufgaben an sich zu reißen. Stieglmeier hat „kein Verständnis, dass das bewährte Angebot aufgegeben wird“. Die Beratungsqualität werde sinken.

Diese Befürchtung hegt auch Dieckmann. „Erfahrung, Wissen und Vertrauen sind hohe Güter, die unnötig aufs Spiel gesetzt werden“. Sie wundert sich: „Im Kreistag war das nie Thema. Wir sollen sparen, und der Landrat zieht neue Aufgaben an.“ Das Amt erwidert, es sei eine staatliche Aufgabe, da bleibe der Kreistag außen vor.

Gaab ist kämpferisch. „Wir loten alle Wege aus.“ Sie bietet dem Landrat an: „Teilen wir uns die Aufgabe.“ Die Verhandlungen laufen.