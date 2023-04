Neues Lager: Flüchtlingshilfe zieht nach Isen

Von: Friedbert Holz

Teilen

Freuen sich, dass die Lager-Suche ein Ende hat (v. l.): die Ehrenamtlichen Irmgard Lorenz, Harald Fink, Ursula Gaal, Conchy Morales, Andreas Herbrecht, Julika Biedermann und Stefan Lanio. 30 000 Tonnen an Sachspenden © Friedbert Holz

Nach jahrelanger Suche hat die Flüchtlingshilfe Erding ein neues Lager gefunden: in Isen. Die Monatsmiete von 6000 Euro will der Verein durch Patenschaften und Zuschüsse finanzieren.

Erding – Drei Jahre war die Flüchtlingshilfe Erding auf der Suche nach einer neuen Lagerhalle. Jetzt wurde sie bei einer Spedition in Isen fündig. Die Freude darüber ist groß. Allerdings muss der Verein dort Miete zahlen: knapp 6000 Euro pro Monat. Das will finanziert werden. Damit die Arbeit weitergehen kann, werden Sponsoren gesucht – und Lager-Paten.

Stefan Lanio, Schriftführer des Vereins, erklärt dazu: „Diese Summe umfasst im Prinzip eine Warmmiete für eine rund 900 Quadratmeter große Fläche, aufgeteilt in mehrere Hallen einer ehemaligen Batteriefabrik.“ Mit enthalten seien Außenflächen für die Anlieferung, Strom, Wasser und Heizung.

Wie will der Verein das finanzieren? Diese Frage beantwortet Lanio eher generell: „Wir sind grundsätzlich auf Spenden angewiesen, erhalten derzeit etwa 50 000 Euro pro Jahr. Davon bekommt unsere hauptamtliche Vorsitzende Sabrina Tarantik ihr Gehalt, und wir bezahlen alle übrigen anfallenden Kosten, wie etwa rund 500 Euro für unsere derzeitige Halle im Fliegerhorst, die wir bald räumen müssen“. Dort war das Lager mietfrei, es fielen lediglich 500 Euro Nebenkosten pro Monat an.

Um die deutlich höheren Kosten in Zukunft stemmen zu können, wenn am 1. August das neue Logistikzentrum in Isen bezogen ist, stellt sich der Verein laut Lanio „eine Klärung über mögliche Zuschüsse am runden Tisch zusammen mit der Politik“ vor. Und er schätzt, dass pro Jahr wohl 150 000 Euro aufgebracht werden müssen, um alle Kosten decken zu können. Zudem setzt die Flüchtlingshilfe auf Fundraising: Wer möchte, kann mit sieben Euro im Monat einen Quadratmeter der neuen Fläche mitfinanzieren.

Der Verein hat sich Ende 2015 unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise gegründet. „Wir hatten erst ein kleines Lager an der Freisinger Straße und sitzen nun auch im früheren Postgebäude am Bahnhof, zusammen mit der Tafel Erding“, erzählt Lanio. In der rund 600 Quadratmeter großen Halle im Fliegerhorst sind regelmäßig einige der 70 bis 80 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus dem ganzen Landkreis tätig. „Alles, was uns von Firmen oder Privatpersonen angeliefert wird, vor allem Kleidung, Schuhe, Spielzeug und Geschirr, wird hier gesichtet und sortiert. Entlang unserer Hallenwände stehen die Metallregale mit Kisten, in denen wir diese Spenden fein säuberlich nach über 100 Kategorien lagern und bei Bedarf dann wieder entnehmen“, erklärt Lanio vor Ort.

Von diesem Lager aus wird auch der kleine Kleiderladen der Flüchtlingshilfe am Bahnhof versorgt, wo sich Bedürftige montags von 10 bis 13 Uhr eindecken können. 500 bis 600 Menschen sind das laut Schriftführer.

Pro Jahr, rechnen Lanio und sein Kollege Harald Fink vor, kommen etwa 30 000 Kartons mit Sachspenden zusammen, was rund 600 Tonnen oder der Ladekapazität von 15 großen Lastwagen entspricht. Der Verein versorgt damit längst nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Obdachlose, Kinderheime und gemeinnützige Organisationen – immer auf rein freiwilliger, kostenfreier Basis, nicht gewerblich.

Der Verein hat monatelang erfolglos nach einem neuen Lager gesucht. Eine Mitarbeiterin der Spedition Anzenberger hatte den Aufruf der Flüchtlingshilfe im Gemeindeblatt gelesen. Sie sprach ihren Chef an, und so kam die Sache ins Rollen, berichtet der Verein. Auch wenn die zu erwartenden hohen Kosten derzeit noch ungelöst im Raum stehen, freut man sich auf das neue Lager: „Wir werden völlig unabhängig in unseren Entscheidungen, es gibt keine umständlichen Zugangsbeschränkungen und keine Staatenliste mehr, endlich können alle bei uns mithelfen. Wir können Kurse, Feste, Tage der offenen Tür und Flohmärkte veranstalten“, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. Weitere Infos gibt es auf www.fluechtlingshilfe-erding.org.