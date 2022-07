Unternehmerfrauen im Handwerk: Neues Logo, bewährtes Führungsteam

Von: Daniela Oldach

Frischer Wind mit bewährter Chefin: Claudia Beil (M.) bleibt Vorsitzende der Unternehmerfrauen. Ihr zur Seite stehen (v. l.) Helene Barth, Cornelia Klug, Christine Hundschell, Christine Loidl, Christine Deischl, Gerlinde Sigl, Claudia Wanderer und Christine Gruber. 1500 Fachkräfte fehlen im Handwerk © do

Erding - Claudia Beil hat die Unternehmerfrauen im Handwerk in Erding 2004 ins Leben gerufen und brennt immer noch für ihr Amt, das sie drei weitere Jahre ausführen wird.

Jung, frisch und modern will sich der Erdinger Arbeitskreis der Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) präsentieren. Mit einem neuen Logo, verstärkt Werbung in den Sozialen Netzwerken und innovativen Ideen sollen noch mehr Mitglieder angeworben werden. Dieses Ziel wurde in der Jahreshauptversammlung am Montag in der AOK-Direktion formuliert. Dabei setzen die UFH nahezu auf ihre bewährte Führungsriege. Claudia Beil bleibt Vorsitzende, ihre Stellvertreterin heißt weiterhin Christine Deischl. Einen Wechsel gab es bei der Dritten Vorsitzenden: Gerlinde Sigl gab ihren Posten an Cornelia Klug ab.

Die Vorstandsriege ergänzen Schriftführerin Christine Gruber, Kassierin Claudia Wanderer, die Beisitzerinnen Christine Hundschell, Christine Loidl und Sigl. Als Kassenprüferin fungiert Helene Barth. Einstimmig wählten die 22 Stimmberechtigten die Damen-Riege. Nur bei den Wahlen durften drei Männer mitmischen: AOK-Direktions-chef Heinrich Hecht, Beils Ehemann Jürgen und Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger. Sie leiteten die Wahlen.

Apropos Wahlen: Beil bekam noch für die Wahl zur Landesvorsitzenden von Sigl ein königlich-bayerisches Sparschwein als Geschenk überreicht. „Das habe ich noch nicht“, freute sich Beil, die leidenschaftlich Schweinderl-Souvenirs sammelt.

62 Mitglieder verzeichnet der Erdinger Arbeitskreis – ein Plus von drei Damen gegenüber dem Vorjahr. „Mir san scho froh, dass mir euch habn“, betonte Kreishandwerksmeister Waxenberger und ging auf den Fachkräftemangel ein. „In Deutschland fehlen rund 250 000 Fachkräfte im Handwerk“, sagte Waxenberger. Auf den Landkreis Erding runtergebrochen bedeute das rund 1500 Kräfte. Nur durch die Zuwanderung sei dieser Mangel nicht zu beheben, ist Waxenberger überzeugt. Vielmehr müssen schon die Lehrstellen besetzt werden, um so eigenes Personal auszubilden. Doch dazu sei es wichtig, dass „nur die Elite aufs Gymnasium geht und nicht jemand mit einem Notendurchschnitt von 4,0“, redete er Klartext.

Zur Elite zählt er hingegen Beil in ihren Ämtern. „Ihr habt eine Galionsfigur an eurer Spitze – die Claudia“, meinte er. Beil hat 2004 die Unternehmerfrauen im Handwerk im Kreis Erding ins Leben gerufen und brennt immer noch für ihr Amt, das sie drei weitere Jahre ausführen wird. Verjüngung gab es jetzt auch durch die beiden Beisitzerinnen Loidl und Hundschell. „Wir brauchen frisches Blut“, sagte Beil lachend. Das wollen die UFH auch mit ihrem neuen Logo samt Slogan zeigen. „Erfahrung teilen, Führung übernehmen, vernetzt sein“ lautet das Motto, mit dem man auf sich aufmerksam machen will. Unabhängig vom Bundesverband hat Birgit John ein Logo samt Slogan erstellt, das sie den Damen präsentierte. Kreiert werden soll zudem ein Faltblatt, das Platz für zwölf QR-Codes bietet. Scannt man sie ab, landet man bei einem rund 20-sekündigen Film, in dem sich die jeweilige Unternehmerfrau vorstellt. Das ist das erste neue Baby der UFH, das aus der Taufe gehoben werden soll. „Wir wollen in zwei Jahren 75 Mitglieder haben“, gab John die Zielrichtung vor.

Ein weiteres Thema, für das sich Beil auch auf Landesebene stark machen will, ist der Bürokratieabbau. Dabei steht sie in Kontakt mit Walter Nussl, dem Beauftragten der bayerischen Staatsregierung.