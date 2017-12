Neujahrsgrüße aus der Sempt

Erding - Es ist alles gerichtet für das 20. Neujahrsschwimmen am Montag in Erding. Hunderte Zuschauer entlang der Sempt verfolgen Jahr für Jahr das nasskalte Spektakel.

Vier Stunden lang reinigten 17 Einsatzkräfte der Wasserwacht und zwei Aktive der Feuerwehr Erding am Mittwochnachmittag die Sempt im Stadtgebiet. Ausgestattet mit Neoprenanzügen zogen die Taucher so manchen Unrat an Land. Dazu zählten alte Verkehrsschilder, viele Flaschen und Scherben, aber auch Fahrräder und einige im Wasser treibende Äste.

Jetzt ist die Sempt frei für das Neujahrsschwimmen, zu dem Wasserwacht und die Freiwillige Feuerwehr am 1. Januar einladen. Das alljährliche Spektakel startet Oberbürgermeister Max Gotz um 18 Uhr am Heiliggeist-Stift im Stadtpark. Die Zuschauer können die Schwimmer über weite Strecken zu Fuß entlang der Sempt begleiten und sie anfeuern. Das Fackelschwimmen endet am Schönen Turm. Dort an der Sempt-Brücke tauchen die ersten Schwimmer ab 18.30 Uhr auf.

Im Ziel haben die Zuschauer und Schwimmer die Möglichkeit, sich bei Glühwein oder einem Teller Eintopf, den die BRK-Bereitschaft Erding zubereiten wird, aufzuwärmen. All zu kalt soll es allerdings nicht werden. Es sind Plusgrade angesagt. Anders war es vergangenes Jahr, als das Thermometer minus sechs Grad anzeigte. Die Sempt hatte immerhin 4,6 Grad plus.

Die Fackelschwimmer treffen sich um 17 Uhr – heuer erstmals am Schwimmbad. Dort können sich die Teilnehmer umziehen und duschen. Ab 17.20 Uhr werden sie zum Stadtpark gebracht – und später wieder zurück.

Die Wasserwacht empfiehlt den Fackelschwimmern zum Schutz gegen Unterkühlung einen Trockentauchanzug mit Unterzieher oder einen Nasstauchanzug mit Kopfhaube und Füßlinge, gegebenenfalls Handschuhe, Taucherbrille und Flossen. Für die Ausrüstung ist selbst zu sorgen, sie kann nicht gestellt werden.

Kurzentschlossene können sich noch heute per E-Mail an neujahrsschwimmen@wasserwacht-erding.eu anmelden. Im Internet gibt es auf www.wasserwacht-erding.eu einen Anmeldebogen. Die Teilnehmergebühr beträgt 13 Euro.