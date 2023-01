Neujahrskonzert in Erding: Walzer, Polka und Galopp

Ein begeisterndes Ensemble: Schwungvoll und energiegeladen spielten die Münchner Symphoniker beim Neujahrskonzert in der Stadthalle Erding auf. Für viele Besucher ist das seit Jahren ein gern gesehener Pflichttermin. © Peter Bauersachs

Die Münchner Symphoniker und Moderator Max Müller, den viele als Schauspieler aus den „Rosenheim Cops“ kennen, bezauberten das Erdinger Publikum beim Neujahrskonzert in der Stadthalle.

Erding – Was für ein beschwingter Start ins Jahr: Das Neujahrskonzert der Münchner Symphoniker in der fast ausverkauften Erdinger Stadthalle war ein musikalischer Genuss. Dirigiert von Kapellmeister Andreas Kowalewitz, sorgten die Musikerinnen und Musiker für einen stimmungsvollen Konzertabend, an dem sie selbst sichtlich Freude hatten. Im Programm dominierten nach der Ouvertüre aus der Operette „Opernball“ Polka- und Walzerklänge aus der Strauss-Dynastie.

Zwischen den zumeist bekannten Stücken klärte Schauspieler und Sänger Max Müller das Publikum mit Wortwitz und spitzbübischem Charme über Neujahrsbräuche in anderen Ländern auf, trug die „Ungarische Schöpfungsgeschichte“, die Entstehungsgeschichte des Champagner, eine kurze Erklärung der Fächersprache und das „Gebet vor dem Balle“ vor, das von einem zu kleinen Mieder einer zu wohl beleibten Dame erzählte und für Lacher sorgte.

Vielen ist Müller durch seine Rolle als Polizist Michi Mohr in der TV-Serie „Rosenheim Cops“ bekannt. Dass der 56-jährige Österreicher auch ein ausgebildeter Operetten- und Opernsänger ist, erlebten die Konzertbesucher in der Stadthalle, als er den Operettenklassiker „Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht“ aus der Csárdásfürstin kraftvoll vortrug.

Die Münchner Symphoniker begeisterten nicht nur mit Werken von Johann Strauss Vater und Sohn, sondern hatten auch „Tivolis Rutschbahn Galopp“ und den „Champagner Galopp“ des Dänen H. C. Lumbye im Repertoire, der als Strauss des Nordens gilt. Bei Josef Gungls „Narren Galopp“ durfte das Publikum sogar mitwirken und ein finales „Boa“ beisteuern. Und am Ende, wie sollte es beim Neujahrskonzert anders sein, erklangen der berühmte Donau-Walzer und der Radetzky-Marsch. GABI ZIERZ