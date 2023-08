Subway eröffnet in Erding

Auf viele hungrige Gäste im Erdinger Subway freuen sich Alexander Krüger (l.) und Alexander Marschmann. © Privat

Neues Fastfood-Lokal in Erding: Am Mittwoch hat Subway an der Johann-Auer-Straße eröffnet. Nach einem Jahr Umbau im ehemaligen Café Westpark, Vorbereitungsarbeiten und der Schulung des zehnköpfigen Personals ging um 10 Uhr das erste Sandwich über die Theke.

Erding – Alexander Krüger und Alexander Marschmann sind quasi alte Hasen an der Subway-Theke. Die Geschäftspartner betreiben bereits in München vier und in Rosenheim eine Filiale. „Für den Alex als Erdinger Buam war es schon immer ein Traum, in seinem Heimatort einen Subway aufzumachen, und der Westpark ist da ein sehr guter Standort“, sagt Krüger.

Doch ist das tatsächlich so? Können sich die Sandwich-Macher neben McDonald’s und Burger King sowie weiteren Imbissläden in der Nähe überhaupt halten? Krüger ist davon fest überzeugt: „Im Gegensatz zu anderen Fast-Food-Ketten werden unsere Sandwiches immer frisch und auf Wunsch des Kunden zubereitet. Man kann sich sein Sub, schon fast vergleichbar mit einem Autokauf – selbst konfigurieren. Welches Brot, welcher Belag, Salat und Soße, immer individuell und frisch zusammengestellt“, sagt Krüger.

Und dazu sei das Ganze auch noch nachhaltig. Isst man sein Sandwich vor Ort, wird dieses nicht in einer Plastikverpackung serviert, sondern in einem Korb, der nach dem Gebrauch zurückgegeben und wiederverwendet wird. Doch auch „To Go“, also zum Mitnehmen, wird auf plastikfrei und möglichst wenig Müll umgestellt. So gibt es keine Plastik-Getränkebecher mehr, sondern nur noch PET-Flaschen, die recycelt werden. Sowohl die Verpackungen der Speisen als auch die Servietten bestehen aus Papier. „Da kann keine andere Kette mit unserem nachhaltigen und geringen Müllverbrauch mithalten. Sogar unsere neuen Uniformen bestehen aus recycelten PET-Flaschen“, betont Krüger.

„Die Erdinger freuen sich wahnsinnig. Seit Tagen kommen viele vorbei und fragen, wann wir endlich aufmachen. Das Feedback ist unheimlich positiv. Unsere Subs sind einfach lecker, da lohnt sich ein Besuch“, sagt Krüger, ganz der Marketing-Fachmann. Geöffnet hat die Filiale im Westpark von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr.

