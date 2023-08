Noch keine Hochwassergefahr im Erdinger Land

Von: Hans Moritz

Alles ruhig: Am Stadtwehr in Erding war von Hochwassergefahr nichts zu erkennen. © Hans Moritz

eit Samstag regnet es im Erdinger Land fast ununterbrochen. In Österreich und im Inntal treten die Flüsse über die Ufer. Hierzulande besteht indes aktuell noch keine Hochwassergefahr.

Erding - Das belegen Daten des Hochwassernachrichtendienstes Bayern (HND).



Der für die Stadt Erding sicherheitsrelevante Pegel in der Sempt bei Berg nahe Wörth zeigte am Montag in der Spitze einen Wasserstand von gut 90 Zentimetern an, nachdem er die Tage davor nur die Hälfte betragen hatte. Am Dienstag erreichte er bis zu 80 Zentimeter, Tendenz aber schon wieder leicht fallend. Die erste Meldestufe wäre erst bei knapp 1,30 Metern erreicht, die zweite bei 1,50 Metern. Dass die Gefahr nicht allzu weit weg ist, zeigt die Isar in München. Dort wurde am Dienstagmittag mit mehr als drei Metern die Meldestufe II überschritten. Das Umweltministerium gab für zahlreiche oberbayerische Landkreise eine Hochwasserwarnung heraus, bislang aber nicht für den Landkreis Erding.



Am Stadtwehr in Erding, das die Innenstadt vor einer Überflutung schützen soll, lief die Sempt nur über eine Klappe in den Fehlbach.



Zuletzt war es vor ziemlich genau zwei Jahren zu einem vor allem in Dorfen verheerenden Hochwasser gekommen. Die überraschende Jahrhundert-Flut in Erding datiert vom Juni 2013. ham