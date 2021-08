Noch sind die Buchungen in den Hotels verhalten

Nicht so gut wie erhofft lief es anfangs im Best Western Plus in Erding, berichtet Fritz Staudinger.

Nach dem Lockdown

Die Hotelbetreiber mussten im Lockdown große Umsatzeinbußen hinnehmen. Doch der Neustart beginnt erst einmal verhalten.

Landkreis – Der Stillstand während des langen Corona-Lockdowns hat bei den Hotels Umsatzeinbußen hinterlassen, die nur schwer ausgeglichen werden können. Auch die Mitarbeiter der Hotels haben unter dem Corona-Lockdown gelitten und befanden sich fast vollständig in Kurzarbeit. „Glücklicherweise haben wir fast alle Mitarbeiter wieder in Vollzeit. Nur in einer Abteilung gibt es noch immer Kurzarbeiter“, sagt der Geschäftsführer des Best Western Plus Hotels in Erding, Fritz Staudinger. Es sei zwar deutlich zu erkennen, daDie ss die Buchungen wieder zunehmen, berichtet Staudinger, „ich würde es dennoch als zurückhaltend bezeichnen, da es nicht das ist, was wir uns erhofft hatten“. Es gehe aber immerhin aufwärts.

Im Hotel Victory der Therme Erding sind ebenfalls alle Mitarbeiter wieder in Vollzeit. „Das Buchungsverhalten ist auf jeden Fall verhaltener, als vor der Corona-Pandemie“, stellt auch Jens Bernitzky, Hoteldirektor in der Therme Erding, fest: „Wir sehen durchaus eine kontinuierliche Zunahme der Nachfrage. Allerdings nicht im gleichen Maße, wie es letzten Sommer war.“ Dies könnte laut Bernitzky an der Testung liegen, da für Hotels immer noch der 3G-Nachweis gilt – Gäste müssen genesen, geimpft oder getestet sein. Für noch nicht vollständig Geimpfte sei es immer noch ein gewisser Aufwand, sich testen zu lassen, „auch wenn wir direkt vor der Therme über eine Teststation verfügen“.

Darüber hinaus könne immer noch nicht das komplette Angebot in der Therme genutzt werden. Alles, was sich unterhalb der Kuppel befindet, sei durch derzeit stattfindende Renovierungsarbeiten nicht benutzbar, erzählt Bernitzky. „Leider besteht Rohstoffknappheit, weshalb das Fortfahren der Renovierung auf die Lieferanten angewiesen ist“, sagt er.

Anders sieht es jedoch im Landhotel Hallnberg in Walpertskirchen aus: „Bei uns ist festzustellen, dass die Buchungen durch die Therme noch relativ schwach sind“, erzählt Rupert Lanzinger, Seniorchef des Hotels. Für Tagungen und auch Hochzeiten lägen jedoch wieder einige Anfragen vor. „Ich hoffe sehr, dass wir keinen besonders großen Rückschlag erhalten. Vor allem durch die Impfung sollte einiges eingedämmt sein“, meint Lanzinger.

Noch eine solche Pandemie könne keinesfalls verkraftet werden, da sich das Hotel noch nicht erholt habe. Damit sei erst im Jahr 2026 zu rechnen. „Natürlich muss abgewartet werden, ob das Geschäft in der gewohnten Form wieder zurückkehrt“, sagt Lanzinger. „Es könnte aber auch sein, dass die Nachfrage so stark steigt, dass das Personal nicht mehr ausreicht“, ergänzt er.

Die Therme sei grundsätzlich zufrieden mit der Buchungslage. „Wir brauchen dennoch ein wenig länger als beim ersten Lockdown, um die eigentlich vorhandene Betriebstemperatur wieder zu erreichen“, erklärt Bernitzky.

Auch die gebuchte Zimmeranzahl variiert je nach Hotel. „Wir dürften die Zimmer zwar vollständig belegen, ausgebucht sind diese jedoch noch lange nicht“, so Staudinger. Die Preise seien zwar bisher beibehalten worden, „Corona erfordert allerdings jede Menge Aufwendungen, die bezahlt werden müssen, weshalb Preiserhöhungen früher oder später nicht wegzudenken sind“, sagt er zudem.

„Preissteigerungen sind schwer durchzusetzen, da alle irgendwo gelitten hätten“, meint Lanzinger hingegen. „Wir müssen uns beim Belegen der Zimmer selbstverständlich nach der maximalen Personenanzahl richten, was nicht immer einfach ist, da es grundsätzlich immer mal wieder Neuigkeiten gibt“, erläutert er.

Über die Thermenhotels sagt Bernitzky: „In beiden Häusern werden zusätzlich Erweiterungen vorgenommen, wodurch die Anzahl der Zimmer erhöht wird.“ Die bisher vorhandenen Hotelzimmer werden alle genutzt.

In den vergangenen Monaten hatten Hotels schwer zu kämpfen: „Wir waren die letzten Monate bei circa fünf Prozent der Hotelnutzung. Sollten die Zahlen auf 50 bis 60 Prozent steigen, wären wir schon zufrieden“, sagt Lanzinger.