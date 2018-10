Patienten sollen nicht mehr so lange warten

Mehr Ärzte, weniger Wartezeit: Die Neustrukturierung der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Klinikum Erding mit einem eigenen ärztlichen Leiter zeigt Wirkung. Ärzte und Pfleger drehen an vielen Stellschrauben.

Erding - Erste Erfolge sind sichtbar: Die Kapazitäten sind größer geworden, die Abläufe wurden zu Gunsten der Patienten gestrafft. Mittelfristig soll die Zana sogar erweitert werden.

Die Notaufnahme ist die Achillesferse jedes Krankenhauses. Hier entstehen hohe Kosten, hier bildet sich die öffentliche Meinung über eine Klinik. Auch in Erding steht die ZNA, in der in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 20 000 und knapp 26 000 Patienten vorstellig wurden, immer wieder im Fokus. Deswegen bestand schon lange der Wunsch, einen eigenen ärztlichen Leiter zu bestellen. Der erste Versuch scheiterte nach wenigen Wochen (wir berichteten), der zweite Anlauf klingt deutlich erfolgversprechender. Seit April ist der Viszeralchirurg und Intensivmediziner Privatdozent Dr. Reinhard Lange leitender Arzt in der Zana – neben seinem Stellvertreter Dr. Thorsten Radons und der pflegerischen Leiterin Martha Engel.

Gemeinsam haben sie schon einige Verbesserungen aufs Gleis gesetzt. Ihr Ziel: „Echte“ Notfälle sollen möglichst schnell dran kommen und die Wartezeiten insgesamt sinken. Dazu haben auch Klinikum und Landkreis als Träger ihren Teil beigetragen: Die Zana wurde um 2,5 Ärztestellen erweitert. Tagsüber stehen von 7 bis 20 Uhr – angepeilt ist bis 22 Uhr – jetzt drei Fachärzte der Inneren Medizin und der Chirurgie zu Verfügung, dazu vier Assistenzärzte. Das entspricht einer Mehrung um fast ein Drittel. „Das ist eine deutliche Verbesserung, weil wir jetzt auch dann in größerer Stärke da sind, wenn die Praxen um 16 Uhr schließen“, so Lange.

An den Wochenenden ist die Notaufnahme mit zwei chirurgischen und einem internistischen Assistenzarzt besetzt. „Zusätzlich bekommen wir in dieser Zeit Verstärkung durch Medizinstudenten, die uns Ärzten viel Arbeit abnehmen“, so der neue Leiter.

Neu ist auch die so genannte Decision Unit, ein eigene Aufnahmestation in der ZNA, in der Patienten betreut werden, die länger da sind und bei denen anfangs noch nicht feststeht, ob sie wieder nach Hause gehen können oder stationär aufgenommen werden müssen. „Sie werden gesondert betreut und belasten die eigentliche Notaufnahme nicht mehr“, erklärt Radons. Lange erläutert, das sei auch der erste Schritt, die Notaufnahme zu erweitern.

Spätestens dann werden auch mehr Pflegekräfte erforderlich sein. Im Moment sind es nach den Worten der pflegerischen Leiterin Martha Engel 17,8 Stellen – jeweils drei in der Früh und mittags, eine in einer Zwischenschicht und zwei nachts. „Wir wünschen uns natürlich, dass wir mehr Stellen zugewiesen bekommen, damit sich krankheitsbedingte Engpässe wie diesen Sommer möglichst nicht wiederholen“, so Engel. Es gebe wenig Luft nach oben.

Eine weitere Entlastung ist der ZNA durch die Auslagerung der so genannten elektiven Patienten gelungen, also Kranke, die einen Termin etwa für eine OP haben. Bisher kam ein Teil von ihnen über die Notaufnahme, nun ist für alle die Patientenaufnahme im Foyer dafür zuständig.

Grundsätzlich, stellen Lange und Radons klar, „wird jeder, der in die Notaufnahme kommt, möglichst schnell gesichtet, um zu entscheiden, wer ihm am schnellsten helfen kann“. Dabei profitiere man auch von der kassenärztlichen Bereitschaftspraxis im Haus. „Grundsätzlich klappt es ganz gut, wenn wir Patienten dorthin oder zu niedergelassenen Ärzten vermitteln, weil sie keine echten Notfälle sind“, sagt Lange, der seine chirurgische und intensivmedizinische Ausbildung an der Uniklinik Essen erhalten hat und zuletzt am Krankenhaus Pfaffenhofen tätig war.