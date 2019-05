Noten-Bekanntgabe an Erdinger Gymnasien: Sechsmal eine glatte Eins

Mit Trillerpfeifen und Wasserpistolen sausten die Abiturienten am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) am Freitag durchs Schulhaus. Nach wochenlangem Bangen erfuhren sie ihre Abschlussnoten.

Erding– Und die waren sehr gut. Der Notendurchschnitt am AFG liegt bei 2,07. Sechs der 96 Abiturienten schafften sogar eine 1,0. Das sei außergewöhnlich, sagte Oberstufenkoordinatorin Elisabeth Ringler: „Normalerweise hatten wir immer zwei bis drei Schüler mit einer 1,0.“ Selbst das viel kritisierte Mathe-Abi vermieste den Einser-Schülern vom AFG also nicht den Schnitt – der sei ihnen aber eh nicht so wichtig, sagten sie im Gespräch mit der Heimatzeitung.

1,0-Abiturientin Lisa Römer (18) hätte vielleicht mit einer 1,4 gerechnet, erzählt sie: „Ich will in München Psychologie studieren, da braucht man eine 1,1 oder 1,2. Aber wenn ich’s nicht geschafft hätte, hätte ich halt was anderes studiert.“ Wie die meisten ihrer Mitschüler hatte sie in den Osterferien zu lernen angefangen: „Viel Zeit hatte ich eh nicht, weil ich beim Schultheater bin und viel Sport mache.“ Auch für Johannes Lutz (18) war der NC nicht so wichtig. Er will BWL oder VWL studieren. Seine Motivation: „Ich wollte beim Abi das Beste aus mir rausholen.“ Lea Heilmaier ist erst 17 Jahre alt und hat schon Abitur: „Für mich war der Schnitt auch nicht wichtig. Ich will Klarinette studieren, dafür muss ich jetzt noch eine praktische Prüfung bestehen.“

„Man darf nicht einfach auswendig lernen, sondern muss den Stoff verstehen“

An die Uni wollen also alle – auch Lukas Rossi (18): „Aber ich muss das erst mal sacken lassen, dass ich 1,0 geschafft habe.“ Im Oktober wird er Wirtschaftsinformatik studieren: „Informatik war auch mein Lieblingsfach.“ Philipp Rollwage (18) möchte Wirtschaftsingenieur werden und gab Tipps, wie er den Einser-Schnitt geschafft hat: „Man darf nicht einfach auswendig lernen, sondern muss den Stoff verstehen.“ Seine Mitschüler nickten.

Zum Mathe-Abitur: „Es war machbar, aber man hatte wenig Zeit für die Aufgaben“

Auch bei den Mathe-Prüfungen waren sich die Einser-Abiturienten einig. Lisa Römer: „Es war machbar, aber man hatte wenig Zeit für die Aufgaben.“ Beim Üben daheim hatte sie immer etwa eine halbe Stunde übrig, nachdem sie die Probe-Abi-Aufgaben durchgerechnet hatte: „Das war beim echten Abi nicht so.“

Mehr Zeit haben die Schüler nach dem Prüfungsstress, sagt Sebastian Legler (18): „Vielleicht reise ich jetzt ein halbes Jahr durch Australien und Neuseeland.“

+ „Der Schmerz hat ein Ende“: Das ist das Motto des Abi-Jahrgangs am Korbinian-Aigner Gymnasium. Die Jahrgangsbesten sind (v. l.) Veronika Schubert, Hanna Hingerl, Elias Huber und Thomas Wittmann. © Schwarz Am Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) gab es zwar niemanden mit einem 1,0-Schnitt. Dafür schafften Veronika Schubert und Thomas Wittmann (beide 18) eine 1,1. Zu den Besten gehören auch Hanna Hingerl (18) und Elias Huber (17) mit einem Schnitt von 1,3. Der Notendurchschnitt der 135 KAG-Abiturienten lag bei 2,2. Ihr Motto ist: „Abicetamol – Der Schmerz hat ein Ende“. So steht es jedenfalls auf den Abschluss-T-Shirts.

Wittmann: „Wenn ich mich mit Politik beschäftige, dann gibt mir das Energie“

Für Thomas Wittmann war die Schule allerdings keine Qual. Er offenbarte sein Geheimnis für den Einser-Schnitt: „Ich mag es einfach, neue Dinge zu lernen.“ Bald will er Politikwissenschaften studieren, denn: „Ich liebe Politik. Wenn ich mich damit beschäftige, dann gibt mir das Energie.“ Die Leidenschaft von Veronika Schubert ist Mathematik: „Das war schon immer mein Lieblingsfach.“ Außerdem liest sie gerne, spielt Klavier und trifft sich mit Freunden. Später will sie Wirtschaftsmathematik studieren: „Aber davor mache ich ein Jahr Pause. Ich will noch ein paar Praktika machen, um meinen Berufswunsch zu festigen.“ Jetzt geht es für sie erst mal drei Monate nach Australien.

„Ob ich wirklich schlau bin, wird sich in meinem Physik-Studium zeigen“

Einser-Abiturient Elias Huber feierte am Freitag mit seinen Mitschülern am Kronthaler Weiher. Mit seinem 1,3-Schnitt ist er „ganz zufrieden“, wie er sagt: „Ob ich wirklich schlau bin, wird sich erst in meinem Physik-Studium zeigen.“ Er lacht. Heute feiert er auf dem Holi Festival in Heidelberg.

Hanna Hingerl hatte Mitte März angefangen, fürs Abi zu büffeln. Für einen sehr guten Abi-Schnitt empfiehlt sie: „Man sollte sich schon in den zwei Jahren zuvor anstrengen“, schließlich zählten bereits die Noten aus der 11. und 12. Klasse. Das Mathe-Abi war für Hingerl kein Problem: „Ich fand es total in Ordnung.“ Auch beruflich wird sie in diese Richtung gehen und Lehramt für Mathe und Katholische Religionslehre studieren.

Schulleiterin: „Ein paar müssen ins Mündliche“

Während sich die vier KAG-Besten zurücklehnen können, bangen Mitschüler noch: „Ein paar müssen ins Mündliche“, sagte die stellvertretende Rektorin Regine Hofmann: „Aber ich bin mir sicher, dass es alle schaffen.“