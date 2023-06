Nur in eine Richtung: Thomas-Wimmer-Straße in Klettham (Erding) ist nun eine Einbahnstraße

Von: Gabi Zierz

Da geht’s lang: Die Thomas-Wimmer-Straße in Klettham darf nur noch in eine Richtung befahren werden. © zierz

Autofahrer aufgepasst: In Erding gibt es eine neue Einbahnstraße. Die Thomas-Wimmer-Straße in Klettham ist nur noch in einer Richtung befahrbar.

Klettham – Alle Autofahrer haben es noch nicht verinnerlicht, aber sie gilt seit Mitte Mai: die neue Einbahnstraßen-Regelung für die Thomas-Wimmer-Straße in Klettham.

Die Straße ist seither nur noch in einer Richtung befahrbar – und zwar von der Einmündung der Gießereistraße aus bis zur Almfeldstraße. Das heißt: Wer auf der Riverastraße fährt, kann nicht mehr nach rechts in die Thomas-Wimmer-Straße einbiegen.

Der Wunsch für diese neue Regelung sei eine Bürgeranregung gewesen, erklärte Stadtsprecher Christian Wanninger auf Nachfrage. Anwohner hätten diesen im Rahmen des Quartiersentwicklungskonzeptes für Klettham mehrfach geäußert, „weil es dort immer wieder zu kniffligen Situationen gekommen ist“.

Die Autos seien sich quasi gegenüber gestanden und nicht aneinander vorbeigekommen, weil am Straßenrand geparkt wird. „Da wir die Zahl der Stellplätze nicht reduzieren wollten, blieb nichts anderes übrig, als eine Einbahnstraße daraus zu machen“, so Wanninger. Radfahrer dürfen weiterhin in beide Richtungen fahren.