OB Gotz: Ein umfangreiches Werk ist zu Ende gebracht

Von: Alexandra Anderka

Eine umfangreiche Erweiterung steht am Klinikum Erding an. Dazu gehört eine größere Notaufnahme im Süden des Krankenhauses. Der Rettungsdienst kann diese dann über die Zufahrt am Wasserwerk anfahren (oben, Mitte). Unser Bild zeigt (v.l.) das Bettenhaus, das Funktionsgebäude, den Medizin Campus sowie die Berufsschule für Krankenpflege. © Hans Seeholzer/Archiv

Erdings Stadträte beschließen den Bebauungsplan für die Erweiterung des Klinikums. Bei den Stellungnahmen gab es keine großen Kritikpunkte.

Erding – Für rund 55 Millionen Euro soll das Klinikum Erding in den nächsten 10 bis 15 Jahren erweitert und modernisiert werden. Abzüglich staatlicher Zuschüsse muss der Landkreis als Träger des Klinikums dafür rund 20 Millionen Euro investieren. Bereits 2008 hatte der Stadtrat einen Bebauungsplan beschlossen, um den Krankenhausstandort zu sichern. Im Planungs- und Bauausschuss arbeiteten die Stadträte nun die Einwände der Behörden und Privatpersonen ab.

Nachdem es kaum Diskussionsbedarf gab, verabschiedete das Gremium einstimmig den Bebauungsplan, den die Verwaltung nun bekannt machen wird. „Damit ist ein lang anhaltendes und umfangreiches Werk zu Ende gebracht“, meinte Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) zufrieden.

Vorrang bei den Planungen haben Neubauten für eine strahlentherapeutische Praxis und ein deutlich größeres Dialysezentrum. Für die Blutwäsche ist ein weiterer Neubau zwischen Haupthaus und Personalwohngebäude vorgesehen. Hier sollen die Komplexe mit einer Fußgängerbrücke verbunden werden. Ein weiteres Vorhaben ist eine neue Notaufnahme im Süden der Klinik, die dann von der Straße Am Wasserwerk für Rettungswagen schneller und unkomplizierter zu erreichen ist (wir berichteten).

Ein Anbau ist östlich des Hauptgebäudes vorgesehen, der einmal die seit Jahren gewünschte psychiatrische Tagesklinik beherbergen wird. Auch die Schmerztherapie soll dort einziehen. Der Hubschrauberlandeplatz könnte auf das Dach des Klinikums verlegt werden.

Das Luftfahrtamt der Regierung von Oberbayern bemerkte, dass dazu ein neuer Antrag nötig sei. Ein Anlieger beklagte den Lärm, den die Rettungsflieger verursachen würden. Dem widersprach die Verwaltung anhand von schallschutztechnischen Gutachten. Zudem seien die Hubschrauberflüge sporadisch und kurzzeitig. Ein dauerhafter Hörschaden sei dadurch auszuschließen.

Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt mahnte an, genügend Ausgleichsflächen auszuweisen, Bäume in die Freiflächengestaltung miteinzubinden und den Vogelschaden an Glasflächen zu reduzieren.

Der Deutschen Bahn ist es wichtig, dass weiterhin Maßnahmen an der S-Bahnstrecke durchgeführt werden können. Die Stadtverwaltung hat hier keine Bedenken, da die Bahnstrecke rund 300 Meter entfernt zum Plangebiet verläuft.

Die Untere Immissionsschutzbehörde bemerkte, dass laut schalltechnischer Untersuchungen nachgewiesen werden konnte, dass der Lärm von den benachbarten Sportanlagen zu keinen Schäden im jetzigen Schwesternwohnheim führe. Zudem gebe es in diesem Gebäude keine „Immissionsorte“, die der Schutzbedürftigkeit eines Krankenhauses oder einer Pflegeeinrichtung zugesprochen werden könnten.

In diesem Zusammenhang merkte Burkhart Köppen (CSU) an, dass Schwesternwohnheim ein „anachronistischer Begriff“ sei und er „Personalwohnheim“ bevorzuge. Das Gremium beschloss einstimmig, an den Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen festzuhalten, auch weil man nicht wisse, wie das Personalwohnheim künftig genutzt werde. Über die antiquierte Begrifflichkeit wolle man das Landratsamt informieren.