„Ja, ich trete noch einmal an“: Erdings OB Max Gotz legt sich für 2026 fest

Von: Hans Moritz

Erdings wichtiges Projekt über Generationen: die Konversion des Fliegerhorsts ab Ende 2025. © Hans Seeholzer

Im großen Interview begründet Erdings OB Max Gotz seine erneute Kandidatur nicht zuletzt mit der Jahrhundert-Baustelle Konversion des Fliegerhorsts.

Erding – Halbzeit in der dritten Amtsperiode: Seit 2008 ist Max Gotz Bürgermeister von Erding, seit zehn Jahren OB. Im Herbst wird der CSU-Politiker 60. Ein Blick zurück auf die erste Hälfte einer turbulent begonnenen dritten Wahlperiode und ein Blick voraus auf die eigene Karriere und die Zukunft Erdings – im großen Interview.

Herr Gotz, Erding war finanziell immer auf Rosen gebettet. Jetzt nicht mehr. War Ihr Amt schon einmal einfacher?

Wir verfügen immer noch über stabile Finanzen und Rücklagen. Allerdings verzeichnen wir seit Corona in der Tat massive Einbrüche bei den Steuereinnahmen. Ja, wir haben schon großzügiger agieren können. Hinzu kommen gesetzliche Rahmenbedingungen, die uns immer mehr bedrängen und uns immer mehr Aufgaben auferlegen.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Etwa der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ab 2026. Das ist für die Kommunen schon eine immense Belastung.

Die Wahlperiode begann 2020 ja spektakulär mit der „Alle-gegen-die-CSU-Koalition“. Wie ist das Klima heute?

Das Klima ist deutlich besser geworden. Dazu haben alle Seiten beigetragen. Ich stelle bei niemandem einen Blick zurück fest. Dafür wurden wir auch nicht gewählt. Auch das Verhältnis zu meinen Stellvertretern Petra Bauernfeind und Harry Seeholzer hat sich gut eingespielt. Wir befinden uns in regelmäßigem Austausch.

Also alles gut?

Im Stadtrat flackert immer mal wieder ganz kurz was auf, zuletzt etwa bei der Wahl des Verwaltungsrats der Fischer’s Stiftung.

Stahl-Museum, Parkhaus, Feuerwehrhäuser und nicht zuletzt die Konversion. Droht sich Erding zu übernehmen?

Nein. Zum einen reden wir über Pflichtaufgaben, die Feuerwehrhäuser. Wir verfügen zudem über Rücklagen. Vergessen Sie nicht: Wir bauen nach wie vor ohne Kredite. Die große Kür ist die Konversion des Fliegerhorsts. Da brauchen wir eine Finanzierungsstrategie, ich habe einige Modelle im Kopf.

Wie wollen Sie das bezahlen, es geht ja um mehr als 300 Hektar?

Mir schwebt ein Modell vor, bei dem wir die Flächen erwerben und dann weiterverkaufen. Für mich ganz wichtig ist, dass wir die Einflussnahme des Stadtrates hochhalten, also die Entwicklung in der Hand behalten. Ich will keine Lösung, bei der der Stadtrat nur noch über die Planungshoheit verfügt, sondern selbst gestalten. Es wird auf ein Mischkonzept herauslaufen – zum einen das Haus nicht zuletzt personell stark aufstellen, zum anderen so etwas wie eine Entwicklungsgesellschaft gründen.

Sie wollen Flüchtlinge im Fliegerhorst unterbringen, doch der Bund ignoriert Sie einfach. Fühlen Sie sich ohnmächtig?

Ja, die Wahrnehmung ist richtig. Ich hatte erst heute zwei besorgte Bürger bei mir, in deren Nachbarschaft eine Unterkunft entstehen soll. Unser Dilemma ist, dass wir die Geflüchteten vor der Tür haben und sie unterbringen müssen. Es macht mich missmutig, dass vorhandene Einrichtungen ohne Begründung abgelehnt werden. Es kann mir niemand erzählen, dass man bei aller berechtigten militärischen Sicherheit nicht einen Zaun um die Mannschaftsunterkünfte ziehen kann. Beim Warteraum Asyl hat das ja auch funktioniert. Da hat man auch gleich noch einen drei Kilometer langen Weg in die Stadt angelegt. Es ist nicht nur Ohnmacht, es kommt auch Verärgerung hinzu, weil wir das Gefühl haben, dass der Bund uns einfach nicht mitnehmen möchte.

Ein Problem nur der Ampel-Regierung?

Das war am Ende der Großen Koalition nicht anders. Da war die letzten beiden Jahre Stillstand.

Sie beklagen auch an anderen Stellen, von der „großen Politik“ ignoriert zu werden. Woher kommt die Missachtung?

Die FDP zum Beispiel hat überhaupt keine kommunale Verwurzelung. Bei den Grünen ist es ähnlich. Ja, die Bundesregierung steht schon vor großen Herausforderungen – Corona, Ukraine, Energiekrise. Aber es ist schon auch ein Stück Ignoranz, wenn man sagt: Das ist unsere Aufgabe, ihr habt das auszuführen.

Trotz aller Herausforderungen in Erding kandidieren Sie im Moment für den Bezirkstag. Was hat Sie dazu bewogen?

Die Aufgaben des Bezirks sind gerade für unsere Region von immenser Wichtigkeit. Nehmen Sie nur den Wohnungsmarkt. Da ist der Bezirk der größte Mitspieler in Erding. Aber auch in den Bereichen Pflege und Betreuung ist der Bezirk Oberbayern sehr wichtig. Ich glaube, dass sich Kommunalpolitiker hier gut einbringen und einen wichtigen Beitrag leisten können. Zudem gibt es eine Verbindung in die Kommunen, sodass man die Auswirkung der Politik gut beobachten und beeinflussen kann. Ich bin in viele soziale Verbände und Gremien eingebunden. Deswegen glaube ich, dass ich nicht zuletzt für die Bürger des Landkreises Erding Gutes bewirken kann.

Streben Sie am Ende gar eine neue politische Karriere an. Reden wir Klartext: Treten Sie 2026 noch einmal als Oberbürgermeister in Erding an?

Ja, das habe ich vor, ich trete noch einmal an.

Sie sind jetzt seit 15 Jahren Bürgermeister. Stellen Sie bei sich Veränderungen fest?

Ja! Man gewinnt an Erfahrung, Gespür und Netzwerken. Das ist fantastisch. Es gibt aber auch die andere Seite. Was ich mitunter als zermürbend empfinde, ist dieser nicht von uns verschuldete grausame Stillstand bei wichtigen Projekten – allen voran Ringschluss, Konversion und Nordumfahrung. Da geht’s nicht weiter.

Gibt es auch Narben?

Ja, die gibt es auch. Das ist auch normal. Aber es ist wie im Sport: Wenn mal was nicht läuft, oder man mal keinen Erfolg hat, muss man stehen bleiben. Aber Narben machen einen Körper noch interessanter.

Hat sich auch der Bürger verändert?

Massiv. Ja. Seit Corona haben sich viele Bürger zurückgezogen. Das merken nicht nur die Vereine, das merken wir auch in der Stadt. Ein Beispiel: Wir wollten Schulweghelfer gewinnen und haben dazu eine Veranstaltung für die Eltern angeboten. Es kam aber niemand. Corona hat bei vielen Leuten aber auch eine intensivere Fürsorglichkeit entstehen lassen. Man schaut wieder genauer aufeinander.

Zum Interview empfing OB Max Gotz (r.) Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Amtszimmer. © Günter Herkner

Noch einmal zurück zum Fliegerhorst. Wie geht es da weiter?

Die Zukunft steht und fällt mit den Kaufpreisverhandlungen. Dazu brauchen wir die Gutachten und Risikobewertungen hinsichtlich Schadstoffen auf den Tisch. Der Bund muss den Umfang an Flächen benennen, die er für sich benötigt, etwa als Ausgleichsflächen. Wir haben schon über sechs Millionen Euro Planungskosten investiert, unterstützt von der Städtebauförderung mit hohen Summen. Ich erwarte, dass wir das Gelände Ende 2025 vom Bund übernommen haben.

War die Konversion auch ein Beweggrund, 2026 noch einmal anzutreten?

Ja, das war einer der Gründe. Ich kenne die Strukturen, ich kenne die Verhandlungspartner – ich biete mein Wissen und Netzwerk an, das Projekt zu einem guten Abschluss zu bringen.

Hand aufs Herz: Sie wollen auch die Früchte ernten?

Ernten werden wir noch nicht. Die nächsten 15 bis 20 Jahre sind wir immer noch beim Säen. Wir müssen das Delta, was uns das Areal kostet und wie viel wir durch die Verwertung erzielen, möglichst klein halten. Sonst sterben wir den Zinstod. Sonst haben wir am Ende echte Probleme.

Und wann wird geerntet?

Frühestens in 15, 20 Jahren. Dann erst sehen wir, ob wir es gut gemacht haben.

Sie wollen die Innenstadt entsiegeln, um sie vor Hitze zu schützen. Die Händler laufen dagegen Sturm. Was ist Ihr Plan?

So breit angelegt war der Protest gar nicht. Es gibt auch sehr viele, die wie ich die Notwendigkeit erkennen, gegen die Überhitzung vorzugehen. Mit den Kritikern habe ich gesprochen, das ist ausgeräumt. Die Überhitzung der Städte ist da, runterbringen kann man die Temperaturen nur mit mehr Grün und mehr Wasser. Das erhöht auch die Attraktivität der Stadt – zum Beispiel mit einem begehbaren Brunnen.

Sie können sich Bäume auf dem Schrannenplatz vorstellen?

Ja, das gab es um 1900 sogar schon einmal. Wir sehen es doch: Dort, wo die Sonne runterknallt, setzt sich keiner hin. Einen Saum aus Bäumen kann ich mir gut vorstellen, wenn wir die Sanierung fortsetzen. Wir werden auch über den Friedrich-Fischer-Platz reden.

Und die wegfallenden Parkplätze?

Moment, wir haben am Mayr-Wirt gerade erst über 100 Parkplätze kurzfristig geschaffen. Und wir planen ein Parkhaus. Wichtig ist schon, dass die Geschäfte, die Kirche und die Sparkasse weiter mit dem Auto erreichbar sind. Ich hoffe auf einen guten Dialog. Es kann uns gelingen, die Feinstaubbelastung in der Stadt zu senken. Deswegen bekommen wir bald auch einen zu 100 Prozent elektrischen Stadtbusverkehr.

In vielen Städten sieht man Trinkwasserbrunnen.

In Erding hoffentlich bald auch. Ich werde das demnächst dem Stadtrat vorschlagen. Das ist wegen der Hygiene zwar aufwendig, aber notwendig. Ich werde von den Bürgern oft nach Wasserspendern gefragt.

Macht Ihnen der Rechtsruck in Deutschland Sorgen, insbesondere der Erfolg der AfD?

Ich hoffe nicht, dass es in Deutschland zu einem ausgeprägten Rechtsruck kommt. Ich halte den Umgang mit der AfD für falsch. Ja, darunter sind radikalste Kräfte, die ich nicht mehr für möglich gehalten hätte, für die der Satz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ offensichtlich nicht mehr gilt. In einem solchen Land möchte ich eigentlich nicht leben. Weil die Menschen mit der gegenwärtigen Bundesregierung so unzufrieden sind, ist es umso wichtiger, dass man ein Gegenangebot unterbreitet. Das gilt insbesondere für die Union. Es ist für mich unerträglich, wenn die AfD sagt, Kinder mit Behinderungen hätten in unseren Schulen nichts verloren. Dagegen müssen wir uns wehren, die Grundrechte verteidigen. Sorgen lähmen, wir müssen die Auseinandersetzung aufnehmen. Ich bin überzeugt, dass wir viele AfD-Wähler zurückholen können. Pauschalkriminalisierung ist dafür aber der falsche Weg.

Wie soll man lokal auf die AfD reagieren?

Ich weiß nicht, was Friedrich Merz geritten hat, als er erklärt hat, auf kommunaler Ebene könne man ruhig Bündnisse mit der AfD schließen. Wir müssen aufpassen, dass wir der AfD nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ich behandle sie nicht anders als etwa die Linke.

Viele nervt, dass die Parteien nur aufeinander einschlagen. Sollten sich die Großen ein Beispiel am kommunalen Miteinander nehmen?

Gerne. Zum Beispiel Erding. Der Start 2020 lief holprig, aber wir haben ein Miteinander gefunden. Alle sehen die Probleme und Herausforderungen wie Fachkräftemangel, demografischer Wandel und Migration. Der Diskurs darüber schreckt die Menschen eher ab als sie mitzunehmen. Als es um ein sicheres Herbstfest für Frauen ging, wurde das schnell überparteilich aufgezogen.

Was wünschen Sie sich für den Rest der Wahlperiode?

Ich möchte den Frieden in der Stadt wahren, auch vor dem Hintergrund, dass weiter Flüchtlinge zu uns kommen und wir wirtschaftlich vor Herausforderungen stehen. Weiter wünsche ich mir, dass wir 2025 bei der Konversion sagen können: „Wir sind durch“, sprich im Besitz der Flächen. Für die Bürger wünsche ich mir, dass das Ehrenamt wieder stärker wird, ebenso die Eigenverantwortung. Wir müssen uns mehr zutrauen, das ist auch ein gutes Mittel gegen zu viel Bürokratie. Vor allem aber hoffe ich – wie wohl alle – dass endlich der Krieg in der Ukraine aufhört. (Siehe Infobox)

Gotz schwebt Partnerstadt mit einer Stadt in der Ukraine vor Erdings OB Max Gotz wünscht sich ein baldiges Ende des Kriegs in der Ukraine. Und er kann sich vorstellen, dass Erding nach den Kampfhandlungen mit einer ukrainischen Stadt eine Partnerschaft eingehen wird. Das kündigte er im Interview mit unserer Zeitung an.

Wie es dazu kam? Gotz war vor einigen Wochen beim Tag der Bundeswehr in München und traf dort hochrangige politische Vertreter aus der Ukraine. Mit ihnen kam Gotz ins Gespräch, man tauschte Visitenkarten.

Gotz schwebt vor, einer von den Angriffen zerstörten Stadt vergleichbarer Größe beim Wiederaufbau zu helfen, etwa bei der Elektrizität und der Wasserversorgung. Gotz möchte nicht einfach Geld irgendwo hinschicken, sondern aktiv einen Beitrag leisten. „Wenn es soweit ist, will ich das dem Stadtrat vorstellen.“ Angesichts des Maßes der Zerstörung durch die Russen „würde uns Hilfe beim Wiederaufbau gut zu Gesicht stehen“, ist Gotz überzeugt. „Das motiviert mich wirklich sehr.“