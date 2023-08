ÖDP Erding: Kleinteilige Lösungen statt Großprojekte beim Hochwasserschutz

Teilen

Viel zu kritisieren hatten die beiden ÖDP-Landtagskandidaten Josephine Arnold (M.) und Wolfgang Reiter (3. v. r.) bei der Radtour durch Erding. © ÖDP

Die ÖDP-Landtagskandidaten Josephine Arnold und Wolfgang Reiter waren mit knapp 20 Mitstreitern auf Hochwasserschutz-Radtour durch Erding. Es gab viele Kritikpunkte.

Erding – Hochwasserschutz ist vielen Bürgern ein großes Anliegen. Das wurde bei der Radtour deutlich, zu der der ÖDP-Kreisverband eingeladen hatte. Knapp 20 Erdinger fuhren mit den Landtagskandidaten Josephine Arnold und Wolfgang Reiter zu einigen neuralgischen Punkten. Sie machten sich ein Bild vom geplanten Damm in Altenerding am Neuhauser Graben, von den geplanten Ufererhöhungen der Sempt an der Landgerichtsstraße und dem Damm am Sempt-Markt in Aufhausen.

Auf Höhe der Tennisplätze in Altenerding zeigten die beiden, „wie durch den Pflanzenwuchs und die zunehmende Verschlammung der Sempt dem Wasser der Raum genommen wird“, wie Reiter in einer Pressemitteilung schreibt. Ein Großteil der Sempt sei dort nur noch stehendes Gewässer.

Danach fuhren Arnold und Reiter in Altenerding und Pretzen einige Stellen an, „wo mit wenig Aufwand Überlaufflächen geschaffen werden könnten, um so die Spitzen bei zukünftigen Hochwassern deutlich zu kappen“, wie sie betonten. Solche kleinteiligen Lösungen, würden nicht einmal angedacht, bemängelte Reiter. Stattdessen versuche man, mit einigen Großprojekten den Hochwasserschutz zu erledigen.

Auch hier, so Reiter, trage die bayerische Staatsregierung ein erhebliches Maß an Mitschuld. Die mangelnde personelle Ausstattung zwinge die Wasserwirtschaftsämter geradezu dazu, mit wenigen Großprojekten den Hochwasserschutz abzuarbeiten. Für viele kleinteilige Lösungen reiche das Personal schlicht gar nicht.

Ein weiterer Kritikpunkt der ÖDP war die mangelnde Umsetzung des mit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Bayern eingeführten neuen Naturschutzgesetzes. Dieses fordert einen grundsätzlichen Abstand von fünf Metern von Ackerflächen zu Flussufern. Dieser würde dazu führen, dass bei Starkregen nicht alles Wasser sofort in den Flüssen landet. Damit könnten die Spitzen bei Hochwasserereignissen wirkungsvoll reduziert werden, ist Reiter überzeugt.

Bei der Radtour zeigte die ÖDP den Teilnehmern, dass dieser eigentlich seit 2019 gesetzlich vorgeschriebene Abstand bis heute nicht umgesetzt wurde. Für Reiter „ein Totalversagen der Staatsregierung“. Es werde Zeit, „dass die ÖDP auch in den Landtag einzieht und als wirkungsvolle Opposition die Umsetzung der bestehenden Gesetze vorantreibt“. red