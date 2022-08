Mehr Expressbuslinien für den Landkreis Erding

Von: Timo Aichele

Der ÖPNV im Landkreis, hier am Busbahnhof in Erding, wird nach wie vor nicht so gut angenommen. Nutzungszahlen „deprimierend“ Verkehrsprojekte in Berlin auf Prüfstand © Vroni Macht

Stärkung auf den Hauptstrecken: Eine CSU-Arbeitsgruppe diskutiert neue Angebote für den ÖPNV im Landkreis Erding.

Erding – Eine Stärkung des ÖPNV durch Expressbuslinien – diese Idee wird seit einiger Zeit in der CSU-Kreistagsfraktion diskutiert. „Da wo viele Leute unterwegs sind, brauche ich das entsprechende Angebot“, erklärte Fraktionschef Thomas Bauer in einer Pressekonferenz der CSU. Dazu müsse man Hauptlinien zwischen Dorfen oder Taufkirchen über Erding bis zum Flughafen in den Blick nehmen. „Hier brauchen wir eine Stärkung.“

Die Fraktion hat eine Arbeitsgruppe ÖPNV gegründet, die Ende Juli das erste Mal getagt hat. Ausgangspunkt sei die Tatsache, dass das Angebot gemessen an gefahrenen Kilometern von 2008 bis 2019 im Landkreis um 50 Prozent gestiegen ist, während die Fahrgastzahlen nur um fünf Prozent zugenommen haben.

Hier gebe es eine Diskrepanz zuwischen Leistungen und Nachfrage, erklärte Bauer. „Wir wollen, dass das Angebot bei gleichem Preis besser und von möglichst vielen Menschen genutzt wird.“ Das Ziel sei, mit gleichem finanziellen Einsatz eine größere Akzeptanz des Öffentlichen Personennahverkehrs zu erreichen. „Es geht nicht ums Geldsparen“, bekräftigte Bauer, „sondern darum, das Geld effektiv einzusetzen“.

Bisher hat der Landkreis sein ÖPNV-Angebot möglichst breit in die Fläche getragen, um die ländlichen Bereiche zu versorgen. „On-demand-Verkehre“, also flexible Mobilität auf Nachfrage, seien hier der richtige Ansatz, erklärte Landrat und CSU-Kreisvorsitzender Martin Bayerstorfer. Der Landkreis habe hier 1995 mit Rufbussen im Holzland begonnen und ab 2003 Anruflinientaxis eingeführt. Die Nutzungszahlen seien aber „deprimierend“, so Bayerstorfer. Mit besserer Öffentlichkeitsarbeit sei kaum eine Verbesserung zu erzielen. „Ich weiß nicht, wo wir’s noch mehr bewerben sollen“, sagte der Landrat über die immer wieder im Kreistag erhobene Forderung.

Deswegen könne der bisherige Ansatz, auf einer Strecke möglichst viele kleine Haltestellen anzubinden, nicht mehr der einzig richtige sein. „Durch dieses Angebot haben wir einen Verdünnungseffekt“, erklärte Bayerstorfer. Das habe seine Berechtigung. „Aber für denjenigen, der von Dorfen nach Erding will, ist der Bus unattraktiv“, sagte der Landrat. Das dauere aktuell eine Stunde.

Die Expressbuslinie 512 zwischen Erding und Flughafen zeige dagegen, wie’s geht. „Das wollen wir untersuchen lassen“, kündigte Bayerstorfer an. Ein Gutachten in Abstimmung mit dem MVV und noch wichtiger mit Busunternehmen werde eine Aussage liefern.

Die ÖPNV-Busse fahren nach Angaben von Bayerstorfer rund fünf Millionen Nutzwagenkilometer im Jahr. Die vom Landkreis zu entrichtenden Betriebskostenzuschüsse hätten sich zwischen 2008 und heute auf rund fünf Millionen Euro verdoppelt.

Während das ÖPNV-Tagesgeschäft mit in der Hand des Landkreises liegt, ist die Region beim Verkehr auch von Finanzentscheidungen auf Bundesebene abhängig. „Für alle Projekte läuft im Bundesverkehrsministerium aktuell eine Bedarfsplanüberprüfung“, berichtete Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz. „Es ist nicht auszuschließen, dass Projekte aus dem aktuellen Bedarfsplan gestrichen werden.“ Deswegen müsse hier für die Interessen der Region gekämpft werden.

Die Kostenexplosion bei der Münchner Stammstrecke werde da womöglich ins Gewicht fallen. „Wir pochen darauf, dass die zugesagten Projekte umgesetzt werden“, erklärte Lenz im Hinblick auf Erdinger Ringschluss und ABS 38 bei den Schienenvorhaben oder B 388-Ortsumfahrungen im Straßenbereich.

„Die Zweite Stammstrecke ist für uns wesentlich“, erklärte auch die bayerische Familienministerin Ulrike Scharf in der Pressekonferenz. Schließlich kämen viele Pendler aus dem Umland. Sie befürchte „Rückwirkungen auf den S-Bahn-Ringschluss“. In der Gesamtfinanzierung der Bahnaufgaben könne das unter Umständen andere Projekte tangieren. „Das darf nicht passieren“, bekräftigte die Landtagsabgeordnete.