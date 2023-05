Ohne Wohnung keine Mitarbeiter

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Über Werkswohnungen diskutierten (v. l.) Ingrid Obermeier-Osl (IHK), Monika Schmid-Balzert (Mieterbund), Natalie Schaller (stattbau) und Andreas Eisele vom Verband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen mit Moderator Hans Moritz. © Bernd Heinzinger

In welcher Art beeinflusst der angespannte Wohnungsmarkt die Not der Unternehmen, Arbeitskräfte zu finden? Dieses Problem wurde beim Wirtschaftsempfang der Stadt Erding diskutiert, den Wirtschaftsfördererin Julia Flötzinger-Wilson organisiert hatte.

Erding - Oberbürgermeister Max Gotz begrüßte im Erdinger Weißbräu das „Who is Who aus Unternehmen und Politik“ und sagte einführend: „Der Wettbewerb ist gerade in unserer Region wuchtig, das Tempo der Veränderungen kaum beherrschbar.“ Alle müssten zusammenhalten, um die Herausforderungen zu meistern.



Dass es in 208 der insgesamt 2056 bayerischen Kommunen einen angespannten Wohnungsmarkt gebe, erklärte anschließend Hans Maier vom Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen. Alleine 159 liegen in Oberbayern, im Münchner Umkreis seien fast alle betroffen. Was könnten Unternehmen dagegen tun? Laut Maier haben Werkswohnungen eine „immense Bedeutung“: „Für die notwendige Unterstützung bei der Realisierung wäre eine Umsatzsteuerreduzierung ein guter Ansatz.“ Denn normale Arbeitnehmer hätten es schwer, Wohnungen auf dem freien Markt zu finden: „Angesichts des hohen Siedlungsdrucks braucht es hier bessere Rahmenbedingungen.“



Wie die Wohnungs- mit der Fachkräftenot zusammenhängt, wie Unternehmen gegensteuern könnten, unter diesem Thema startete die Podiumsdiskussion. Dabei stellten sich Monika Schmid-Balzert (Mieterbund Bayern), Ingrid Obermeier-Osl (IHK-Vizepräsidentin), Natalie Schaller (stattbau München) und Andreas Eisele (BFW-Landesverband Bayern) den Fragen von Moderator Hans Moritz.



Müssen die Unternehmen im Kampf um die besten Beschäftigten künftig auch Wohnraum anbieten? Laut Obermeier-Osl ist das ein Fakt: „Wir sind in der Situation, dass wir Mitarbeiter rekrutieren müssen, die durch Zuzug herkommen. Für diese muss es passenden Wohnraum geben, um sie auch längerfristig zu behalten.“ Die Stadtwerke München beispielsweise wollten bis zum Jahr 2030 rund 3000 Werkswohnungen bauen.



Allerdings stünden sie dabei vor immensen Herausforderungen. Denn Gewinn mache man damit nicht, erklärte Christopher Ruthner, Geschäftsführer der Erdinger Stadtwerken, die selbst Wohnungen für ihre Mitarbeiter anbieten: „Diese freuen sich zwar, wir müssen uns aber vor den Betriebsprüfern rechtfertigen.“



Obermeier-Osl verwies auf die Politik: „Die Firmen müssen Steuer-, Bau- und Mietrecht beachten und dürfen bei der Miete nicht unter dem Schnitt in der Umgebung liegen.“ Das sei durchaus eine große Hürde. „Es besteht Handlungsbedarf.“



Attraktivere steuerliche Möglichkeiten zu schaffen, das ist laut Eisele „ein wichtiger Ansatz“. Dass sich Unternehmen bei der Schaffung von Werkswohnungen zusammenschließen könnten, fügte Schaller an: „Was alleine nicht zu schaffen ist, können viele gemeinsam meistern.“



Haben es schon Arbeitnehmer schwer, eine finanzierbare Wohnung zu finden, so stehen Auszubildende bei der Suche vor noch größeren Problemen. Vor einigen Jahren gab es in Erding bekanntlich bereits den Versuch, ein Azubi-Wohnheim zu realisieren. Das Vorhaben war krachend gescheitert, erinnerte Moritz. Sei ein zweiter Versuch erfolgversprechend?



Schmid-Balzert betonte: „Es braucht einfach jemanden, der sich dafür den Hut aufsetzt.“ In München gebe es bereits ein solches Wohnheim, verschiedene Träger hätten sich dafür zusammengetan. „Beteiligte Unternehmen zahlen dabei ein und erwerben damit ein Belegungsrecht.“



Die Diskussion befasste sich noch mit einer weiteren Hürde: In Gewerbegebieten sind Wohnungen aktuell schwer zu realisieren, Gemeinden würden Mischgebiete aus Lärmschutzgründen scheuen. Dass es neben dem Lärm noch „120 Millionen“ andere Vorgaben gäbe, ächzte Eisele: „Fast alle Ebenen wollen daran arbeiten. Aber selbst, wenn alle an einem Strang ziehen, dauern Änderungen mindestens fünf bis zehn Jahre.“



Dass man in Gewerbegebieten liberaler denken müsse, betonte Hans Wiesmaier, ehemaliger Erdinger Kreisverbandsvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags und Bürgermeister von Fraunberg: „Eine Neuaufstellung und die Entwicklung gemeinsamer Denkmuster ist erforderlich.“ In Richtung Landrat Martin Bayerstorfer als Chef der Genehmigungsbehörde sagte er: „Es ist notwendig, hier alles zu versuchen.“ hz