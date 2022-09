Hotels im Landkreis Erding: Gästezahlen ziehen kräftig an

Von Henry Dinger schließen

Die Hoteliers im Landkreis Erding sind mit der Sommersaison hoch zufrieden. Auch jetzt sind die Häuser gut ausgelastet - der Wiesn sei dank.

Erding – Nach zwei Jahren Zwangspause hieß es am Samstag auf der Wiesn wieder „O’zapft is!“. Mehr als sechs Millionen Menschen besuchen durchschnittlich das weltweit größte Volksfest. In München herrscht in den nächsten zwei Wochen Ausnahmezustand, denn nicht nur in den Festzelten, sondern auch in den Herbergen wird es voll. Wer in München kein Hotelzimmer mehr bekommt, weicht dann ins Umland aus. Auch im Landkreis Erding wird so manches schwere Wiesn-Haupt gebettet.

Im Best Western Parkhotel am Bahnhof freut man sich auf die Oktoberfestgäste. „Das Team findet es toll, dass das Haus wieder voll ist“, meint Tamara Staudinger, die seit wenigen Wochen die Geschäftsleitung des Familienbetriebs ergänzt. Der Sommer sei erfreulich gut gelaufen, „man merkt, dass die Leute wieder verreisen wollen“. Beim Erdinger Herbstfest sei das Haus voll gewesen, auch Messegäste kommen verstärkt.

Bei den branchenüblichen Messe-Aufschlägen auf den Zimmerpreis spielt das Oktoberfest im Best Western am Bahnhof keine Extra-Rolle, hier kostet zum Beispiel ein Einzelzimmer 38 Euro mehr als zu Zeiten ohne Messe. Beim Telefonat mit der Heimatzeitung wären noch einige Zimmer zu haben gewesen. „Die dürften aber in den kommenden Tagen ausgebucht sein“, meint Staudinger.

Für sie hat ein volles Haus einen angenehmen Nebeneffekt: „Hier sieht man, wie das Team zusammenspielt und hat die Möglichkeit, einzelne Abläufe zu optimieren. Das ist auch positiv für die Mitarbeiter.“

Dass die vergangenen Monate gut liefen, bestätigt Margit Aschenbrenner vom Hotel Apfelbaum in Thermennähe. Nach der mageren Zeit sei der Sommer „bombastisch“ gelaufen: „Wir waren mit der Auslastung äußerst zufrieden.“ Durch die versetzten Ferien der Bundesländer konnten sich die Gäste die Klinke in die Hand geben. Waren es in der Ferienzeit überwiegend Thermengäste, kommen jetzt verstärkt Messebesucher und Geschäftsleute, die Zimmer seien gut ausgebucht. „Welche Gäste davon auf die Wiesn wollen, merkt man ja erst, wenn man sie im Dirndl oder der Lederhose sieht“, scherzt Aschenbrenner.

Auch im Apfelbaum gibt es einen Messepreis, der aber durchaus konkurrenzfähig zu München wäre. Es sei ein Vorteil, dass man von Erding besser nach München kommt, als innerhalb von München im Stau zu stehen. Das habe sich aber noch nicht ganz so gut herumgesprochen.

Für Isen im Osten des Landkreises gilt das allerdings nicht. „Oktoberfestgäste haben wir nur selten“, erklärt Thomas Klement vom gleichnamigen Gasthof. Die Taxifahrt von München nach Isen sei doch recht teuer. Dennoch spüren die Wirtsleute die Wiesn bei den Buchungen: „Zu uns kommen jetzt vermehrt Handwerker, die in München wegen des Festes keine Unterkunft mehr bekommen“, erklärt Klement.

Auch der Isener Gasthof war zuletzt gut ausgebucht, neben Messebesuchern und Handwerkern waren es jüngst überwiegend durchreisende Urlauber. Während das Hotel gut läuft, sieht der Wirt eher Probleme bei der Gastronomie kommen. Zwar bleiben die Zimmergäste abends zum Essen im Haus, aber Klement spürt einen Rückgang bei den Gesellschaften und Familienfeiern. „Da merkt man, dass sie Leute anfangen zu sparen.“

Von Wiesn-Besuchern gern gebucht wird das Hotel Victory der Therme Erding. „Man merkt, dass die Gäste wegen des Oktoberfests kommen und das mit einem Thermenbesuch verbinden“, sagt Unternehmenssprecher Marcus Maier. Auch die ersten Besucher aus Italien seien schon da. Da noch Messegäste hinzukommen, sei das Haus zuletzt komplett ausgebucht gewesen. Ab heute seien „wieder einige Zimmer frei, dann sind wir bei etwa 90 Prozent“, sagt Maier. Einen Messeaufschlag verlangt das Haus übrigens nicht.

Was die Auslastung in diesem Jahr angeht, deckt sich mit den Erfahrungen anderer Unterkünfte. Nach einem etwas zurückhaltenden Start sei das Jahr ab April „spitzenmäßig“ gelaufen, der August der beste Monat seit Bestehen des Hotels gewesen. Aber auch Maier blickt gespannt in die Zukunft. „Wer weiß, was jetzt mit den Energiepreisen auf uns zukommt.“

Der August ist „sehr gut“ gelaufen, sagt auch Thorsten Kahl, stellvertretender Direktor des Best Western Hotel München Airport. Das Haus sei zurzeit gut besucht, jedoch nicht ausgebucht. „Wir sind auch nicht das klassische Oktoberfesthotel“, meint Kahl. Besucher kämen dann, wenn ihnen die Hotels in München zu teuer oder bereits voll sind.

Die Preise seien jetzt etwas höher als normal, aber der Aufschlag sei nicht mit starken Messen vergleichbar. Dass das Haus in den vergangenen Monaten wieder gut lief, sei auch der guten Kooperation mit der Lufthansa zu verdanken: Das Hotel beherbergt Passagiere, die aus verschiedenen Gründen am Flughafen gestrandet sind.

hd