Kein Führerschein, keine Zulassung, dafür Alkohol im Blut

Ohne Führerschein, aber mit Alkohol im Blut hat ein junger Mann am späten Freitagabend einen Verkehrsunfall in Erding verursacht. Sein BMW war nicht zugelassen.

Erding – Die Kontrolle über seinen BMW verloren hat am späten Freitagabend, 16. August, ein junger Mann in Erding. Die Polizeiinspektion Erding teilt mit, dass ihr gegen 23.15 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet wurde, bei dem ein junger Mann alleinbeteiligt einen Schaden verursacht habe.

Mehrere Zeugen konnten demnach beobachten, wie ein BMW aus Richtung Max-Planck-Straße kommend die Otto-Hahn-Straße in Richtung McDonald‘s befuhr. Der Fahrer wollte von dort nach links in die Einfahrt des Schnellrestaurants einbiegen, schaffte dies allerdings aufgrund der offenbar erkennbar überhöhten Geschwindigkeit nicht mehr. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Stein und einem Parkverbotsschild. Der BMW wurde dadurch so stark an der Front beschädigt, dass er nicht mehr gestartet und bewegt werden konnte.

Der BMW konnte nicht mehr gestartet und bewegt werden

Die Personen, die das Geschehen beobachten konnten, gingen anschließend zum Fahrer und boten ihre Hilfe an. Laut Pressebericht habe ihnen der junge Mann jedoch nur entgegnet, dass er keinen Führerschein besitze, sein Fahrzeug nicht zugelassen sei, er Alkohol getrunken habe und unter Bewährung stehe.

Mit hinzukommenden Freunden habe der Fahrer daraufhin sein Auto auf einen Parkplatz geschoben. Der erneute Versuch, den BMW wieder zu starten, sei misslungen. Bis zum Eintreffen der Polizei entfernte sich der junge Mann von der Unfallstelle.

Den Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen

Aufgrund des zurückgelassenen Pkw und der Angaben der Zeugen vor Ort konnte jedoch schnell ein Tatverdacht gewonnen werden. Dieser fiel auf einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Erding. Eine eingeleitete Suche nach ihm verlief in der Nacht erfolglos, dennoch erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen. Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro.