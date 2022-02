Sie liebt Gott, aber auch eine Frau

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Bei ihrer Einführung als Seelsorgerin im Klinikum Erding: Lisa Müller (M.) © Reichert/Archiv

Lisa Müller ist Seelsorgerin am Klinikum Erding und homosexuell. Mit 125 LGBTIQ+-Personen outete sie sich öffentlich. Sie alle kämpfen für eine Kirche ohne Angst, Diskriminierung und Diffamierung.

Erding – Sie liebt die Menschen, sie liebt Gott, und sie liebt eine Frau. Lisa Müller ist Seelsorgerin am Klinikum Erding und eine von 125 Personen, die mit der Kampagne „Out in Church“ oder „Wie Gott uns schuf“ in einer ARD-Sendung vor gut zwei Wochen auf sich aufmerksam machte. LGBTIQ+-Personen, als Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich oder queer sind, und für die Kirche arbeiten, outeten sich öffentlich im Fernsehen. Sie kämpfen für eine Kirche ohne Angst, Diskriminierung und Diffamierung.

Lisa Müller sagt über sich: „Ich habe wirklich unglaublich viel Glück gehabt.“ Angefangen bei ihrer Kindheit im liberalen Elternhaus in Grafing (Kreis Ebersberg). „Leben und leben lassen“ habe da die Devise gelautet. „Meine Eltern haben mich nicht getauft, weil sie die Entscheidung mir überlassen wollten. Doch natürlich gab es daheim auch eine Kinderbibel.“

Sie wächst in einem Mehrgenerationenhaushalt auf, in dem die Urgroßmutter großen Einfluss auf die kleine Lisa hat. „Meine Uroma war eine unglaublich wichtige Person für mich. Sie war gebildet, unaufgeregt, lustig und sehr gläubig.“ Sie erinnert sich an ein Bild mit der schon alten und gehbehinderten Urgroßmutter, auf dem diese mit den Beinen nach oben im Stuhl liegt und mit der Urenkelin Ball spielt.

Jeden Monat habe sich die alte Dame die Krankenkommunion geben lassen. „Alles, was die Uroma gemacht hat, hat mich beeindruckt“, erinnert sich die 36-Jährige. Deshalb beschließt die zweieinhalbjährige Lisa: „Ich will getauft werden.“ Die Eltern folgen dem Wunsch der Tochter, haben aber die Urgroßmutter „im Verdacht“.

Ich möchte nichts missen, auch wenn es nicht immer einfach war.

Auch der Rest der Familie ist gläubig, aber mit einem „gewissen Pragmatismus“. Die Eltern – die Mutter ist Sozialpädagogin, der Vater Bürokaufmann – leiten damals eine Nachsorgeeinrichtung für Suchtkranke. „Aber wenn vorübergehend mal kein Platz war, kamen die auch bei uns zuhause unter. Bei meinen Eltern konnte jeder einen Platz finden“, erzählt Lisa Müller. Über ihre Kindheit und Jugend sagt die Seelsorgerin: „Ich möchte nichts missen, auch wenn es nicht immer einfach war.“

So trennen sich ihre Eltern. Die Mutter heiratet erneut, und ihr Halbbruder kommt auf die Welt. Er ist 13 Jahre jünger, aber für Lisa eine große Freude. Mit der Mutter hat die Teenagerin viele Diskussionen. „Solche, die Jugendliche halt mit ihren Eltern führen. Ich habe mich oft nicht verstanden gefühlt.“ Auch ihre schulische Laufbahn nimmt nicht den geraden Weg: Grundschule, Förderklasse, zurück in die Grundschule, ins Gymnasium, dann Wechsel auf die Realschule und schließlich Fachabitur an der katholischen Fachoberschule Romano Guardini in München.

Im Klosterleben fühlt sie sich beheimatet.

Mit 16 interessieren sich ihre Mitschülerinnen für Kleidung, Schminke und Jungs. „Ich konnte damit gar nichts anfangen.“ So kommt sie zu dem Schluss: „Dann wird es wohl das Ordensleben sein.“ Sie nimmt Kontakt mit den Franziskanerinnen in Au am Inn auf. Zehn Jahre wird sie immer wieder in diese Gemeinschaft, in der sie sich beheimatet fühlt, zurückkehren – mit dem Ziel, Ordensschwester zu werden. Gleichzeitig ist ihr klar: „Bevor ich diesen Schritt gehe, möchte ich meine Berufsausbildung absolvieren.“

In diese Zeit fällt ihr Freiwilligendienst über den Jesuitenorden in der Bahnhofsmission in Hamburg. Dort hat sie eine Begegnung, die sie bis heute begleitet. Noch immer wird ihre Stimme brüchig, wenn sie davon erzählt: „Einmal legte ein Obdachloser seine Hand auf meine und sagte: ,Bei Ihnen bin ich Mensch‘.“ Das habe sie sehr berührt und ihre Stärke offenbart, „Menschen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig und kostbar sind. Ich liebe Menschen.“ Deshalb sei sie auch mit ganzer Seele Seelsorgerin. Auf keinen Fall würde sie ihren Beruf aufgegeben, auch wenn sie in gewisser Weise dazu verdammt sei, ein Doppelleben zu führen. „Theoretisch darf ich lesbisch sein“, sagt sie, „aber nicht praktisch“ und fügt hinzu: „Man merkt schon, dass da was nicht stimmt.“

Nach dem freiwilligen sozialen Jahr beginnt Lisa Müller ihr Studium der Religionspädagogik und kirchlichen Bildungsarbeit an der katholischen Universität in Eichstätt. Noch immer ahnt sie nichts von ihrer Homosexualität. Sie schließt ihr Studium ab und beginnt ihre Assistenzzeit, bis sie schließlich die zweite Dienstprüfung zur Gemeindereferentin ablegt.

Wenig später sollte sich ihr Leben auf den Kopf stellen, denn sie trifft ihre „erste große Liebe“. „Ich habe mich mit ihr unterhalten, und es sind die Funken geflogen“, erzählt sie schmunzelnd. Von Anfang an ist für Lisa Müller klar: „Jetzt ist es aus mit dem Klosterleben.“ Sie habe mit sich gerungen, doch irgendwann sei es so eindeutig gewesen, dass sie sich einer Schwester anvertraut. „Du musst es für dich entscheiden. So wie es ist, ist es gut“, habe diese gesagt. Eine andere Schwester habe sie später gesegnet. „Das hat mir ganz viel bedeutet“, sagt Lisa Müller dankbar.

Die Reaktion ihrer Mutter sei gewesen: „Dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin.“ Ihren Eltern sei es stets wichtig gewesen, dass ihre Tochter glücklich ist. „Ich glaube sogar, dass sie mit meiner Entscheidung, Ordensschwester zu werden, größere Schwierigkeiten hatten“, mutmaßt sie.

„Der erste Schritt ist, dass man sich vor sich selbst outet, der zweite vor Familie und Freunden, um angstfrei leben zu können“, weiß Lisa Müller. Sie habe es geschafft, ihre damalige Partnerin nicht. Die Beziehung geht in die Brüche. Sie stürzt sich in die Arbeit, und irgendwie wird dann für die junge Frau alles zu viel. Sie verfällt in eine „handfeste Depression, mit Suizidgedanken“. Es dauert ein halbes Jahr, bis sie wieder glauben kann: „Gott liebt mich so wie ich bin.“

Geben Sie ihren Beruf auf. Sie werden immer im Konflikt sein.

In der Therapie rät man ihr: „Geben Sie ihren Beruf auf. Sie werden immer im Konflikt sein.“ Denn das kirchliche Arbeitsrecht sieht vor, dass homosexuellen Mitarbeitern aus eben diesem Grund gekündigt werden kann. Die Seelsorgerin hält trotzdem an ihrem Beruf fest, der sie ganz erfüllt.

Zwei Jahre lang arbeitet sie als Gemeindereferentin in Dorfen, bis sie 2017 in die Klinikseelsorge nach Erding wechselt. „Ich möchte den Menschen von meiner Hoffnung auf ein ewiges Leben erzählen, und dass wir von Gott geliebt werden, so wie wir sind.“ Und weil sie sich dessen so sicher ist, entschließt sie sich, bei der Kampagne „Wie Gott uns schuf“ mitzumachen. „Da ist mir richtig die Muffe gegangen“, gibt sie zu. Doch die Reaktionen nach der Ausstrahlung seien sehr positiv gewesen. Ihre Mutter habe zu ihr gesagt: „Ich bin so stolz auf dich, dass du dich das getraut hast.“

„Ich fühle mich von Gott geschaffen und geliebt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott einen Fehler gemacht hat.“

Lisa Müller ist diesen Weg gegangen, um ein Stück Freiheit zu bekommen, obwohl sie gut zurechtkomme. Bezüglich ihrer Arbeit gelte: „Don’t ask, don’t tell“. Doch sie möchte sich von ihrem Loyalitätskonflikt mit der Kirche befreien und nicht diskriminiert werden. Sehr verletzt habe sie das Segnungsverbot von homosexuellen Paaren, das der Vatikan erst vor einem Jahr ausgesprochen hat. Die Rolle der Frau, das kürzlich veröffentlichte Missbrauchsgutachten, – „es gibt Teile in der Kirche, bei denen ich bis heute sprachlos bin“.

Sie würde sich so wünschen, als Seelsorgerin die Krankensalbung spenden zu dürfen. Sie sei manchmal „stinkwütend auf meine Kirche“ und empfinde es als einfacher, auszutreten, als dabei zubleiben „und das alles auszuhalten“ – gerade vor den höheren Idealen, die die Kirche für sich in Anspruch nimmt. Dann macht sie sich wieder bewusst, „dass die Kirche ja die Menschen sind“.

Doch eines ist für sie klar: „Die Zeit ist reif, wir brauchen eine Veränderung, die Kirche muss in der Gesellschaft ankommen.“ In ihrem Statement für die Kampagne „Out in Church“ sagt Lisa Müller: „Ich fühle mich von Gott geschaffen und geliebt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott einen Fehler gemacht hat.“

Out in Church:

In der ARD-Doku „Wie Gott uns schuf“ wagen 125 nicht-heterosexuelle Menschen im Dienst der katholischen Kirche ihr Coming-out. Die Initiative hat ein Manifest formuliert und fordert darin, dass diffamierende Aussagen der kirchlichen Lehre zu Geschlechtlichkeit und Sexualität revidiert werden. Sie will erreichen, dass das kirchliche Arbeitsrecht so geändert wird, dass ein Leben entsprechend der eigenen sexuellen Orientierung, auch in einer Partnerschaft beziehungsweise Zivilehe weder zum Ausschluss von Aufgaben und Ämtern noch zur Kündigung führt. Ebenso geht es darum, dass die Kirche sichtbar macht und feiert, dass LGBTIQ+-Personen und -Paare von Gott gesegnet sind. Jeder sei eingeladen, sich mit dem Aufruf zu solidarisieren. Dies ist einfach möglich auf der Homepage unter unter dem Link https://outinchurch.de/unterstuetzen. Die Sendung ist abrufbar in der ARD-Mediathek.

Lisa Müller outete sich zusammen mit anderen 125 Personen, die für die Kirche arbeiten, öffentlich im Fernsehen. © privat

Lisa Müller mit ihren Eltern bei der Taufe. © privat

Lisa Müller mit Bruder Johannes © privat

Die Uroma spielte gerne Ball mit der kleinen Lisa. © privat