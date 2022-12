Palliativ Team Erding: Ohne Zeitdruck beim Patienten

Von: Gabi Zierz

Mitgefühl ist die Antwort des Herzens auf den Schmerz: Diese Empathie, verbunden mit viel Fachkompetenz, besitzt das Palliativ Team Erding. Seine wertvolle Arbeit schätzen jedes Jahr hunderte Schwerstkranke im Landkreis. © Gabi Zierz

Das Palliativ Team Erding betreut jedes Jahr rund 500 schwerstkranke Patienten. Dank der Spenden aus dem Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ können die Ärzte und Pflegekräfte flexibel arbeiten.

Erding – Ein intensives Jahr liegt hinter dem Palliativ Team Erding (PTE). Rund 500 Patienten haben die Ärzte und Pflegekräfte heuer betreut. Die Zahl ist seit Jahren konstant hoch und auch Ausdruck des großen Vertrauens, das schwerstkranke Menschen im Landkreis bei der Begleitung auf ihrem letzten Weg ins PTE setzen. Die Fachkräfte helfen, ihre Schmerzen zu lindern und unterstützen Angehörige.

Vier festangestellte Ärztinnen und zehn Pflegekräfte arbeiten aktuell für das PTE. Die Pandemie stellt sie immer noch vor große Herausforderungen, auch wenn die Fallzahlen sinken. Noch immer tragen die Mitarbeiter Schutzanzüge, Masken und Handschuhe, wenn sie Corona-positive Patienten zu Hause besuchen. „Dieser Aufwand wird nur zum Teil refinanziert“, erklärt Steffen Ziener, Pflegerischer Leiter und gemeinsam mit der Ärztlichen Leiterin Dr. Elke Rockingham Geschäftsführer des PTE. Auch finanziell muss das Team mehr leisten, denn die Anschaffungskosten beim Material steigen ebenfalls, etwa für Desinfektionsmittel.

Hinzu komme psychischer Stress, bekennt Ziener. Ihm und seinen Kolleginnen gehen die Corona-Lockerungen ein bisschen zu weit, etwa der Wegfall der Isolationspflicht für Infizierte, die keine Symptome haben.

Der Alltag im PTE sieht anders aus. „Wir testen uns nach wie vor jeden Tag, weil wir auch in Heime gehen“, erklärt Rockingham das Prozedere. Und weil sich das Team auch selbst schützen muss, so gut es geht. Dennoch: „Im März hat Corona uns alle erwischt – trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Das hat uns versorgungstechnisch an die Grenzen gebracht“, bekennt sie rückblickend.

Die meisten Schwerstkranken betreut das PTE zuhause. „Für viele von ihnen ist unser Besuch ein Lichtblick, denn sie brauchen auch Ansprache“, sagt Rockingham und bedauert: „Der persönliche Kontakt ist stark eingeschränkt. Es hat sich durch die Pandemie viel geändert.“

Zu den Aufnahmebesuchen kommt das Team weiterhin zu zweit: „So können wir dem Patienten und der Familie gerecht werden.“ Dass dies beständig leistbar ist, dazu tragen auch die Spenden aus dem Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ der Heimatzeitung bei. „Die Mitarbeiterinnen haben keinen Zeitdruck. Wenn es länger dauert, dann ist es so“, beschreibt Ziener die Situation, von der Kollegen ambulanter Pflegedienste nur träumen können.

Was Rockingham immer mehr feststellt: „Die Menschen machen sich Sorgen, vor allem finanziell.“ Das Palliativ Team versorgt viele alleinstehende Patienten, die trotz ihrer schweren Erkrankung möglichst lange zu Hause bleiben wollen. „Das funktioniert aber nur, wenn gesichert ist, dass sie Hilfe rufen können, etwa nach einem Sturz“, erklärt die Ärztin. Deshalb würden mit den Spenden auch Hausnotrufe bezahlt, Essen auf Rädern oder Medikamentenzuzahlungen übernommen.

„Dafür sind wir sehr dankbar. Die Spendengelder helfen schnell und gezielt“, betont Ziener. Heuer konnte das Palliativ Team mit dem Geld ein Ultraschallgerät kaufen, mit dem es Patienten zuhause untersuchen kann – etwa, ob sie Wasser in Bauch oder Lunge haben. Das mildert den Leidensdruck und erspart Fahrten zum Arzt oder in die Klinik. Ein weiteres Gerät steht auf der Wunschliste.

Dank der Spenden kann auch psychologische Hilfe und Sozialberatung geleistet werden. Hier arbeitet das Palliativ Team mit zwei Psychoonkologinnen zusammen. „Sie helfen, wenn Patienten wegen ihrer Krankheit in eine Art Schockstarre verfallen“, erklärt Rockingham. Ihnen sei es in dieser Ausnahmesituation oft nicht einmal mehr möglich, die Post zu öffnen.

Dann wird das Netzwerk aktiviert. Dazu gehört auch die psychoonkologische Ambulanz am Klinikum Erding, die es seit nun drei Jahren gibt. „Der Bedarf ist riesig“, sagt Ziener. Es sei ein niederschwelliges Angebot, das den Patienten nach der Krebsdiagnose sehr helfe. Im Gespräch mit den Psychoonkologinnen könnten sie ihre Wut, Trauer und Ängste besser formulieren und auch Schwäche zulassen.

„Das Hospiz macht das Versorgungsnetz komplett“, betont Ziener: „Wir harmonieren sehr gut.“ Davon profitierte unlängst ein Krebspatient, dessen Zustand sich schnell verschlechterte. Der Mann wurde zuhause von seiner Familie betreut, das PTE war mehrmals pro Woche vor Ort – auch zu Noteinsätzen am Wochenende. Als es daheim nicht mehr ging, zog der Patient ins Sophienhospiz, wo ihn Fachkräfte gemeinsam mit dem Hausarzt betreuten – bis zuletzt.

Die meisten Mitarbeiter im Hospiz kennen sich seit Jahren durch das Palliativ Team oder den Hospizverein. „Wir sind miteinander gewachsen“, sagt Rockingham. So tragen sie die Verantwortung auf vielen Schultern – und die Patienten und deren Angehörige danken es ihnen.

Licht in die Herzen: Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Bürger im Landkreis. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.