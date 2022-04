Pandemie und Krieg belasten Handwerk - Personalsituation in Erding angespannt

Setzen sich für das Handwerk ein (v. l.): Andreas Stöger, Peter Schachtl, Georg Lippacher, Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger, Franz Gruber, Bettina Kagerl, Dr. Frank Hüpers (Handwerkskammer) und Anton Kolbinger. „Irrsinniger Angriffskrieg“ Dramatische Preisentwicklung © Alexander Lotz

Die Kreishandwerkerschaft Erding setzt weiterhin auf Rudolf Waxenberger. Bei der Jahreshauptversammlung schilderte er wie negativ sich Corona und Ukraine-Krieg auf das Handwerksgeschäft auswirken.

Erding/Moosinning – Die Kreishandwerkerschaft Erding setzt weiterhin auf Rudolf Waxenberger. In der Jahreshauptversammlung beim Daimerwirt in Moosinning wurde der Bauunternehmer einstimmig als Kreishandwerksmeister bestätigt. Seit 2008 hat er dieses Amt inne.

Waxenberger habe sich intensiv um einen Nachfolger bemüht, aber im Moment lasse sich niemand finden. Als „eingefleischter Handwerker und Handwerksfunktionär“ möchte er aber weiterhin die Interessen des Erdinger Handwerks öffentlich vertreten. Auch sein aktueller Vize Georg Lippacher wurde einstimmig bestätigt. Auf diesen könne er sich „zu 100 Prozent verlassen“, so Waxenberger: „Wir sind fast wie ein altes Ehepaar, wir reden aber noch mehr.“

Kreishandwerkerschaft Erding: Dank steigender Preise könnte bald gar nichts mehr gehen

In der Pandemie hätten alle Berufsgruppen stark gelitten – bis auf das Bauhandwerk, erklärte Waxenberger. Allerdings gebe es im Landkreis eine stabile Wirtschaft. Mit einem Umsatz von 1,57 Milliarden Euro habe man 2021 sogar ein Plus von 50 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaften können. Dies freilich sei auch der Energie- und Rohstoffverteuerung geschuldet, sagte Waxenberger und lenkte den Blick auf den „irrsinnigen Angriffskrieg“ Russlands gegen die Ukraine.

„Da geht vielleicht bald gar nichts mehr“, kommentierte der Bauunternehmer die sich in immer schwindelerregendere Höhen schraubenden Preise. Über die Lage der ukrainischen Bevölkerung zeigte er sich bestürzt. Auch die prekäre Personalsituation im Handwerk bereitet Waxenberger Sorgen. Oft mangele es hier nicht an der Quantität, vielmehr an der Qualität der Auszubildenden. Er wünscht sich, dass man die „Vielfalt an Möglichkeiten in handwerklichen Berufsgruppen“ erkenne und die Kinder nicht in ein Studium hineinpresse. Dies würde freilich nur durch ein Umdenken in Gesellschaft und Politik geschehen.

Jahreshauptversammlung der Kreishandwerkerschaft: Gute Zusammenarbeit mit den Schulen

Lobend erwähnte der Kreishandwerksmeister die gute Zusammenarbeit mit den Erdinger Schulen. Außerdem wies er auf die Gewerbetage am 28./29. Mai in der Erdinger Altstadt hin, wo sich auch das Handwerk präsentieren werde. Der Kreishandwerksmeister berichtete, dass die Pandemie es in den letzten zwei Jahren sehr schwierig gemacht habe, Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Beispielsweise seien der Handwerkerball und der Handwerkerempfang ausgefallen. Auch die Freisprechungsfeier der Lehrlinge musste durch individuelle Feiern ersetzt werden. Diese seien zwar auch schön gewesen, letztlich aber doch nur eine Notlösung.

Dr. Frank Hüpers, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer München und Oberbayern, bestätigte Waxenbergers Ausführungen. Als weiteren Grund für die negative Bilanz mit Lehrlingen führte er auch fehlende Handwerksmessen an. Der Ukraine-Krieg ist für ihn „eine andere Kategorie an Bedrohung“ – im humanitären Sinne und für die deutsche Wirtschaft. In Bayern sei man zu 80 Prozent von russischem Gas abhängig, das „mittelfristig nicht ersetzbar“ sei. Hüpers zweifelte den Sinn eines deutschen Wirtschaftsembargos gegen Russland an, das Deutschland letztlich wohl mehr schaden könnte als Russland.

Klimaschutz und Wohnungsbau in Realität nicht mit Gesetzen vereinbar

Auch seien die von der Regierung geplanten Klimaschutzgesetze und der Wohnungsbau in diesem Maße nicht durch das Handwerk umsetzbar, kritisierte Hüpers. Außerdem müsse man die Preisgleitklausel für handwerkliche Unternehmen bearbeiten. Oft könnten Handwerker nur tagesaktuelle Preise bestimmen, die meist von den vertraglich vereinbarten Summen abweichen. Hier müsse man die Rechtssicherheit erhöhen, um einen Spielraum für die Unternehmen zu gewinnen, sagte Hüpers.

In der Versammlung wurden neben Waxenberger und Lippacher auch Andreas Stöger (2. Obermeister Zimmererinnung), Peter Schachtl (2. Obermeister Metzgerinnung), Franz Gruber (Obermeister Bäckerinnung), Bettina Kagerl (Obermeisterin Friseurinnung) und Anton Kolbinger (Obermeister Schreinerinnung) einstimmig in den Vorstand gewählt. Rainer Fleck und Günther Bauer bleiben Kassenprüfer. Auch einen Abschied musste Waxenberger vermelden. Nach langen Jahren geht Birgit Link, Mitarbeiterin des Büros der Kreishandwerkerschaft, in den Ruhestand. Neben Nicole Schleicher habe sie das Erdinger Handwerk tatkräftig unterstützt, betonte er. Im September wolle man sie gebührend verabschieden.

von Alexander Lotz

