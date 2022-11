„Meilenstein in der Entwicklung der Schule“: Neues Parlament aus Schülern, Eltern und Lehrern am KAG

Korbinian-Aigner-Gymnasium

Gelebte Demokratie: Am Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) Erding tagt zum ersten Mal ein Schulparlament.

Erding – Nach einer intensiven mehrmonatigen Vorbereitungsphase und den damit verbundenen basis-demokratischen Wahlen in der Schülerschaft war es vor den Herbstferien so weit: Die erste Sitzung des Schulparlaments konnte stattfinden. „Die Gründung des Parlaments kann ein Meilenstein in der Entwicklung der Schule sein“, meint Schulleiterin Andrea Hafner in einer Pressemitteilung.

Das KAG nimmt seit heuer am Schulversuch „Schulparlamente und Schülerparlamente stärken“ teil. Damit kommt das Kultusministerium dem Landtagsbeschluss nach, Schule als demokratischen Lebensraum zu stärken und Konzepte zur Einführung eines Schulparlaments zu entwickeln und zu erproben. In dem Entscheidungsgremium sollen neben der Schulleitung Lehrkräfte, Eltern und Schüler sitzen. Es werden im Parlament wichtige Fragen zum Leben und Lernen an der Schule besprochen sowie Lösungen erarbeitet.

Die Vertreter aus Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft kamen kürzlich zur konstituierenden Sitzung zusammen, berieten über die Zusammensetzung des Präsidiums, über Termine sowie über die Geschäfts- und Wahlordnung des Schulparlaments. Sie bildeten außerdem bereits Ausschüsse zu den Themenbereichen Fahrten, Gesundheit und Nachhaltigkeit, in denen bald die Arbeit aufgenommen werde.

„Ein Schulparlament bietet eine großartige Möglichkeit, demokratisches Handeln einzuüben. Es lässt einen intensiven Austausch zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften zu, wodurch die Identifikation mit der Schule noch größer wird“, erklärt Schulleiterin Hafner. „Deshalb haben wir uns im letzten Schuljahr für die Teilnahme an dem Versuch ausgesprochen.“

Die Schule komme damit nicht nur dem Auftrag der Bayerischen Verfassung nach, die Schüler zur Demokratie zu erziehen – ein gerade in der heutigen Zeit sehr wichtiger Bildungsauftrag. Vielmehr habe dann jeder die Möglichkeit, die Schulverfassung noch intensiver zu leben und das Korbinian-Aigner-Gymnasium aktiv mitzugestalten.

Um festzustellen, über welche Themen die Abgeordneten diskutieren sollen, würden regelmäßig Klassenräte durchgeführt. Hier könne jeder Schüler Ideen äußern und diese schließlich in einem Antrag an das Schulparlament übergeben. Am KAG setzt sich das Parlament aus Schulleiterin Hafner, sieben basisdemokratisch gewählten Schülervertretern, sieben Vertretern aus dem Elternbeirat und sieben Lehrkräften zusammen.

Die im Parlament vertretenen Schüler sind Amy Grindau, Kilian Herz, Simon Kehm, Konrad Thees, Delia Rodriguez-Gröckel, Mona Schmitt und Fabian Franke. Die für das Entscheidungsgremium gewählten Lehrkräfte sind Daniela Schiller, Maria Holzner, Anke Deutinger, Markus Mitschke, Jens Hohensee, Frank Ludwig sowie Florian von den Stemmen. Und die vertretenen Eltern sind Markus Herz, Andreas Brunner, Mirjam Esdar, Pia Lex, Bianca Haub, Sabine Ohligschläger und Daniela Michney-Stolz.

Ein Imagefilm für das Schulparlament findet sich auf der Homepage der Schule und kann auf der Seite www.kag-erding.de abgerufen werden. red