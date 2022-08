Stipendiat Johann Wittenburg: Der große Traum von Amerika

Von: Veronika Macht

Bereit für die USA: Johann Wittenburg (r.) wurde von MdB Andreas Lenz in Erding verabschiedet. © Macht

Johann Wittenburg (16) aus Erding verbringt als Stipendiat Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestags ein High-School-Jahr in Missouri.

Erding – Für ein Jahr ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Wovon viele junge Menschen träumen, wird für Johann Wittenburg aus Erding Realität. Der 16-Jährige verbringt dank eines Stipendiums des Deutschen Bundestags über das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ein High-School-Jahr in den USA.

Beworben hat er sich bereits vor einem Jahr. Unter anderem musste er dabei erklären, warum der nach Amerika will. „Weil ich dort immer mal hinwollte. Mein Opa hat dort gelebt und uns Fotos gezeigt und von Rundfahrten erzählt. Da habe ich auch Lust bekommen. Das war immer mein Traum“, erzählt Wittenburg bei einem Treffen mit CSU-Bundestagsabgeordnetem Andreas Lenz.

MdB Andreas Lenz (CSU) trifft: „Die jungen Leute sind alle sehr, sehr gut“

Er ist Wittenburgs Pate, und er ist es auch, der nach einer Vorauswahl durch den Gemeinnützigen Verein für Internationale Verständigung (GIVE) den Stipendiaten aus seinem Wahlkreis aussucht. Lenz und seine Mitarbeiterin Steffi Ederer sind auch die ersten Ansprechpartner für Fragen oder Probleme während des Austauschs. Sie betreuen umgekehrt die US-Stipendiaten, die in Gastfamilien im Wahlkreis wohnen. Leicht sei die Auswahl nicht gewesen, betont Lenz: „Nach der Vorauswahl sind es immer Wimpernschlagentscheidungen, denn die jungen Leute sind alle sehr, sehr gut.“

Im Rahmen des PPP sollen die Stipendiaten als Junior-Botschafter ihres Landes quasi zum besseren Verständnis zwischen der Bundesrepublik und den USA beitragen. Seine Gastfamilie hat Wittenburg schon kennengelernt – zumindest via Facetime. Zwei Gastschwestern sind schon ausgezogen, erzählt er. Aber der Gastbruder sei in seinem Alter und komme jetzt neu an die Schule, „das ist praktisch“, findet Wittenburg.

Für den 16-Jährigen ist es die erste Reise nach Amerika – und der erste derart lange Flug. Am 22. August geht es über Chicago nach Springfield, die drittgrößte Stadt im US-Bundesstaat Missouri. Dort wird er die nächsten zehn Monate zur High School gehen – als einer von mehr als 2000 Schülern. „Das wird eine ganz neue Erfahrung“, ist sich Wittenburg sicher, hat er doch zuletzt die verhältnismäßig kleine Montessori-Schule in Aufkirchen besucht.

Football und Architektur als Schulfächer

Kurse wie amerikanische Geschichte oder Englisch sind jetzt Pflicht. Kunst, Französisch und einen Ingenieurs- beziehungsweise Architekturkurs hat sich Wittenburg dazu ausgesucht. Und er will auf jeden Fall Football belegen – kein Wunder, spielt der junge Mann doch seit fünf Jahren bei den Erding Bulls.

„Ich bin schon ein bisschen nervös, aber die Freude überwiegt“, sagt der 16-Jährige und meint, er sei auch auf die Feste wie Halloween oder Weihnachten gespannt. „Ob das wirklich so ist, wie man es in den Filmen immer sieht. Ich freue mich darauf, das miterleben zu können.“

Was er für die zehn Monate alles in seinen Koffer packen wird, das weiß Wittenburg noch nicht genau. Auf jeden Fall jede Menge Gastgeschenke. Deutsche Spiele wie „Mensch ärgere dich nicht“, aber auch einen Füller für seinen Gastbruder, ein Lebkuchenherz für die Gastmama und ein deutsches Kochbuch für den Gastpapa.

Alle Infos zum PPP

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ist ein gemeinsames Programm des Bundestags sowie des US Congress und gibt Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestags ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Die Bewerbungsfrist für das 40. PPP im Jahr 2023/24 endet am 9. September. Infos: www.bundestag.de/ppp.