Einbürgerungen auf Rekordhoch: 156 Ausländer erhalten deutschen Pass

Der deutsche Pass ist bei ausländischen Mitbürgern offensichtlich zunehmend beliebter.

Erding – Im vergangenen Jahr ließen sich 156 Frauen, Männer und Kinder einbürgern, so viele wie noch nie. 2018 waren es 141 gewesen, in den Jahren davor jeweils um die 100.

Vor allem die Briten haben die Bilanz in die Höhe getrieben. 37 entflohen auf diese Weise dem Brexit. Landrat Martin Bayerstorfer appellierte beim neunten Einbürgerungsempfang an die „neuen“ Deutschen, sich in Politik und Gesellschaft einzubringen. „Sie sind eine Bereicherung“, erklärte er am Dienstagabend im voll besetzten Sitzungssaal.

Großbritannien gehört seit drei Wochen nicht mehr zur Europäischen Union und damit nicht mehr zum grenzenlosen Binnenmarkt. Doch dessen Vorzüge wollten voriges Jahr 37 Briten, die teils seit Jahren hier leben, nicht aufgeben und beantragten den deutschen Pass.

An zweiter Stelle liegen Rumänen (20) vor den Türken (12). Aber auch Bürger zahlreicher anderer Nationen ließen sich im vergangenen Jahr einbürgern, darunter fünf Äthiopier, drei Thailänder, zwei Iraker, zwei Holländer und ein Schweizer.

Bayerstorfer berichtete, dass pro Jahr im Ausländeramt rund 600 Beratungsgespräche bezüglich der Einbürgerung geführt würden. Den 156 Mitbürgern, die es 2019 geschafft hatten, zollte der Landrat seinen Respekt, „weil sie eine Prüfung abgelegt haben, von der ich nicht weiß, ob sie jeder gebürtige Deutsche geschafft hätte“. Die „Neu-Deutschen“ seien eine Bereicherung, „weil der Landkreis ohne Zuwanderer aus aller Welt nicht so vielfältig, bunt und offen wäre“.

An die Eingebürgerten appellierte er, die Möglichkeit zu nutzen, „das Leben in unserem Land aktiv mitzugestalten“. Er ermunterte sie, am 15. März an den Kommunalwahlen teilzunehmen. „Sie haben dadurch die Möglichkeit, unsere Demokratie hier vor Ort ganz konkret mitzugestalten.“ Aber in den Vereinen und Verbänden sollten sie sich engagieren. „Teilhabe ist keine Einbahnstraße, sondern ein Geben. Nehmen und Gestalten“, sagte der CSU-Politiker. Mit der Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft hätten sie auch die Verantwortung übernommen, sich für das deutsche Wertesystem einzusetzen, das „längst nicht in allen Ländern der Welt selbstverständlich ist“. Niemand verlange, dass sich Eingebürgerte ihrer Geschichte, Kultur und Religion abwendeten. Im Gegenteil, das sei eine Bereicherung für alle, die in diesem Land lebten. „Durch Sie wird der Landkreis Erding vielfältiger.“ Nicht umsonst sei das Erdinger Land als „Ort der Vielfalt“ ausgezeichnet worden. Bayerstorfer wünschte sich, dass die Zahl der Einbürgerungen weiter hoch bleibe.

Unter den 156 Eingebürgerten befindet sich Caroline Mc Clure aus Wörth. Sie, die 1990 aus dem schottischen Edinburgh nach Deutschland kam und heute in Wörth lebt, berichtete launig von ihren Erfahrungen. „Wir kamen zur Faschingszeit und haben gleich eine Veranstaltung besucht. Unser erster Gedanke war, wie ausgelassen die Deutschen sind. Nur über ihre Verkleidung haben wir uns gewundert.“

Deutsch sei eine schwere Sprache. Mc Clure lernt immer noch. Bei einem Fußballspiel mitten im Sommer habe sie ihrem Nachbarn erklärt: „Es ist sehr schön heute. Ich bin heiß.“ Erst später erfuhr sie, warum ihr Gegenüber aus dem Lachen nicht mehr herauskam. Deutschland sei ein sicheres Land. „Und ich habe schon einige Verhaltensweisen übernommen. Wenn wir im Urlaub sind, lege ich in der Früh immer gleich ein Handtuch auf den Liegestuhl.“ " BAYERN