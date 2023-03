Pater Paul unkt: drittes Rathaus ist schon in Planung

Starkbierfest

Beim Starkbierfest der Freunde der Stadt Erding prangerte Fastenprediger Pater Paul etliche Missstände an.

Erding – Volle Hütte beim Starkbierfest der Freunde der Stadt Erding: Angesichts des riesigen Andrangs füllte sich bald der Nebenraum im Restaurant am Schwimmbad, und die Vorsitzende Johanna Heindl freute sich: „Mei, ist des schön, wann hatten wir das letzte Mal eine Veranstaltung, wo uns die Plätze ausgingen?“

Die Gäste genossen das Ambiente von Anfang an, zum absoluten Höhepunkt trat dann Pater Paul alias Martin Neumaier mit seiner Bußrede ans Mikrofon. Er komme aus einem Kloster, wo ehrliche Meckerer wohnen, erklärte er zu Beginn, und habe die Stadt mit der S-Bahn erreicht: „Bei der bist schon froh, wenn sie Verspätung hat. Dann weiß man, dass sie wenigstens fährt.“

Eigentlich wollte er zum Mayr-Wirt: „Den gibt’s aber leider nicht mehr, dafür gehen anscheinend Bubble-Tea-Läden und Shisha-Bars in der Stadt.“ Warum habe die Stadt einst den Mayr-Wirt gekauft, obwohl sie doch keine Wirtschaft braucht? „Der Stadtchef meinte wohl, dass es da drin zu viele Meckerer gab.“ Daher wurde alles platt gemacht, und wenn weiter gemeckert wird, untertunnele die Stadt den Bereich wahrscheinlich noch. Was später auf die Fläche kommt? Pater Paul vermutet einen Handy- oder Brillenladen.

Ein zweites Rathaus habe die Stadt nun: „Dafür dauern die Anträge jetzt doppelt so lange. Der Amtsschimmel wiehert immer lauter in Erding.“ An der freien Fläche an der Zollnerstraße gehe nichts voran. Vielleicht komme dort einmal ein drittes Rathaus, praktisch für jeden Bürgermeister eines: „Dahin muss dann natürlich auch ein Tunnel führen.“ Denn man könne von keinem Bürgermeister fordern, die „Schnellstraße“ mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h zu überqueren.

+ Gute Stimmung herrschte beim Starkbierfest der Freunde der Stadt Erding. © Bern Heinzinger

Vor kurzem entdeckte Pater Paul ein Riesenrad vorm Rathaus. Was der Unterschied zwischen Riesenrad und Rathaus sei? „Beim Riesenrad sitzen die Nieten außen“, meinte der Fastenredner und brachte das Publikum zum Lachen. Einmal mehr ging er auf das Sterben traditionsreicher Läden wie das Naschkastl oder das Café Krönauer ein: „Die schienen nicht mehr rentabel zu sein. Ein weiterer Friseur muss wohl her.“

Viel plane die Stadt auf dem Fliegerhorst-Gelände: „Dort soll eine Smart-City entstehen.“ Sportstätten und Restaurants kommen als erstes, vermutete Pater Paul: „Eine Kirche braucht man anscheinend aber nicht.“ Vielleicht gibt es dort auch ein neues Einkaufscenter.

Was ist der Unterschied zwischen Karstadt und dem TSV 1860 München, wollte der Fastenredner von den Gästen wissen: „Beim Karstadt gibt es die bessere Sportabteilung“, antwortete er unter einigen Buhrufen.

Auf das Tourismusbüro, das laut ihm eher „Geschlossenenbüro“ heißen müsse, und die Genderbewegung ging Pater Paul ebenfalls ein. Bei letzterer habe er kein Problem, wenn es um Gleichberechtigung gehe: „Dass mehr als acht Frauen im Stadtrat sitzen sollen, das ist schon richtig.“ Aber von der Gleichschaltung der Sprache hält er nichts: „Bald heißt es wohl statt Europa Euroma“, meinte er zynisch. Und aus dem Begriff Sackgasse werde dann wohl eine „Untenrum-Straße“.

Pater Paul hatte an diesem Abend viele Lacher auf seiner Seite, regte aber auch ein wenig zum Nachdenken an. Daneben ließen sich die Gäste das Starkbier schmecken. Musiker Herbert von der Gruppe „hotzn-plotz“ sorgte für die Umrahmung und brachte die Gäste zum Schunkeln und Mitsingen. Ein gelungener Abend der Freunden der Stadt Erding.