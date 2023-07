Pfarrvikar wird am Sonntag beim Pfarrfest verabschiedet

Von Gabi Zierz schließen

Traurige Nachricht für den Pfarrverband Erding-Langengeisling: Pfarrvikar Pater Peter Dus verlässt Erding, eine Entscheidung seines Ordens.

Erding – Wehmut wird am kommenden Sonntag beim Pfarrfest der Stadtpfarrei St. Johannes in Erding aufkommen. Denn die Gläubigen müssen Abschied nehmen von Pater Peter Dus.

Der beliebte Pfarrvikar hat acht Jahre lang im Pfarrverband Erding-Langengeisling gewirkt und wurde von seinem Orden zum 1. September in das Paulinerkloster St. Salvator nach Mainburg beordert. Das Bedauern, dass er geht, ist nicht nur bei Stadtpfarrer Martin Garmaier groß. Dus selbst wäre auch gerne in Erding geblieben. „Wir haben uns gut ergänzt“, sagt Garmaier.

Das traditionelle Pfarrfest wird am Sonntag, 9. Juli, im Pfarrgarten an der Kirchgasse gefeiert. Den Auftakt bildet ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern sorgt der Pfarrgemeinderat auch mittags für ein großes kulinarisches Angebot. Neben Gemischtem vom Grill stehen Schweinswürstl mit Sauerkraut und Schupfnudeln auf der Speisekarte. Wie in den vergangenen Jahren unterhält die Stadtkapelle die Besucher mit einem musikalischen Potpourri.

Die Katholische Frauengemeinschaft bietet ein reichhaltiges Kuchenbuffet an. Die Kinder erwartet ein Spielmobil, zudem gibt es Preise bei der Tombola zu gewinnen. Gegen 13.30 Uhr findet die Verabschiedung von Pater Dus statt.

Fürs Pfarrfest wird noch um Kuchenspenden gebeten, die am Sonntag ab 9 Uhr abgegeben werden können. Sollte das Wetter unbeständig sein, wird ab 10 Uhr im Johanneshaus gefeiert.