Pfarrstadl Langengeisling: Das Gemeinschaftswerk wird eingeweiht

Hereinspaziert (v. l.): Benedikt Beierl (Kirchenverwaltung), Verwaltungsleiterin Margit Fasching, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Martin Neumaier und Josef Hupfer (Kirchenverwaltung) sind stolz auf die gelungenen Arbeiten. Das wird am Montag, 15. August, beim Pfarrfest gefeiert.

Gottesdienst mit Pfarrfest am 15. August

Von Gabi Zierz schließen

Die Erweiterung und Renovierung des Langengeislinger Pfarrstadls ist ein Gemeinschaftswerk. Hunderte Arbeitsstunden wurden ehrenamtlich erbracht, 40 000 Euro an Spenden gesammelt.

Langengeisling – Geräumig und hell präsentiert sich das Pfarrheim an der Pfarrer-Kerer-Straße in Langengeisling. Mit vereinten Kräften und viel ehrenamtlichem Engagement hat die Pfarrgemeinde St. Martin den Anbau des Pfarrstadls erweitert und renoviert. Küche, Boden, Elektrik, Fluchtwege, Toiletten – alles ist neu. Am Montag, 15. August, wird das Gebäude im Rahmen des Pfarrfestes offiziell eingeweiht.

Der Stadl selbst ist kaum verändert. Lediglich eine Holzwand musste einem Mauerwerk weichen. Noch immer ziert ein großes, ehemaliges Altarbild des Heiligen Martin eine Wand. Die Beleuchtung mit LED-Lampen ist neu, erzählt Martin Neumaier. Der langjährige Pfarrgemeinderatsvorsitzende ist Ingenieur und war maßgeblich am Umbau beteiligt, fungierte als Planer und Bauleiter.

Gut neun Meter lang und vier Meter breit ist der barrierefreie Anbau auf der Westseite. Dort sind jetzt Toiletten, Lager und eine geräumige Küche untergebracht. Sie ist nun auch vom Stadl aus zugänglich. Durch den Anbau konnte der Platz im Pfarrheim fast verdoppelt werden – von 38 auf 75 Quadratmeter. Und: Auf dem Anbau wurde eine große Dachterrasse geschaffen – mit Fluchttreppe aus dem Obergeschoss. Dort befinden sich die Räume für die Landjugend und den Kirchenchor. Auch Eltern-Kind-Gruppen treffen sich unterm Dach. Das Gebäude ist jetzt an die Pelletsheizung des Pfarrhauses angeschlossen. Der Öltank wurde im Zuge der Abbrucharbeiten ausgebaut.

Die Arbeiten gelangen dank des großen Engagements vieler. Immer samstags hatten sich die Freiwilligen Woche für Woche getroffen. „Bis jetzt wurden fast 800 Stunden von ehrenamtlichen Helfern geleistet“, erklärt Neumaier. Er ist stolz auf den Zusammenhalt: „A jeder hat higlangt. Es gab kein böses Wort.“ Auch zeitlich hat alles gepasst. „Es gab keine Verzögerungen beim Baumaterial. Alles hat reibungslos funktioniert, auch dank Martin Neumaier“, betont Margit Fasching, Verwaltungsleiterin des Pfarrverbands Erding-Langengeisling.

Auf dem Grundstück stand ursprünglich eine Scheune mit Kuhstall, die Pfarrer Franz Zimmermann im Jahre 1894 hatte errichten lassen – für 5200 Mark. Dies geht aus der Kirchenchronik hervor. 1976 nahmen Pfarrgemein-derat und Kirchenverwaltung das Projekt Pfarrheim in An-griff und beschlossen, den Kuhstall auszubauen. Denn bei einem Neubau hätte man beim Ordinariat mit einer langen Wartezeit rechnen müssen. So wurde der Pfarr-stadl 1979 nach dreijähriger Bauzeit eingeweiht. Kosten: rund 430 000 Mark. Schon damals hatten die Geislinger angepackt und viel in Eigenleistung gemacht.

Die jetzige Baumaßnahme hat bislang 315 000 Euro gekostet – da ist die Eigenleistung noch gar nicht eingerechnet. Die Kosten muss die Pfarrei weitgehend selbst tragen. Sie war deshalb besonders auf Spenden angewiesen. Fast 40 000 Euro sind bereits eingegangen. Die, die mehr als 500 Euro gegeben haben, werden auf einer Ehrentafel im Eingangsbereich verewigt. Die, die mehr als 200 Euro beigesteuert haben, erhalten beim Pfarrfest eine Dankurkunde. Für die ersten 30 von ihnen gibt es dazu gerahmte Grafikblätter, die Michael Lang gestiftet hat.

An Mariä Himmelfahrt, 15. August, wird um 10.30 Uhr der Festgottesdienst in der Pfarrkirche gefeiert. Neumaier hofft auf viele Fahnenabordnungen der Vereine. Anschließend wird der Pfarrstadl gesegnet. Auch der Erlös des Pfarrfests fließt in die Baumaßnahme.