Pünktlich zum Ferienstart: Experte erklärt, worauf man beim Packen des Autos achten sollte

Nächste Woche starten in Bayern die Pfingstferien. Viele Familien fahren in den Urlaub. Aber wie packt man das Auto eigentlich richtig. Ein Experte klärt auf.

Erding – Die Pfingstferien stehen vor der Tür. Für viele Familien heißt es: Ab in den Süden. Doch vor die Badefreuden hat der liebe Gott das lästige Packen des Autos gesetzt. Und da zeigt sich alle Jahre wieder: Die Familienkutsche kann gar nicht groß genug sein, dass alles reinpasst. Damit man nicht auf der Autobahn liegen bleibt, oder von der Polizei zur Kasse gebeten wird, geben der Erdinger/Dorfener Anzeiger und die Fahrschule Flittner im Rahmen ihrer gemeinsamen Serie „Erding sicherer!“ Tipps für einen entspannten Start in den Urlaub.

Start der Pfingstferien in Bayern: Auto für den Urlaub richtig packen

Wer stolz ist Zelt, Liegen, Surfbrett und Taucherausrüstung im Kofferraum verstaut zu haben, hat möglicherweise schon einen kapitalen Fehler begangen – nämlich seinen Wagen überladen. Fahrschulinhaber Christoph Flittner rät, sich vorher über das zulässige Gesamtgewicht zu informieren. „Das findet man im Fahrzeugschein oder in der Betriebsanleitung“, weiß Flittner. Bei Lagerhäusern und Kieswerken gibt es entsprechende Waagen.

Ab in den Urlaub: Auto vor dem Ferienstart richtig packen - so gehts

Aber noch einmal einen Schritt zurück: Wie belade ich mein Auto richtig – und vor allem sicher? Schwere Gegenstände positioniert Flittner immer möglichst weit unten – und das gleichmäßig verteilt. Sperrige Gegenstände sollten verzurrt werden. Ferner rät Flittner, vorher (!) Warnwesten, Verbandskasten und Warndreieck so zu verstauen, dass man bei Panne oder Unfall schnell und unkompliziert drankommt.

Experte erklärt: Darauf sollten sie beim Packen des Autos achten

Auto richtig für den Urlaub packen: Sicherheit geht vor

Ganz wichtig ist auch: Selbst kleine Gegenstände sollten so verstaut werden, dass sie bei einer scharfen Bremsung nicht durchs Wageninnere fliegen. „Das Handschuhfach wird dabei oft vergessen“, meint Flittner. Er macht eine besorgniserregende Rechnung auf: Ein nur 300 Gramm schweres Handy entwickelt als „Flugobjekt“ bei Tempo 50 ein Gewicht von 15 Kilogramm.

Und: So wie wir auf unser Schuhwerk achten, sollte man insbesondere vor längeren Fahrten einen Blick auf die Reifen werfen. „Zwei von drei Fahrzeugen sind mit dem falschen beziehungsweise zu geringen Reifendruck unterwegs“, sagt der Fahrlehrer. Zunächst einmal bedeute das in erster Linie einen zu hohen Spritverbrauch. „Aber so riskiert man auch einen Reifenplatzer“, warnt er.

Achtung im Ausland: Auf anderen Straßen gelten andere Regeln

Andere Länder andere Sitten. Flittner weist darauf hin, dass der Grundsatz „Unwissenheit schützt nicht vor Strafe“ auch für die Straßenverkehrsordnung gilt. „Man sollte sich vorher informieren, welche Gesetze in den Ländern gelten, durch die gefahren wird. Dabei geben die Internetauftritte der Verkehrsclubs ausführlich Auskunft.“

Wer längere Strecken fährt, sollte ausgeruht starten und etwa alle zwei Stunden eine Pause einlegen. Wartezeiten vermeiden Urlauber, wenn sie Mautgebühren bereits vor der Abreise buchen und dann die Videomaut-Spuren nutzen können.

