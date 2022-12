Zu hohe Nitratwerte: Landkreis und Landwirtschaft fordern Stopp bei „roten Gebieten“

Von: Hans Moritz

Teilen

Weiten Teilen des östlichen Landkreises drohen erhebliche Beschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung – weil die Nitrat-Belastung zu hoch ist. Kritik ernten vor allem die Messstellen (blaue Dreiecke). © LRA Erding

Weiten Teilen des südöstlichen Landkreises drohen erhebliche Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Nutzung – weil zu hohe Nitratwerte im Grundwasser festgestellt wurden. Doch ist bei diesen Messungen alles korrekt abgelaufen? Politik und landwirtschaftliche Verbände bezweifeln das.

Erding – Zudem kritisieren sie die Eile des Verfahrens sowie die Frist, nach der die so genannten „roten Gebiete“ in Kraft treten sollen. Sie wenden sich mit einer Stopp-Resolution an Ministerpräsident Markus Söder. Die billigte gestern auch der Kreisausschuss.

Parallel dazu fordert der Landkreis Landwirtschafts- und Umweltministerium auf, die Messstellen nördlich Fraunberg und nördlich Lengdorf zu prüfen und so lange die Ausweisung roter Gebiete auszusetzen. Es sei eine „schnellstmögliche Nachbesserung beziehungsweise Korrektur erforderlich“. Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) warnt, dass sonst „Fakten geschaffen werden, die nicht mehr reversibel sind“. Nur noch eine Saat ohne Einschränkung sei erlaubt.

Wie kam es überhaupt dazu? Die Düngeverordnung zwingt die Landesregierungen, in Gebieten mit hoher Stickstoffbelastung des Grundwassers rote Gebiete zu erlassen. Für die Landwirte heißt das unter anderem: weniger Düngung. Nach einigem Hin und Her und der Kritik der Europäischen Kommission an der Vorgehensweise bei der Ausweisung erfolgte die zum 30. November. Die Resolution ist auf den 25. November datiert. Bayerstorfer bemängelt, dass für die Verbandsanhörung nur elf Tage Zeit gewesen sei – und das ohne konkrete Angaben zu Messstellen und -werten.

Politik und Verbände erklären, dass die Konsequenzen der roten Gebiete die Landwirte „vor nicht zu meisternde Herausforderungen stellt“. Denn Pflanzen und Feldfrüchte müssten danach 20 Prozent unter dem „eigentlichen Bedarf“ gedüngt werden. Dies, so die Resolution, führe zu Ertragseinbußen „und damit zu einer Beeinträchtigung der ohnehin schon wirtschaftlich gebeutelten landwirtschaftlichen Betriebe.“ Auch von langfristigem Schaden sei auszugehen: „Das Düngeverbot nach der Ernte führt zu einem schlecht entwickelten Zwischenfruchtstand, was sich wiederum nachteilig auf den Erosionsschutz auswirkt.“

Weil im Sommer keine Gülle mehr ausgebracht werden darf, müsse eine höhere Lagerkapazität geschaffen werden. Das sei binnen so kurzer Zeit nicht möglich und würde viele Landwirte finanziell überfordern. Eine Verkleinerung der Viehbestände sei „hier keine ernsthafte Alternative“.

Die Kreisverwaltung stellt das Schutzbedürfnis des Trinkwassers nicht in Frage, allerdings geht man davon aus, dass die Messstellen ungeeignet sind. Zum einen handle es sich um Grundwassermessstellen, die nur hilfsweise für die Nitratermittlung herangezogen worden seien. Schwerer wiegt für den Landrat, dass die Standorte verzerrte Ergebnisse liefern dürften. Die in Riding bei Fraunberg befindet sich am Rande einer Kiesgrube unweit des Raiffeisenlagers. Dort, so Bayerstorfer, werden auch Düngemittel gelagert. Als Stäube könnten diese in den Boden gelangen. Dafür spreche auch, dass die Landwirte rundherum überwiegend ohne zusätzliche Düngung auskämen.

Und die Messstelle bei Lengdorf befindet sich neben einem Lehmabbaugebiet. Hier könnte eine Nitratauswaschung durch den Gruben- und Deponiebetrieb sowie die Rekultivierung Auslöser für erhöhte Nitratwerte sein. Bei anderen Brunnen in der näheren Umgebung seien die Werte deutlich niedriger.

Der Landkreis geht davon aus, dass die Werte vereinzelt zu hoch sein können, „dies bildet jedoch keine Belastung des Grundwassers durch die Düngung ab und schon gar nicht für den gesamten Grundwasserkörper“. Deswegen gehöre das gesamte Verfahren ausgesetzt und auf den Prüfstand – andernfalls müssten die Bauern sowie der Landkreis als Grundeigentümer dagegen klagen.

Im Kreisausschuss wurde das Thema heiß diskutiert. Helga Stieglmeier (Grüne) verwies auf den hohen Schutz des Grundwassers und darauf, dass statt 38 Prozent der Fläche, wie 2017 vorgesehen, nur 12,8 Prozent unter Schutz gestellt würden. Das halte sie für vertretbar.

Bayerstorfer schlug einen Kompromiss vor: „Warum werden aus den Hausbrunnen keine Proben entnommen?“ Dort werde regelmäßig geprüft – mit guten Werten. Auch sei er bereit, Flächen des Landkreises in den roten Gebieten für Messungen zur Verfügung zu stellen – „und zwar solche, die auch landwirtschaftlich genutzt werden“. Sollte da etwas gefunden werden, seien rote Gebiete gerechtfertigt. Selbst das Wasserwirtschaftsamt halte die herangezogenen Messpunkte für ungeeignet.

Das griff auch Hans Wiesmaier (CSU) auf. Er meinte: „Völlig unbegründet wird die Landwirtschaft ausgeschaltet“. Das komme einer Enteignung gleich. Heinz Grunder (CSU) wies darauf hin, „dass 100 Prozent der Dorfener Landwirtschaft betroffen wären“. Am Ende stimmte nur Stieglmeier dagegen.