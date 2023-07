So wird Erdings jüngstes Museum

Das Kunst- und Begegnungshaus grenzt direkt an das Biedermeier-Gebäude an. Im Keller wird das Depot untergebracht, im Erdgeschoss entsteht ein multifunktionaler Veranstaltungs- und Galeriesaal mit variablen Wänden.

Pläne für Kunst- und Begegnungshaus am Stahl-Museum vorgestellt – Fünf Millionen Euro Kosten

Von Hans Moritz schließen

Es wird konkret mit einem neuen Kunst- und Begegnungshaus in Erding. Nun liegen die Pläne für den Anbau an das Museum Franz Xaver Stahl an der Landshuter Straße vor.

Erding - Über fünf Millionen wird das Vorhaben kosten. Trotz knapper Kassen macht sich die Stadt auf den Weg – ein paar Steine musste der Stadtrat aber beiseite räumen.



Bekanntlich hat die Stadt Erding vor gut zehn Jahren Haus und Nachlass des Tiermalers Stahl geerbt. Das Biedermeier-Gebäude wird seither als authentisches Museum genutzt, um das sich Heike Kronseder kümmert. Das Problem: Das Gebäude ist ungeeignet, die gesamte Sammlung Stahls dort sicher zu lagern.



Eine Aufgabe des Kunsthauses ist es daher, Platz für ein Depot zu schaffen – im Keller. Darüber plant das Architekturbüro Walbrunn aus der Gemeinde Bockhorn einen Saal mit viel Glas, der für Museumspädagogik, Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt werden kann. Das Dach bekommt eine PV-Anlage. Und tief in die Erde wird ein Loch gegraben, um eine Grundwasser-Wärmepumpe anzuschließen.



+ Die Baustelle ist bereits vorbereitet: Am Stahl-Museum – vorne die Landshuter Straße, hinten und rechts der Mühlgraben-Parkplatz – wurde schon ein Kiesweg angelegt. © Peter Bauersachs

Stadtbaumeister Sebastian Henrich meinte: „Es ist uns eine Ehre und ein Vergnügen, die Geschichte des Hauses und des Künstlers fortzuschreiben.“ Und er wies darauf hin, „dass wir üppige Fördergelder bekommen“, die er mit 1,8 Millionen Euro bezifferte. Allerdings bestehe Eile, um die Bezuschussung nicht zu gefährden.



Denn das jüngste Kapitel ist ein durchaus umfangreiches. Der Architektenwettbewerb war vor über sieben Jahren beschossen worden. Doch das Ergebnis – der Zuschlag war an das Emlinger Architekturbüro Walbrunn gegangen – wurde von unterlegenen Mitbewerbern juristisch angefochten. Das kostete Zeit, im Ergebnis änderte sich aber nichts.



Darum konnte Walbrunn-Architekt Raphael Frodl den Anbau nun im Stadtrat vorstellen. Er sprach von einer gelungenen Verbindung von Alt- und Neubau, wie man ihn auch vom Museum Erding kenne. Es handelt sich um nachhaltige Holzbauweise mit einer dunklen Fassade aus einer Kupferlegierung „Dann heben sich Alt- und Neubau gut voneinander ab“, betonte Frodl. Die Nutzfläche werde 650 Quadratmeter betragen.



Allerdings bereite der weiche Baugrund (Almboden) Schwierigkeiten. Das Stahl-Museum und die umliegenden Gebäude müssten abgestützt werden, ehe die Baugrube ausgehoben wird – das sei zeit- und kostenintensiv.



Apropos Geld. Der Neubau ist mit 4,9 Millionen Euro veranschlagt. Frodl rechnet vorsorglich einen Risikozuschlag in Höhe von fünf Prozent ein, was 245 000 Euro ausmacht, sowie eine Konjunkturanpassung von 2,5 Prozent, was 123 000 Euro entspricht. So kommt man derzeit auf 5,3 Millionen Euro Gesamtkosten. Zum Zeitplan erklärte Frodl: „Jetzt geht es an die Genehmigungsplanung, mit dem Bau soll 2024 begonnen werden, der Bezug ist 2025 geplant.“



Swen Sieber vom Ausstellungs-Designer „Die Werft“ stellte das Innenleben vor, insbesondere den großen Saal, in dem sich zwei sechs Meter lange, verschiebbare Wände befinden, die eine multifunktionale Nutzung ermöglichen.



Zur Kritik, mit der bereits angelegten Baustellenstraße – das Gartenhaus ist schon geschleift – sei der Garten zerstört worden, sagte OB Max Gotz (CSU): „Der wird komplett wieder hergestellt.“



Wolfgang Kellermann (AfD) hinterfragte das Begegnungshaus angesichts der desolaten finanziellen Lage der Stadt grundsätzlich. Damit fing er sich den Rüffel seiner Kollegen ein, denn der Grundsatzbeschluss, das Haus zu bauen, war bereits im Dezember in den Haushaltsberatungen gefasst worden. CSU-Fraktionschef Burkhardt Köppen warf Kellermann Populismus vor, Helga Stieglmeier (Grüne) empörte sich, dass die AfD mal wieder an der Kultur sparen wolle. Gotz sagte: „Wir waren immer sparsam. In einer Krise muss gerade die öffentliche Hand für Aufträge sorgen.“



Kritik kam auch von Günther Adelsberger, der einen teuren Personenaufzug für nicht erforderlich hielt, ein Lastenaufzug ins Depot tue es auch. Gotz verwies hingegen auf die unumstößliche „Barrierefreiheit im gesamten Gebäude“.



Stephan Treffler (ÖDP) erklärte, das Stahl-Museum sei ein wichtiger Partner der Schule geworden. „Man muss jetzt nicht mehr immer nach München fahren“. Das museumspädagogische Angebot lobte auch Stefan Grabrucker (SPD), der einen weiteren öffentlichen Begegnungsraum für wichtig erachtete. Das Ensemble werde zu einem „städtebaulichen Schmankerl auf der Achse Altstadt–neuer Bahnhof. Sogar Hans Egger (Erding Jetzt), beim Museums-Anbau an der Prielmayerstraße nach 2008 dessen schärfster Gegner, sprach von einem „tollen Projekt“. Dennoch war er der Auffassung, „dass man auch mal Kritik äußern darf, das ist nicht gleich populistisch“.



Am Ende wurden Entwurfsplanung und Kostenberechnung einstimmig beschlossen – auch von der AfD.

ham