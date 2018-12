„Bezahlt von der Stadt“

Die Toilettenanlage am Bahnhof in Erding ist in einem eher erbarmungswürdigen Zustand. Jetzt soll dort ein neues Haus errichtet werden.

Erding – Vielen stinkt’s gewaltig, und jetzt will die Stadt Erding etwas dagegen tun – obwohl es eigentlich nicht in ihr Aufgabengebiet fällt. Die Toilettenanlage am Bahnhof in Erding ist in einem eher erbarmungswürdigen Zustand. Jetzt soll dort ein neues Haus errichtet werden – und auch am Bahnhof in Altenerding. Dafür will die Stadt pro Haus 150 000 Euro in den Haushalt einstellen. Das hat der Planungs- und Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Toilettenanlage am Bahnhof in Erding ist kurz nach der Eröffnung des Busbahnhofs im Jahr 2002 errichtet worden. Sie ist mittlerweile in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den gängigen Hygieneanforderungen. Dies führt dazu, dass die Toilettenanlage von Bus- und Bahnreisenden gemieden wird und alternative Orte im Bahnhofs-Umfeld aufgesucht werden – sehr zum Unmut der vielen Anlieger.

Da die Anlagen auf Bahngrund errichtet werden sollen, waren zunächst Vorgespräche mit der Deutschen Bahn erforderlich. Da diese Toiletten auch eine Art Aushängeschild für die Stadt darstellen, wie Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) meinte, vor allem in Altenerding, wo viele Thermenbesucher ankämen, sei es notwendig, dass die Stadt hier tätig werde. Zunächst soll die WC-Anlage in Erding abgebaut und eine neue errichtet werden, dann ist Altenerding dran.

Hier sei man noch auf der Suche nach einem Gesamtkonzept, erklärte der OB. „Hintergrund ist der, dass während der Bauphase des Ringschlusses der Schienenersatzverkehr in Altenerding abgewickelt wird“, sagte Gotz. Auch deshalb sei hier eine ausführliche Absprache mit der Bahn erforderlich. „Die ganzen Abstimmungsprozesse werden sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen“, vermutet er. Auf der anderen Seite müsse die Anlage in Erding wieder zurückgebaut werden, wenn der Ringschluss erst einmal da ist. „Das müssen wir dann auf eigene Kosten machen“, stellte der OB fest. Wichtig sei, „dass die Bahn den Grund uns kostenlos zur Verfügung stellt“. Gotz stellte unmissverständlich klar: „Wenn sie Pacht verlangen, dann werden wir die Anlagen nicht bauen.“

Hans Balbach (Erding Jetzt) sagte, er habe unlängst von einer Kommune gehört, die einen Parkplatz für die Bahn gebaut habe, und jetzt verlange die Bahn dort Parkgebühren. „Nicht, dass die Bahn dann für unsere Anlage Toilettengebühren verlangt“, meinte Balbach. „Das wäre ja schon ein bissl unverschämt“, ergänzte Siegfried Ippisch (CSU). Das werde man auf keinen Fall zulassen, stellte Gotz klar und meinte, dass man an den Toilettenanlagen unbedingt Schilder anbringen solle mit der Aufschrift: „Bezahlt von der Stadt Erding.“

Ohne weitere Diskussion waren die Ausschussmitglieder einstimmig dafür, dass die Stadt neue Toilettenanlagen an den Bahnhöfen in Erding und Altenerding errichtet. Diese werden in Modulbauweise gebaut, ähnlich wie am Kronthaler Weiher. Diese Anlagen seien relativ wartungsarm. Dafür werden insgesamt 300 000 Euro in den Haushalt eingestellt.