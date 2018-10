Von Inklusion bis Mütterrente

Die Landkreis-Spitzenkandidaten diskutierten am Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion im Lindenwirt über verschiedene Themen.

Bergham/Erding– Von wegen Politik interessiert niemanden: Beim Lindenwirt ließen derart viele Fußball Fußball sein, dass die Plätze knapp wurden. Der VdK-Kreisverband hatte am Dienstagabend die Landkreis-Spitzenkandidaten der vier aktuell im Landtag vertretenen Parteien zur Podiumsdiskussion eingeladen.

Der Themenkatalog stellte sich für die geplanten zwei Stunden als klar überdimensioniert heraus. Obendrein war der VdK mit einem klassischen Bundesthema – die Rente und ihre Sicherheit – eingestiegen, was im Landtagswahlkampf eine untergeordnete Rolle spielt.

Gleichwohl gingen Ulrike Scharf (CSU), Ulli Frank-Mayer (Grüne), Rainer Mehringer (Freie Wähler) und Gertrud Eichinger (SPD) mit großem Engagement zur Sache. Die Unterschiede zwischen den Parteien wurden hier wie bei den anderen großen Themen eher in den Details deutlich, da aber teilweise scharf.

Scharf räumte bei der Rente ein: „Wir müssen hier stärker nachsteuern.“ Mehringer hielt die Rente an sich für sicher, stellte aber die Frage, ab wann sie bezahlt werde und wie hoch. Die drei Oppositionsparteien knöpften sich die CSU vor, bezeichneten die von Scharf gelobte Mütterrente als „versicherungsfremde Leistung“, die nicht aus der Rentenkasse bezahlt werden dürfe.

Etwas größer waren die Unterschiede beim Thema „Behinderung“. Hier brach Mehringer energisch eine Lanze für die bestehenden Einrichtungen. Eichinger und Frank-Mayer versuchten, die Inklusion in den Vordergrund zu rücken – also das Ziel, Menschen mit Einschränkungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Scharf zeigte hier eine argumentative Nähe zu Mehringer, verlangte aber, ein Wahlrecht für die Familien beizubehalten.

Hoch her ging es, als eher beiläufig das Thema Seniorenbeirat aufkam: Erdings Seniorenbeauftragte Jutta Harrer bestand, wie manch anderer Redner auch, auf einem solchen Gremium. Mehringer bekannte sich als einer derer, die im Kreistag dagegen gestimmt haben, weil ihm das Ganze nicht ausgereift genug erschien. „Aber ich bin noch zwei Jahre in dem Gremium, vielleicht kapier’ ich’s noch.“

Dass Scharf beim Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ das Gesicht schmerzerfüllt verzog, als SPD und Grüne auf den Verkauf der 32 000 Wohnungen durch den damaligen Finanzminister Markus Söder anspielten, war zu erwarten. Ansonsten herrschte erstaunliche Einigkeit: Mehr öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau, Eindämmen der Spekulation. Dabei bekam auch die Stadt Dorfen ihr Fett weg: Frank-Mayer, dort Stadträtin, nannte die in Dorfen gehandelten Quadratmeterpreise von 900 Euro „fatal“.

Bei der Pflege gab es in einem Grundsatz Einigkeit: „ambulant vor stationär.“ So formulierte es Frank-Mayer und erntete keinen Widerspruch. Scharf verwies auf die laufenden Landesprogramme, musste sich aber von Eichinger anhören, dass die gezahlten 1000 Euro Landespflegegeld pro Jahr gerade mal 30 Cent pro Stunde Pflege bedeuteten. Frank-Mayer bezeichnete das als „Wahlkampfgeschenk“, was die Ex-Ministerin aber so nicht gelten lassen wollte: „Es ist sehr viel getan worden.“

Moderator Florian Schwarz verzweifelte etwas am Publikum: „Sie sind im Zuhör-Modus“, analysierte der Radio-Mann. Fragen kamen in der Tat nur wenige, aber die Kandidaten hatten sich an den Themen festgebissen und kämpften engagiert für ihre Argumente – mit der Folge, dass der Katalog nicht abgearbeitet werden konnte.

Als der Moderator dann noch über die Altersarmut diskutieren lassen wollte, war keiner der vier Kandidaten bereit, ein solch komplexes Thema in nur fünf Minuten zu verhandeln. Mehringer brachte es so auf den Punkt: „Das ist ein dickes Brett, das da zu bohren ist.“ Aber nicht an diesem Abend. Als Schwarz zu den Schluss-Statements aufrief, stand es in der Champions League gerade 1:0 für den FC Bayern.

Klaus Kuhn