Politdiskussion in Erding: „Wir nehmen uns nicht mehr in die Pflicht“

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Volles Haus in der VHS: Die politische Diskussion interessierte viele Bürger. © Bernd Heinzinger

Ein Jahr Ampel in Berlin: Anlass für Politik-Expertin Ursula Münch, Bilanz zu ziehen. Bei der Diskussion in Erding kritisierte sie auch das Anspruchsdenken der Bürger.

Erding – Eine Bilanz über ein Jahr Bundesregierung – dazu fand in der VHS Erding eine interessante Veranstaltung mit Ursula Münch statt. Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger, die zahlreichen Besucher im Saal und die Teilnehmer des Online-Streams stellten der Expertin viele Fragen.

Münch ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München und Direktorin der Akademie für politische Bildung. Sie zog zunächst ein Fazit und sprach von Erfolgen und Misserfolgen. So sei die Sicherung der Energieversorgung eine große Leistung gewesen: „Diese bedurfte vieler Zugeständnisse, vor allem seitens der Grünen.“ Große Mengen an Steuergeld seien notwendig gewesen, um die Belastungen für die Bevölkerung abzumildern: „Irgendjemand wird das irgendwann zahlen müssen“, sagte Münch.

Dass das Klima gegen die Energie den Kürzeren zog, könne als Misserfolg gelten: „Aber es blieb der Regierung aktuell nicht viel anderes möglich.“ Münch sieht es generell als problematisch, dass sich die Bevölkerung immer mehr daran gewöhne, dass der Staat für alles aufkommt: „Wir nehmen uns nicht mehr in die Pflicht, sehen den Staat als Dienstleister“, mahnte sie.

„War Angela Merkel eine große Kanzlerin?“ Mit dieser Frage leitete Moritz den zweiten Teil der Veranstaltung ein. Ihr Heiligenschein sei schnell verflogen, meinte Münch. Nicht anlasten dürfe man Merkel allerdings, dass sie auf die Billigenergie gesetzt hat: „Alle hätten sie wohl zerrissen, wenn sie gesagt hätte, dass wir weg vom Gas müssen.“ Merkel habe von der Abhängigkeit von Russland gewusst: „Aber diese war ihrer Meinung nach wechselseitig, denn Russland profitierte dabei von unseren Techniken.“ Eine Fehlkalkulation, wie sich jetzt herausstellte.

Diskutierten über die Bundespolitik: Hans Moritz (l.) und Ursula Münch (3. v. l.). VHS-Leiterin Doris Fähr und Christof Schulz begrüßten sie. © Bernd Heinzinger

Hätte die Union mit Kanzlerkandidat Markus Söder die Bundestagswahl 2021 gewonnen? Auf diese Frage lachte die Expertin: „Er hätte sicherlich Ja gesagt. Ich bin aber überzeugt, dass Laschet ohne die Angriffe Söders gewonnen hätte.“ Bei der außenpolitischen Erfahrung stehe Olaf Scholz allerdings vor Laschet und Söder.

Beim Thema Waffenlieferungen fragte Moritz, ob es für Deutschland aufgrund seiner Geschichte nicht richtig sei, eben nicht ganz vorne an der Speerspitze zu stehen. Sie tue sich mit den Lieferungen schwer, meinte Münch. Sie verstehe die Argumente beider Seiten, sieht sich dabei aber nicht als Expertin. Dass die Bundesrepublik mit Olaf Scholz aber einen besonnenen und abwägenden Kanzler habe, gefällt ihr: „Die bedachte Position ist angebracht.“

Kritik übte Münch an der verschlafenen Digitalisierung: „Nicht einmal innerhalb der Bundeswehr gibt es ein einheitliches System. Bei den öffentlichen Verwaltungen bewegen wir uns auf eine mittelgroße Katastrophe zu.“

Bei der Einwanderung sei eine ordentliche Integration wichtig. Viele lebten hier mit einer kurzfristigen Duldung: „Wir wissen doch alle, dass die nicht mehr gehen“, sagte Münch. Die Ampelkoalition versuche hier, eine vernünftige Lösung zu finden.

Ob das Bürgergeld dazu führe, dass sich Arbeit nicht mehr lohne, wollte Moritz abschließend wissen. Dass die Union hier mit Kritik nicht spare, sei ihre Aufgabe als Opposition, betonte die Expertin. Es gebe unterschiedliche Berechnungen: „Der Abstand zwischen Arbeit und Bürgergeld sollte meiner Meinung nach größer sein. Allerdings ist das nicht leistbar, dafür müssten die Mindestlöhne noch deutlich nach oben.“

Natürlich hatten auch die Besucher Fragen. Jürgen Listl wollte wissen, wie man die Parteien am rechten Rang dezimieren könne. Dies sei in Zeiten von Krieg und der sozialen Medien immer schwerer: „Die AfD als zum großen Teil rechtsextreme Partei werden wir wohl länger haben“, befürchtete Münch. Ob bei Lieferungen von schweren Waffen wie Panzern an die Ukraine ein „Flächenbrand“ möglich sei, wollte Gerhard Zellner wissen. Bislang habe Putin immer nur Drohungen gestreut, diese aber nicht umgesetzt, so Münch: „Keiner weiß aber, was er künftig macht. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs sehe ich aber nicht.“