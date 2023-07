Politische Verwandtschaft: Familientreffen im Sitzungssaal

Wenn der Vater oder die Schwester bei politischen Entscheidungen genauso mitredet: Verwandte Kommunalpolitiker im Gemeinderat - nervig oder eine Bereicherung? Wir haben nachgefragt.

Landkreis Erding – Die Familie kann man sich nicht aussuchen, die Gemeinderatskollegen genauso wenig. Doch was, wenn beides zusammentrifft und Verwandte im Kommunalgremium aufeinandertreffen? Waren Verwandtschaftsbeziehungen im gleichen Gemeinderat ursprünglich nicht erlaubt, sind in der aktuellen Wahlperiode gleich mehrere solche Konstellationen in den Gremien des südlichen Landkreises zu finden. Geschwister, Vater und Tochter, Ehepaare: Derartige Beziehungen sind keine Seltenheit mehr.

Einiges an Erfahrung in der Gemeinderatsarbeit hat der Walpertskirchener Josef Renner (56, CSU) seit seiner ersten Wahl 2002 bereits gesammelt. Seit 2020 ist auch sein Bruder Anton Renner (55, Parteifrei/CSU) im Gemeinderat. Oberste Priorität hat für sie, die eigene Neutralität zu wahren, wie sie im Gespräch mit der Heimatzeitung betonen. „Als direkten Vorteil, dass der eigene Bruder mit im Gemeinderat sitzt, kann man es nicht bezeichnen. Wir müssen trotzdem neutral entscheiden, jeder soll und muss seine eigene Meinung vertreten und die Themen sachlich und möglichst emotionslos behandeln“, erklärt Josef Renner.

Dennoch könne die neue Konstellation auch eine Bereicherung sein. Zwar drehe sich nicht jedes Gespräch der beiden um Walpertskirchens Politik. Trotzdem sei der Blickwinkel des Bruders interessant: „Weil wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind, kommt es oft vor, dass Anton eine völlig andere Sicht auf die Dinge hat, die bei längerem Nachdenken durchaus berechtigt ist.“

Befürchtungen, dass die Renners gemeinsame Sache machen, müssten die Bürger nicht haben: „Wir sind doch alles eigenständige Menschen. Wir bilden uns unsere Meinung selbst, und die kann auch völlig unterschiedlich ausfallen“, bestätigt Anton Renner. Skepsis sei ihm zum Politik-Start nicht entgegengebracht worden. „Der Gemeinderat ist relativ homogen. So gesehen, haben wir ja nicht unbedingt richtige Parteien. Jeder sagt, was er denkt, und was seiner Meinung nach das Beste für die Gemeinde ist.“

Oft unterschiedlicher Meinung zu sein, das sei gerade das Spannende, findet auch Georg Nagler (45, SPD), seit drei Jahren Bürgermeister von Moosinning. In den Gemeinderat wurde er 2014 gewählt – gemeinsam mit seinem Bruder Christian (Bürgerblock Moosinning), allerdings für unterschiedliche Listen. „Dass wir beide quasi als Novizen unterwegs waren, hat auch privat immer wieder zu Gesprächen geführt“, verrät Georg Nagler. Das habe er als Bereicherung empfunden. „Dennoch haben wir beide natürlich unsere eigene Sicht auf die Dinge“, sagt Christian Nagler (49). Er ist der Meinung, dass eine „Farb-Bekennung“ in der Kommunalpolitik ohnehin eine untergeordnete Rolle spiele. „Von daher finde ich es schön, dass auch verwandte Personen gewählt werden können.“

Auch seitdem Georg Nagler Bürgermeister ist, habe sich nicht viel verändert. „Natürlich bin ich in den Themen deutlich tiefer drin, weil ich mich tagtäglich damit auseinandersetze. Aber gerade deshalb ist es gut, auch andere Sichtweisen zu hören“, ist er überzeugt. Von einem „Wettkampf unter Brüdern“ wollen beide nichts wissen. „Seit der Wahl 2020 herrscht in unserem Gemeinderat ein sehr gutes Miteinander“, betont Christian Nagler und ergänzt: „Ich sehe es als Bereicherung, dass man nun auch Verwandte wählen kann.“

Die Naglers sind in Moosinning nicht die einzigen Gemeinderäte mit familiärer Verbindung. Vor drei Jahren kam Verena Fleischer (28) ins Gremium – die Tochter des alten Hasen Werner Fleischer (60). Beide engagieren sich für die Bürgerschaft Eichenried. Werner Fleischer kann nachvollziehen, dass in derartigen Konstellationen durchaus Abhängigkeiten möglich sind. „Aber nicht bei uns“, sagt er und ergänzt: „Natürlich besprechen wir viele Dinge beim Abendessen. Meinungsbildung auf dem kleinen Dienstweg sozusagen. Allerdings sind wir keineswegs immer derselben Auffassung. Wir diskutieren oft.“

Für Verena Fleischer sei das Engagement ihres Vaters eine gute Starthilfe gewesen. „Die Hürde, sich zur Wahl zu stellen, war sicherlich kleiner. Und man traut sich eher, etwas zu sagen, wenn vertraute Personen im Gremium sitzen“, erklärt sie.

Ihre Meinung würden sich die beiden jedoch selbst bilden. „Klar kommt das immer wieder vor, dass wir Dinge gleich sehen. Aber es gibt es auch Themen, die wir völlig anders beurteilen“, sagt sie. Vor allem den Altersunterschied sehen die Fleischers als Grund dafür. „Verena ist um einiges jünger, und sie bringt die Sicht der Frauen mit. Das ist eine sehr gute Ergänzung“, betont Werner Fleischer und verrät: „Es kommt schon immer wieder vor, dass wir diskutieren und mir dann erst bewusst wird, dass ich Dinge teilweise einfach altbackener sehe.“

Kritik oder Skepsis von Ratskollegen oder Bürgern sei dem Vater-Tochter-Duo nicht entgegengebracht worden. Aber: „Am Anfang wurde ich schon gefragt, ob ich mich nur zur Wahl stelle wegen meines Vaters. Das kann ich auch nicht komplett verneinen, natürlich ist er mein Vorbild und inspiriert mich, aber das ist doch auch in Ordnung“, so Verena Fleischer.

Und auch zeitlich bringe die Vater-Tochter-Beziehung einen Vorteil mit: „Die Arbeit im Gemeinderat ist ein fortwährender Prozess. Meist fällt einem nach der Sitzung das eine oder andere zu gewissen Themen ein. Dann kann man einfach und ungezwungen miteinander sprechen – wie ein Brainstorming quasi“, sagt die 28-Jährige.

An der Beziehung der beiden zueinander habe der Einstieg Verenas in die Politik nichts geändert. „Wenn wir beide Persönlichkeiten wären, die sich an einer Diskussion aufhängen und ein großer Streit entsteht, hätte ich mich gar nicht zur Wahl gestellt. Ich würde sogar sagen, dass sich unsere ohnehin sehr vertraute Beziehung sogar noch verbessert hat.“

Eine noch tiefer gehende Beziehung ist seit Kurzem im Ottenhofener Gemeinderat zu finden. Als Nachrücker kam Stefan Gentschew (54) ins Gremium, der Ehemann von Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD). Angetreten war er auf der Liste seiner Gattin (52), aktiv ist er jedoch bei den Grünen. „Als er nachgerückt ist, dachte ich anfangs schon: ‚Oh, wie wird das wohl werden?‘“, verrät Schley mit einem Augenzwinkern. Schnell hätten sich beide aber daran gewöhnt, dem Partner im Gremium gegenüberzusitzen.

„Eigentlich ist das lustig, denn wenn ich Stefan anschaue, weiß ich sofort, was er denkt – und andersrum genauso. Da braucht man nicht mal mit den Augen zu rollen, in einer Ehe kann man so etwas am Gesicht ablesen“, erzählt Schley und sagt: „Es tut gut, eine so vertraute Person im Gremium zu haben. Man kann auch mal Kritikgespräche führen und bekommt eine ehrliche, teils schonungslose Meinung.“

Probleme innerhalb des Gremiums habe es nicht gegeben. „Stefan hat gleich in seiner ersten Sitzung gegen einen Beschlussvorschlag von mir gestimmt. Ich weiß noch, wie ein fast anerkennendes Raunen durch den Saal ging“, erzählt die Bürgermeisterin. „Spätestens da war den restlichen Mitgliedern auch klar, dass wir trotz Ehe zwei unabhängige Menschen mit durchaus unterschiedlichen Ansichten sind.“

Gentschew räumt ein, dass er die Konstellation als nichts Besonderes ansehe: „Wir beide haben Politikwissenschaft studiert und uns an der Uni kennengelernt. Wir waren also schon vorher politisch interessiert.“ Er sei keinesfalls der verlängerte Arm seiner Ehefrau – oder andersherum. Vielmehr beschreiben die beiden ihre Beziehung als rot-grüne Ehe. „Und das schon seit 25 Jahren. Natürlich gibt es da auch mal Diskussionen am Frühstückstisch. Aber macht das nicht auch irgendwie die Würze aus?“

Um trotz politischen Engagements auch abschalten zu können, hat das Ehepaar eine Regelung getroffen, sagt Schley: „Wenn wir Lust haben, über Politik zu sprechen, tun wir es. Aber im oberen Stock unseres Hauses herrscht politikfreie Zone. So ein neutrales Territorium braucht man.“

